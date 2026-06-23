Pronostic Équateur vs Allemagne 25/06/2026 : soirée facile pour Nagelsmann

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que l'Allemagne signe une troisième victoire consécutive dans cette Coupe du monde face à l'Équateur lors de son dernier match de groupe.

Les meilleurs paris pour Équateur vs Allemagne

Moins de 2,5 buts au total, à une cote de 1,82 sur Winamax

Les deux équipes marquent – non, à une cote de 1,90 sur Winamax

L'Allemagne gagne la première mi-temps, à une cote de 2,30 sur Winamax

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo Winamax pour obtenir jusqu’à 110€ de bonus de bienvenue !

En savoir plus sur l’inscription Winamax.

Qui sera sacré Soulier d’Or compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le meilleur buteur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Équateur 0-2 Allemagne

Pronostic des buteurs : Allemagne – Deniz Undav, Felix Nmecha

Les ambitions de qualification de l'Équateur ont pris un coup d'arrêt après le match nul et vierge concédé face à Curaçao. Malgré une défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire lors du match d'ouverture, l'espoir d'une remontée était permis. Cependant, la nation insulaire a réussi l'une des surprises du tournoi.

Ils peuvent toujours prétendre à la deuxième place. Pour y parvenir, ils doivent battre la Die Mannschaft par deux buts d'écart ou plus et espérer que la Côte d'Ivoire perde des points contre Curaçao. Cela semble toutefois peu probable, ils doivent donc impérativement remporter ce choc face à l'Allemagne.

L'Allemagne a étrillé Curaçao 7-1 lors de son entrée en lice, signant la plus large victoire du tournoi. Ils se dirigeaient vers un match nul contre la Côte d'Ivoire, mais le but de Deniz Undav dans les arrêts de jeu a scellé une victoire 2-1.

Ils termineront premiers du groupe E après le nul de Curaçao face à l'Équateur. L'équipe de Julian Nagelsmann est la première nation européenne à se qualifier pour les 16es de finale. Ils affronteront une équipe classée troisième de l'un des groupes A, B, C, D ou F lors du premier tour à élimination directe.

Le match est sans enjeu pour les quadruples champions du monde, mais c'est une rencontre décisive pour l'Équateur. L'écart de qualité entre les deux équipes est flagrant. Attendez-vous à ce que l'Allemagne écarte confortablement une formation équatorienne qui n'a toujours pas marqué dans cette édition.

Les effectifs probables pour Équateur vs Allemagne

Composition attendue de l’Équateur : Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Rodrigues, Yeboah, Vite Caicedo, Estupiñán, Piata, Valencia

Composition attendue de l’Allemagne : Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Pavlović, Sane, Musiala, Havertz, Undav

L'Allemagne pour dominer une rencontre pauvre en buts

L'Équateur est l'une des équipes les plus décevantes jusqu'ici, n'ayant pas réussi à inscrire le moindre but. Curaçao, le plus petit pays à ne jamais s'être qualifié pour une Coupe du monde, les a tenus en échec lors d'un match nul sans but, grâce à une performance pleine de courage.

Ils n'ont pas non plus trouvé le chemin des filets contre la Côte d'Ivoire, qui s'est imposée 1-0 dans un match où l'Équateur n'a cadré que quatre tirs sur 15 tentatives. Leur manque d'efficacité devant le but est criant.

L'Allemagne, à l'inverse, a capitalisé sur l'inexpérience de Curaçao lors du premier match. Ils ont marqué sept buts pour enregistrer la plus large victoire du tournoi. Le vrai test est venu contre la Côte d'Ivoire, où ils ont été tenus en échec 1-1 jusqu'aux derniers instants.

Die Mannschaft a pressé sans relâche pour obtenir la victoire, démontrant qu'ils peuvent aussi peiner à faire sauter un verrou défensif résilient. On s'attend à ce que l'Allemagne s'impose facilement face à l'équipe de Beccacece et garde sa cage inviolée.

Pronostic 1 Équateur vs Allemagne : moins de 2,5 buts au total, à une cote de 1,82 sur Winamax

La chasse aux records de Neuer

L'Équateur est l'une des équipes les plus inefficaces offensivement dans cette Coupe du monde. Ils font partie des rares nations à ne pas encore avoir marqué. Les autres pays incluent Haïti, la Turquie, le Cap-Vert, l'Algérie et le Panama.

El Tri a déçu lors des deux rencontres. Contre la Côte d'Ivoire, ils n'ont cadré que quatre tirs sur 15 tentatives. Face à Curaçao, ils ont enregistré un xG (buts attendus) de 2,84, sans parvenir à concrétiser. Le meilleur buteur de l'histoire, Enner Valencia, peine à porter El Tri.

L'Allemagne a concédé des buts lors de ses deux matchs contre Curaçao et la Côte d'Ivoire. Ils vont néanmoins gagner en confiance, surtout après leur but victorieux tardif contre la nation africaine.

Avec peu d'enjeux pour l'équipe de Julian Nagelsmann, ils ne devraient pas adopter une approche défensive. Manuel Neuer est par ailleurs bloqué à sept clean sheets en Coupe du monde. Il aura à cœur de grimper dans le top trois, aux côtés d'icônes telles que Sepp Maier, Peter Shilton et Fabien Barthez.

Pronostic 2 Équateur vs Allemagne : les deux équipes marquent – non, à une cote de 1,90 sur Winamax

Coup dur précoce pour l'Équateur

L'Équateur a sous-performé tant en attaque qu'en défense. Ils ont subi une défaite 1-0 contre la Côte d'Ivoire lors de la première journée. Ils ont ensuite concédé un match nul et vierge face au petit poucet, Curaçao, lors de leur deuxième sortie.

Les débutants du tournoi ont été inspirés par leur gardien Eloy Room, auteur de 15 arrêts. C'est un record pour un match de Coupe du monde, à égalité avec Tim Howard contre la Belgique en 2014.

L'Allemagne peut compter sur Manuel Neuer dans les cages. En attaque, Deniz Undav et Kai Havertz ont impressionné dans le dernier tiers du terrain. Avec neuf buts inscrits, ils sont les meilleurs buteurs du tournoi, deux de plus que le Canada et les Pays-Bas.

La majorité de leurs buts ont été inscrits en seconde période, mais l'équipe de Nagelsmann monte en puissance. Ils viseront à mettre l'Équateur sous pression dès l'entame, avec Neuer à la poursuite d'un huitième clean sheet en Coupe du monde. L'Allemagne devrait prendre l'avantage en première période avant que le match ne s'ouvre davantage après la pause.

Pronostic 3 Équateur vs Allemagne : l'Allemagne gagne la première mi-temps, à une cote de 2,30 sur Winamax

+