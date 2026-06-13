Pronostic Côte d'Ivoire vs Équateur 15/06/2026 : un choc indécis à Philadelphie

L'Équateur est invaincu depuis près de deux ans. Une impressionnante série qui ne devrait pas s'arrêter sur la pelouse du Philadelphia Stadium.

Les meilleurs paris pour Côte d'Ivoire vs Équateur

Match nul entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur à une cote de 2,80 sur Betclic

Les deux équipes marquent à une cote de 2,10 sur Betclic

Enner Valencia buteur ou passeur décisif à une cote de 2,23 sur Betclic

Nouveau sur le bookmaker ? Ouvrez votre compte avec notre code promo Betclic pour obtenir jusqu’à 100€ de bonus de bienvenue en feebets.

En savoir plus sur l’inscription Betclic.

Qui remportera la compétition ? Découvrez les favoris et cotes pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Côte d'Ivoire 1-1 Équateur

Pronostic des buteurs : Côte d'Ivoire – Yan Diomandé ; Équateur – Enner Valencia

La Côte d'Ivoire signe son grand retour sur la scène de la Coupe du monde après avoir manqué les deux dernières éditions. Les Éléphants ont survolé leur campagne de qualification en restant invaincus et, exploit notable, sans encaisser le moindre but en 10 rencontres. Leur victoire de prestige face à la France la semaine dernière a sans aucun doute gonflé leur capital de confiance au maximum.

De son côté, l'Équateur s'est affirmé comme une équipe particulièrement coriace et difficile à bouger. Le Brésil est la dernière nation à avoir fait chuter La Tri, et cela remonte à septembre 2024. Autant dire que les Sud-Américains abordent ce match d'ouverture avec de sacrées certitudes. Leurs matchs nuls décrochés cette année face au Maroc et aux Pays-Bas prouvent leur solidité, sans oublier leurs victoires face à l'Arabie saoudite et au Guatemala.

Les effectifs probables pour Côte d'Ivoire vs Équateur

Composition attendue de Côte d'Ivoire : Fofana, Singo, Kossounou, Ndicka, Konan, Sangaré, Kessié, Inao, Pépé, Guessand, Diomandé

Composition attendue de l’Équateur : Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, M. Caicedo, Vite, Yeboah, Plata, Angulo, E. Valencia

Un partage des points logique

La Côte d'Ivoire et l'Équateur débarquent aux États-Unis en pleine possession de leurs moyens, avec la ferme intention de marquer les esprits dans ce Mondial. Les Éléphants n'ont concédé que trois défaites depuis le début de l'année 2025, dont une seule en match officiel. En face, l'arrière-garde sud-américaine affiche une imperméabilité remarquable : elle n'a plus encaissé plus d'un but par match depuis juin 2024.

Côté ivoirien, le sélectionneur a dû composer avec le forfait de dernière minute de Clément Akpa, blessé et remplacé par Christopher Operi. Heureusement, Franck Kessié devrait bien tenir sa place dans le XI de départ pour cette entrée en lice. Les Équatiriens, quant à eux, se portent à merveille et abordent ce premier rendez-vous avec un effectif au complet.

Aucune des deux sélections ne souhaitant griller ses jokers d'entrée, un score de parité semble hautement probable tant elles risquent de se neutraliser. Armées offensivement et rigoureusement derrière, elles devraient nous offrir une bataille tactique très serrée en Pennsylvanie.

Pronostic 1 Côte d'Ivoire vs Équateur : match nul entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur à une cote de 2,80 sur Betclic

Du spectacle et des buts des deux côtés

Malgré les statistiques défensives affolantes des deux sélections, nous voyons les attaques prendre le dessus à un moment ou un autre. L'Égypte a réussi à planter trois buts à la Côte d'Ivoire lors de la CAN en janvier, tandis que l'Équateur n'a signé qu'un seul clean sheet (match sans encaisser de but) lors de ses quatre dernières sorties. Si verrouiller le match est leur spécialité, aucune des deux n'est totalement infaillible.

Avec des profils comme Nicolas Pépé, Simon Adingra ou Yan Diomandé dans sa manche, Emerse Faé a les arguments pour faire trembler les filets. En face, l'équipe de Sebastián Beccacece se veut plus pragmatique et solide. Elle a tout de même inscrit 11 buts lors de ses huit derniers matchs, ne restant muette qu'à une seule reprise.

Ce duel au Philadelphia Stadium s'annonce particulièrement rythmé. Les deux équipes ont les armes pour marquer, même si aucune ne devrait parvenir à faire pencher définitivement la balance en sa faveur avant le coup de sifflé final.

Pronostic 2 Côte d'Ivoire vs Équateur : les deux équipes marquent à une cote de 2,10 sur Betclic

L'éternel sérial buteur en facteur X

L'ancien attaquant de West Ham, Enner Valencia, s'apprête à disputer sa troisième phase finale de la Coupe du monde cet été. Fort de plus de 100 sélections avec son pays, il n'est plus qu'à une unité de franchir la barre mythique des 50 buts sur la scène internationale. Du haut de ses 36 ans, il reste la clé de voûte de La Tricolor.

Buteur lors de sa dernière apparition face aux Pays-Bas (1-1), le capitaine équatorien sera surmotivé à l'idée de s'offrir ce cinquantième pion. Si le danger peut venir de partout, Valencia reste le client idéal pour débloquer la situation. En plus de ses 49 réalisations nationales, il compte également 15 passes décisives à son actif.

Si la Côte d'Ivoire aligne sur le papier des individualités offensives plus clinquantes, cette abondance de biens rend le choix d'un buteur ivoirien assez complexe pour les parieurs. C'est pourquoi nous misons sur l'ancien joueur d'Everton comme l'homme à suivre dans la zone de vérité.

Pronostic 3 Côte d'Ivoire vs Équateur : Enner Valencia buteur ou passeur décisif à une cote de 2,23 sur Betclic

+