Pronostic Brésil vs Japon 29/06/2026 : la Seleção devrait venir à bout de combatifs Samurai Blue

Nous misons sur une qualification de la Seleção. Les quintuples champions du monde ont les armes pour écarter une solide équipe des Samurai Blue du côté du Texas.

Les meilleurs paris pour Brésil vs Japon

Victoire du Brésil à une cote de 1,71 sur Betclic

Les deux équipes marquent à une cote de 1,82 sur Betclic

Vinícius Jr buteur à une cote de 2,20 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Brésil 2-1 Japon

Pronostic des buteurs : Brésil – Vinícius Jr, Neymar ; Japon – Daichi Kamada

Le Brésil, quintuple champion du monde, a retrouvé des couleurs lors de ses deux dernières sorties en inscrivant six buts sans en encaisser un seul face à Haïti et à l'Écosse. Si l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti n'affiche pas le grain de folie des grandes Seleção du passé, elle sait se montrer pragmatique et efficace. Avec le retour en grâce de Neymar, les Sud-Américains vont focaliser l'attention de nombreux observateurs.

De son côté, le Japon réalise un Mondial très solide jusqu'ici. Les hommes de Hajime Moriyasu abordent ce 16e de finale en étant invaincus depuis le mois de septembre. Après avoir accroché les Pays-Bas (2-2) lors de leur entrée en lice, les Samurai Blue espèrent réitérer une performance de ce calibre face aux Brésiliens et croient fermement en leurs chances de créer l'exploit.

Les effectifs probables pour Brésil vs Japon

Composition attendue du Brésil : Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimarães, Casemiro, Rayan, Paquetá, Vinícius Jr, Cunha

Composition attendue du Japon : Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Kamada, Ueda

La Seleção poursuit sa route

Le Brésil part logiquement favori de cette confrontation, mais le Japon compte bien bousculer les cotes à Houston. Si l'histoire plaide en faveur de la Seleção, cette version textuelle est un ton en dessous de ses glorieuses devancières. Les Samurai Blue l'avaient d'ailleurs emporté en octobre dernier, prouvant qu'ils ont les arguments pour rivaliser.

Toutefois, dans le contexte d'un match à élimination directe de la Coupe du monde, nous donnons l'avantage aux Brésiliens. Reste à savoir si Raphinha sera rétabli à temps, mais le banc de Carlo Ancelotti offre une belle profondeur. Côté japonais, Hajime Moriyasu pourrait être privé de Takefusa Kubo, blessé, tandis que des incertitudes planent également sur la présence de Ko Itakura.

On s'attend à un duel acharné entre deux nations qui s'étaient rendues coup pour coup l'an dernier lors d'un match spectaculaire (3-2). Les Japonais devraient chèrement vendre leur peau, mais le Brésil a toutes les chances de s'imposer sur la longueur.

Pronostic 1 Brésil vs Japon : victoire du Brésil à une cote de 1,71 sur Betclic

De l'action des deux côtés du terrain

La Seleção reste certes sur deux clean sheets consécutifs, mais l'opposition japonaise monte d'un cran par rapport à Haïti ou l'Écosse. L'arrière-garde d'Ancelotti a d'ailleurs affiché des lacunes cette année, encaissant des buts face au Maroc, à l'Égypte, au Panama, à la Croatie et à la France. Les Samurai Blue sauront sans aucun doute trouver des failles à exploiter.

En face, le Japon s'est avancé dans le tournoi fort de trois clean sheets de rang, mais sa défense s'est montrée plus perméable cet été. Les Néerlandais en ont planté deux, et la Suède a également trouvé le chemin des filets. Il ne fait aucun doute que les Brésiliens sauront comment faire tanguer le bloc adverse.

Nous anticipons un match ouvert et rythmé au NRG Stadium, où chaque équipe devrait avoir ses temps forts. Si nous penchons pour un succès final du Brésil, le Japon prouve sa régularité au plus haut niveau depuis de longs mois déjà. Les deux nations avaient fait trembler les filets lors de leur dernière confrontation l'an passé ; un scénario similaire est grandement envisageable.

Pronostic 2 Brésil vs Japon : les deux équipes marquent à une cote de 1,82 sur Betclic

Vini remet ça

On peut affirmer sans trembler que Vinícius Jr est le grand bonhomme du Mondial brésilien jusqu'à présent. L'attaquant compile déjà quatre buts en trois matchs, en plus d'une passe décisive délivrée lors de la deuxième journée. S'il n'est pas la seule arme offensive à la disposition d'Ancelotti, il est clairement l'homme en forme.

La star du Real Madrid a tout pour s'illustrer à nouveau au Texas face à la défense nippone. Bien que la saison des Merengues ait été en deçà de leurs standards habituels, Vini a tout de même affiché des statistiques impressionnantes avec 36 buts et passes décisives en 53 apparitions. Moriyasu connaît parfaitement le danger qu'il représente.

Le joueur de 25 ans est logiquement le favori des bookmakers pour trouver la faille, et nous validons ce choix. Avec un bilan de 5 buts en 7 matchs de Coupe du monde au total, il aura à cœur de soigner ses statistiques.

Pronostic 3 Brésil vs Japon : Vinícius Jr buteur à une cote de 2,20 sur Betclic

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