Pronostic Espagne vs Argentine 19/07/2026 : la Roja en route pour son deuxième sacre mondial

Un seul petit but encaissé en sept rencontres. L'arrière-garde imprenable de l'Espagne s'apprête à faire face à Lionel Messi et à l'Argentine, en quête d'un doublé historique au MetLife Stadium.

Les meilleurs paris pour Espagne vs Argentine

Victoire de l'Espagne sans encaisser de but à une cote de 3,37 chez Betclic

Mikel Oyarzabal buteur ou passeur décisif à une cote de 1,78 chez Betclic

Match nul à la mi-temps à une cote de 1,94 chez Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Espagne 2-0 Argentine

Pronostic des buteurs : Espagne – Oyarzabal, Yamal

Cette finale de Coupe du monde, programmée ce dimanche soir au MetLife Stadium dans le New Jersey, oppose l'Espagne au tenant du titre argentin. À 39 ans, Lionel Messi court après un deuxième sacre mondial consécutif pour ce qui sera, à n'en pas douter, sa toute dernière apparition dans un Mondial.

La sélection espagnole de Luis de la Fuente débarque dans l’État de New York forte d'une impressionnante série de 37 matchs officiels sans défaite. La Roja n'a concédé qu'un seul but depuis le coup d'envoi de la compétition, affichant un parcours d'une sérénité remarquable. Après avoir survolé leur groupe de qualification, les Espagnols ont enchaîné les clean sheets face au Portugal et à la Belgique, avant de marquer les esprits en demi-finale face à la France.

Côté effectif, l'Espagne se présente quasiment au complet. Si de la Fuente doit toujours composer sans Yeremy Pino ni Víctor Muñoz, ces absences de longue date sont digérées. La Roja s'appuie sur un onze de départ bien rodé, stabilisé par la sentinelle Rodri et dynamisé par le phénomène Lamine Yamal. Le sélectionneur espagnol ne devrait opérer aucun changement majeur.

La campagne de l'Argentine pour défendre son titre mondial a été beaucoup plus décousue. Les partenaires de Messi ont dû passer par les prolongations lors de deux de leurs matchs à élimination directe. Ils ont également dû remonter un handicap de deux buts pour terrasser l'Égypte au bout du suspense. Leur demi-finale à Atlanta fut tout aussi disputée, les obligeant à réagir après l'ouverture du score de l'Angleterre de Thomas Tuchel.

À l'heure actuelle, Lionel Scaloni dispose d'un groupe à 100 % de ses capacités physiques pour cette finale. Ses seuls maux de tête concernent des choix tactiques : titulariser Giuliano Simeone ou relancer De Paul, tandis que le héros du tour précédent, Lautaro Martínez, postule lui aussi activement à une place de titulaire.

Les effectifs probables pour Espagne vs Argentine

Composition attendue de l’Espagne : Simón, Cubarsí, Porro, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal

Composition attendue de l’Argentine : E. Martínez, Molina, Otamendi, Romero, L. Martínez, Simeone, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez

L’Argentine face au mur défensif espagnol

Aucune équipe dans ce Mondial ne peut rivaliser avec la solidité défensive de l’Espagne. Seul le but de consolation de la Belgique en quarts de finale a privé la Roja d'un sans-faute absolu (7 clean sheets en 7 matchs).

Les Espagnols ont même réussi à limiter l'attaque la plus redoutable du tournoi – la France – à seulement 0,30 xG (Expected Goals) lors de leur demi-finale. Si l'Albiceleste a trouvé le chemin des filets à chacune de ses sorties dans cette compétition, elle n'a encore jamais affronté un tel bloc défensif.

Si Rodri parvient à couper les lignes de passe vers Lionel Messi comme il a su éteindre l'influence de Mbappé, l'Espagne prendra une option majeure sur le titre. Avec une probabilité estimée à 28,57 %, miser sur une victoire de la Roja sans prendre de but (win to nil) représente une excellente value.

Pronostic 1 Espagne vs Argentine : victoire de l'Espagne sans encaisser de but à une cote de 3,37 chez Betclic

Un coup à jouer sur une implication d’Oyarzabal

Mikel Oyarzabal s’est imposé comme l'atout offensif numéro un de l'Espagne durant ce tournoi. L'attaquant totalise 5 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres, soit une implication directe sur un but dans 85,71 % des matchs.

Pourtant, les bookmakers n'évaluent qu'à 50 % ses chances d'être buteur ou passeur décisif lors de cette finale. Cette estimation sous-évalue largement le poids de l’attaquant de la Real Sociedad dans le collectif ibérique.

Oyarzabal est l’homme des grands rendez-vous, lui qui avait déjà inscrit le but de la victoire en finale de l’Euro 2024. Alors que Nico Williams et Lamine Yamal vont étirer la défense argentine sur les ailes, les espaces axiaux vont s'ouvrir pour Oyarzabal. C'est clairement le pari qui offre le meilleur rapport risque/gain de notre sélection de pronostics.

Pronostic 2 Espagne vs Argentine : Mikel Oyarzabal buteur ou passeur décisif à une cote de 1,78 chez Betclic

Une première période d'observation à prévoir

Les finales de Coupe du monde sont rarement synonymes de festivals offensifs débridés. Six des dix dernières finales mondiales ont accouché de deux buts ou moins à l'issue du temps réglementaire. Tout indique que ce choc de dimanche suivra un scénario similaire de match fermé.

Les qualifications de l'Espagne face au Portugal et à la Belgique se sont décidées en toute fin de match grâce à des buts de Mikel Merino à la 90e et à la 88e minute. Le plan de jeu de la Roja est basé sur la patience, visant à étouffer l'adversaire sur le plan technique et physique au fil des minutes.

De son côté, l'Argentine excelle également dans l'art d'attendre et de contrer. Lors de leur demi-finale contre l'Angleterre, les hommes de Scaloni ont multiplié les petites fautes tactiques pour casser le rythme en première mi-temps. Le marché des cotes anticipe d'ailleurs un premier acte très disputé. On peut ainsi valider le nul à la pause avec une probabilité évaluée à 51,28 %.

Pronostic 3 Espagne vs Argentine : match nul à la mi-temps à une cote de 1,94 chez Betclic

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