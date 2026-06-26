Pronostic Colombie vs Portugal 28/06/2026 : la bataille pour la première place s'annonce bouillante

Notre expert en paris sportifs s'attend à un duel de haut vol. Le Portugal devrait toutefois faire parler sa classe pour l'emporter d'un cheveu et s'emparer de la première place du Groupe K.

Les meilleurs paris pour Colombie vs Portugal

Résultat du match (1N2) : Portugal à une cote de 1,84 sur Winamax

Plus/moins de buts : plus de 2,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Buteur à tout moment : Cristiano Ronaldo à une cote de 2,10 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Colombie 1-3 Portugal

Pronostic des buteurs : Colombie – Daniel Muñoz ; Portugal – Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Neves

La Colombie réalise un parcours solide et sans fioritures dans cette Coupe du monde. En enchaînant deux victoires consécutives, les hommes de Néstor Lorenzo abordent ce dernier match de poule en position de force. Les Cafeteros affichent un visage serein, discipliné et techniquement très au point.

Pour leur entrée en lice, les Sud-Américains ont logiquement surclassé l'Ouzbékistan (3-1), avant de l'emporter sur le fil face à la RD Congo (1-0). Avec six points au compteur, leur billet pour les seizièmes de finale est déjà en poche, mais la première place reste à aller chercher. Sur le papier, finir en tête offre un tirage théoriquement plus abordable au tour suivant : une motivation bien suffisante pour donner du fil à retordre aux Portugais.

Du côté de la Seleção das Quinas, l'entame de tournoi a été un peu plus laborieuse. Accrochés par une équipe congolaise très bien organisée (1-1), les joueurs de Roberto Martínez avaient frustré leurs supporters. Ils ont toutefois brillamment rectifié le tir lors de la deuxième journée en infligeant une véritable correction à l'Ouzbékistan (5-0). Attention tout de même : une défaite lors de cette ultime journée pourrait mettre en péril leur qualification, les Léopards du Congo ne pointant qu'à une petite longueur derrière eux.

Le Portugal peut encore s'emparer du trône en s'imposant, ce qui reléguerait la Colombie à la deuxième place. À l'inverse, un match nul ferait les affaires des deux nations pour valider leur ticket en seizièmes, mais condamnerait la sélection ibérique à la deuxième place. On peut s'attendre à un spectacle total pour les amateurs de beau football.

Les effectifs probables pour Colombie vs Portugal

Composition attendue de la Colombie : Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Puerta, Lerma, Arias, Rodríguez, Suárez, Díaz

Composition attendue du Portugal : Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

La dynamique penche en faveur du Portugal

L'état de forme des deux nations laisse présager un match loin d'être une promenade de santé, d'un côté comme de l'autre. La Colombie est un gros morceau et semble atteindre son pic de forme au meilleur des moments, restant sur une impressionnante série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Si ce bilan est flatteur, il faut rappeler que les deux dernières confrontations de la Colombie face à des nations européennes se sont soldées par des défaites contre la France et la Croatie en mars de cette année. Les Portugais s'en serviront sans doute de levier psychologique pour faire plier les Sud-Américains à Miami et leur chiper la première place du groupe.

Les troupes de Martínez ont d'ailleurs les statistiques pour elles. Le Portugal surfe sur une série de sept matchs sans défaite (5 victoires, 2 nuls) et n'a concédé qu'un seul revers lors de ses 15 dernières sorties internationales. La Tricolor aura fort à faire pour éviter la défaite.

Pronostic 1 Colombie vs Portugal : résultat du match (1N2) - Portugal à une cote de 1,84 sur Winamax

Des vagues offensives des deux côtés

Jusqu'ici, les deux arrière-gardes ont plutôt bien tenu la baraque dans cette Coupe du monde, ne concédant qu'un petit but en deux rencontres. Cela dit, elles n'ont pas encore croisé le fer avec une force de frappe d'élite. La Colombie a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises, soit une moyenne de deux buts par match.

Le Portugal, de son côté, en a planté cinq lors de sa dernière sortie, grimpant à une moyenne de trois buts par match. Au vu du talent aligné sur les fronts offensifs, les verrous risquent de sauter. De plus, l'historique récent parle de lui-même : six des huit derniers matchs de la Colombie ont généré plus de 2,5 buts.

Le constat est similaire pour la sélection portugaise, qui a vu le tableau d'affichage dépasser la barre des deux buts lors de trois de ses quatre derniers matchs internationaux. Ayant encaissé au moins un but à chacune de ces occasions, il y a fort à parier que la Colombie parviendra à déstabiliser l'arrière-garde lusitanienne.

Pronostic 2 Colombie vs Portugal : plus/moins de buts - plus de 2,5 buts à une cote de 1,96 sur Winamax

Des dangers permanents face au but

Cette rencontre regorge de dynamiteurs capables de débloquer la situation à tout moment. Côté colombien, Luis Díaz s'est vu refuser deux buts face à la RD Congo, un match où il a été un poison constant pour la défense adverse. Le latéral droit Daniel Muñoz a lui aussi déjà scoré à deux reprises dans le tournoi, preuve de ses projections ultra-offensives.

Chez les Portugais, le danger vient absolument de partout. Rafael Leão, João Neves, Nuno Mendes et Cristiano Ronaldo ont tous débloqué leur compteur. Si Bruno Fernandes n'a pas encore eu son impact habituel, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne règle la mire.

Notre choix se porte naturellement sur l'inévitable Ronaldo pour faire trembler les filets. Il a fait taire les critiques en s'offrant un doublé contre l'Ouzbékistan, et le peuple portugais compte sur lui pour poursuivre sur cette lancée. Avec quatre buts inscrits lors de ses cinq derniers matchs (club et sélection confondus), "CR7" représente une valeur sûre pour punir la défense colombienne.

Pronostic 3 Colombie vs Portugal : buteur à tout moment - Cristiano Ronaldo à une cote de 2,10 sur Winamax

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