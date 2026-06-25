Pronostic Croatie vs Ghana 27/06/2026 : un match nul qui pourrait arranger tout le monde

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel particulièrement serré, où les deux sélections pourraient bien se quitter dos à dos en partageant les points.

Les meilleurs paris pour Croatie vs Ghana

Résultat (1X2) - match nul à une cote de 3,25 sur Betclic

Mi-temps / fin de match - nul / nul à une cote de 4,20 sur Betclic

Total de buts & Les deux équipes marquent - moins de 2,5 buts et oui à une cote de 5,50 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Croatie 1-1 Ghana

Pronostic des buteurs : Croatie – Petar Musa ; Ghana – Jordan Ayew

La Croatie et le Ghana sont tous deux encore en course pour décrocher un billet direct pour les huitièmes de finale dans ce Groupe L. Les Vatreni se sont bien repris après leur revers initial face à l'Angleterre en dominant le Panama (1-0). Un résultat précieux qui permet aux Croates de pointer à une seule longueur du Ghana et des Anglais.

L'Angleterre étant largement favorite face au Panama pour son dernier match, cette confrontation prend de vrais airs de finale pour la qualification directe. La Croatie aborde ce rendez-vous avec un capital de confiance reboosté par son récent succès. Néanmoins, la donne est simple pour le Ghana : un point suffit aux Black Stars pour s'assurer une place dans le top 2.

Si le score en reste là, la Croatie devrait logiquement se hisser au tour suivant parmi les huit meilleurs troisièmes. Avant le coup d'envoi de cette troisième journée, les hommes de Zlatko Dalic occupent d'ailleurs le troisième rang de ce classement virtuel. Avec quatre points au compteur, les Croates seraient quasiment qualifiés, mais le technicien ne voudra certainement pas s'en remettre au hasard.

Le constat est similaire côté ghanéen : une défaite lors de cette ultime journée ne serait pas forcément synonyme de retour à la maison. Les Africains abordent toutefois ce choc avec un léger avantage stratégique sur les Européens, puisqu'ils n'ont pas l'obligation absolue de faire le plein de points. Les protégés de Carlos Queiroz ont tenu tête à l'Angleterre lors de leur deuxième match (0-0), portant leur total à quatre unités.

Même s'ils peuvent se contenter de cadenasser la rencontre pour éviter la défaite, on peut légitimement penser que Queiroz demandera à ses joueurs de jouer le coup à fond pour sécuriser la victoire.

Les effectifs probables pour Croatie vs Ghana

Composition attendue de la Croatie : Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa.

Composition attendue du Ghana : Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Ayew.

Un net manque de rythme

La Croatie souffle le chaud et le froid sur ses cinq dernières sorties. Le court succès 1-0 face au Panama n'est que leur deuxième victoire sur cette période, concédant par ailleurs trois défaites.

Si les Croates ont globalement dominé le Panama et auraient dû plier le match bien plus tôt, ils ont cruellement péché par manque de réalisme dans le dernier geste. S'ils affichent le même déchet technique face au Ghana, le bloc africain n'aura aucun mal à contenir leurs assauts. De leur côté, les Black Stars peuvent avancer la tête haute après leur excellent clean sheet face aux Three Lions.

Le Ghana reste ainsi sur deux scores de parité lors de ses trois derniers matchs, entrecoupés d'une victoire 1-0 face au Panama. Sous la houlette de Queiroz, cette équipe est devenue un os particulièrement dur à croquer, comme l'Angleterre a pu le constater. Miser sur un partage des points semble donc très cohérent au vu du contexte comptable et de l'approche tactique probable du Ghana.

Pronostic 1 Croatie vs Ghana : résultat (1X2) - match nul à une cote de 3,25 sur Betclic

Un premier acte en mode observation

Malgré un fossé important au classement FIFA, cette rencontre s'annonce beaucoup plus indécise que prévu. Le Ghana progresse à vue d'œil sous la direction de son nouveau sélectionneur. En face, la Croatie peine à passer la vitesse supérieure dans ce tournoi, la faute peut-être à un effectif vieillissant qui commence à tirer sur la corde.

Il est intéressant de noter que les deux sélections ont du mal à entrer dans leurs matchs depuis le début de la compétition. La Croatie a regagné les vestiaires sur un score de parité lors de ses deux premières sorties. Si les partenaires de Luka Modric ont su accélérer après la pause pour l'emporter une fois, ils ont totalement sombré la fois précédente. Statistique identique pour le Ghana, qui a concédé le nul à la mi-temps lors de ses deux rencontres de poule.

Les Black Stars ont su faire la différence contre le Panama en seconde période (tout comme la Croatie), mais ils ont surtout réussi à museler les attaquants anglais jusqu'au coup de sifflet final. Pour toutes ces raisons, le pari "Nul à la mi-temps" offre une excellente base. Le Ghana reste sur trois scores de parité consécutifs au repos, et la passe de quatre est fort probable ici.

Pronostic 2 Croatie vs Ghana : mi-temps / fin de match - nul / nul à une cote de 4,20 sur Betclic

Le rideau défensif devrait tenir

Les deux effectifs regorgent de talents capables de fissurer le bloc adverse. La Croatie a trouvé le chemin des filets à 5 reprises sur ses 3 derniers matchs, soit une moyenne de 1,66 but par rencontre. Mais les Vatreni ont aussi encaissé 10 buts lors de leurs 5 dernières sorties, un motif d'espoir évident pour les attaquants ghanéens.

Muet face à l'Angleterre, le Ghana n'affiche pas de statistiques affolantes devant le but avec seulement 3 réalisations lors de ses 5 derniers matchs, preuve d'un vrai manque de liant dans le dernier tiers du terrain. Néanmoins, face aux largesses défensives croates, des joueurs comme Jordan Ayew et Antoine Semenyo pourraient trouver des espaces exploitables.

Le pari "Les deux équipes marquent" est passé dans trois des cinq derniers matchs de la Croatie, ce qui devrait inciter la sélection africaine à se projeter vers l'avant. De plus, les deux matchs du Ghana dans ce Mondial ont généré moins de trois buts, tandis que la Croatie a connu un match prolifique et un match fermé. On s'attend donc à voir des buts de chaque côté, mais dans un match qui ne devrait pas s'emballer au tableau d'affichage.

Pronostic 3 Croatie vs Ghana : total de buts et les deux équipes marquent - moins de 2,5 buts et oui à une cote de 5,50 sur Betclic

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