Pronostic Angleterre vs Croatie 17/06/2026 : courte victoire attendue pour les Trois Lions

Notre expert en paris sportifs s'attend à une rencontre fermée et tactique entre ces deux cadors européens. Un match de haut niveau où Harry Kane devrait faire la différence à Dallas.

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Croatie

Victoire de l'Angleterre : moins de 3,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Les deux équipes marquent : non à une cote de 1,60 sur Winamax

Harry Kane premier buteur à une cote de 4,00 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 1-0 Croatie

Pronostic des buteurs : Angleterre – Harry Kane

Depuis leur sans-faute lors des éliminatoires de la Coupe du monde (huit victoires en huit matchs), les Anglais ont connu un léger coup d'arrêt. Peu inspirés en mars dernier à Wembley, ils ont concédé le nul face à l'Uruguay avant de s'incliner contre le Japon en amical. Depuis, les hommes de Thomas Tuchel ont repris des couleurs lors de leur tournée de préparation aux États-Unis, s'imposant coup sur coup face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.

De son côté, la Croatie a elle aussi survolé sa campagne de qualification, ne laissant échapper que deux petits points en route pour valider son billet pour l'Amérique du Nord. Les Vatreni ont ensuite opté pour des matchs de préparation relevés, s'offrant la Colombie et la Slovénie sur le même score (2-1). Cependant, la sélection de Zlatko Dalic a également mordu la poussière en 2026, concédant des défaites par deux buts d'écart face au Brésil et à la Belgique.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Croatie

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, O’Reilly, Konsa, Guehi, James, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke, Kane

Composition attendue de la Croatie : Livakovic, Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic, Sucic, Kramaric, Budimir

L'Angleterre pour lancer son tournoi

Malgré des prestations offensives parfois en demi-teinte, le bilan défensif global de l'Angleterre sous la houlette de Thomas Tuchel reste exceptionnel. Les Three Lions n'ont pas concédé le moindre but lors de leurs huit matchs de qualification. Depuis l'arrivée du technicien allemand sur le banc, la sélection anglaise n'encaisse en moyenne que 0,36 but par tranche de 90 minutes.

Lors de la dernière confrontation entre les deux nations, en phase de groupes de l'Euro 2020, l'Angleterre s'était imposée 1-0. Les coéquipiers de Jude Bellingham ont toutes les cartes en main pour réitérer pareille performance face à un effectif croate vieillissant. Dalic s'appuie toujours sur plusieurs trentenaires, à commencer par son capitaine Luka Modric, désormais âgé de 40 ans.

Sur les 11 victoires décrochées par les Three Lions sous l'ère Tuchel, neuf se sont dessinées dans des rencontres comptant trois buts ou moins. Parier sur ce scénario pour ce premier choc du Groupe L offre une très belle valeur ajoutée.

Pronostic 1 Angleterre vs Croatie : victoire de l'Angleterre et moins de 3,5 buts à une cote de 2,10 sur Winamax

Un choc à Dallas qui pourrait manquer d'étincelles

Avec le Ghana et le Panama également logés dans cette poule, aucune des deux équipes n'aura intérêt à prendre des risques démesurés pour son entrée en lice. Les conditions de chaleur étouffante attendues au Texas risquent également de ralentir le rythme de la partie, ce qui laisse présager une rencontre fermée et tactique.

La Croatie a elle aussi fait preuve d'une grande solidité défensive durant ses éliminatoires, n'encaissant que 0,50 but par match en moyenne. Le combiné "Les deux équipes marquent" n’est d’ailleurs passé que dans trois de leurs huit rencontres.

La grande expérience des tournois majeurs dont dispose cette équipe devrait lui permettre de rester un adversaire particulièrement coriace cet été. Les hommes de Dalic n’ont concédé que 1,14 but par match en moyenne sur l'ensemble des deux dernières Coupes du monde (finalistes en 2018, troisièmes en 2022).

Miser sur le fait qu'au moins l'une des deux équipes restera muette à Dallas semble être une excellente option. Le clean sheet (un camp qui ne marque pas) s'est vérifié dans 9 des 10 derniers matchs de l'Angleterre.

Pronostic 2 Angleterre vs Croatie : les deux équipes marquent - non à une cote de 1,60 sur Winamax

Kane, le guide des Trois Lions

Si l’Angleterre a évolué vers un style de jeu différent sous la houlette de Tuchel, l'équipe reste fortement dépendante des exploits de ses individualités. Harry Kane en est le parfait exemple, et le capitaine anglais devrait aborder ce tournoi en pleine confiance après une saison stratosphérique.

L'attaquant du Bayern Munich a inscrit 61 buts en 50 apparitions toutes compétitions confondues avec le club bavarois. Il a également trouvé le chemin des filets à 8 reprises en 8 matchs lors des qualifications pour la Coupe du monde avec l'Angleterre, tournant à une moyenne impressionnante de 3,9 tirs par match durant cette campagne.

Kane a ouvert le score pour l'Angleterre à trois reprises depuis le début de la saison 2025/26. Il a notamment débloqué la situation en inscrivant son 79e but international lors du récent succès 1-0 en amical contre la Nouvelle-Zélande. Miser sur le fait que l'ancien joueur de Tottenham ouvre à nouveau le score représente une valeur intéressante, avec une probabilité implicite de 23,8%.

Pronostic 3 Angleterre vs Croatie: Harry Kane premier buteur du match à une cote de 4,00 sur Winamax

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