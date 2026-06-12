Pronostic Allemagne vs Curaçao 14/06/2026 : entrée en lice compliquée pour les néophytes

Notre expert en paris sportifs s'attend à une formalité pour l'Allemagne face aux néophytes de la compétition, avec des réalisations attendues de Kai Havertz et Jamal Musiala.

Les meilleurs paris pour Allemagne vs Curaçao

Kai Havertz premier buteur du match à une cote de 3,73 sur Betclic

Allemagne avec un handicap de -3 à une cote de 1,93 sur Betclic

Jamal Musiala buteur à tout moment à une cote de 1,80 sur Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Allemagne 4-0 Curaçao

Pronostic des buteurs : Allemagne – Kai Havertz x2, Jamal Musiala, Florian Wirtz

L'Allemagne aborde cette Coupe du monde en pleine possession de ses moyens, surfant sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives étalées sur les neuf derniers mois. Les hommes de Julian Nagelsmann ont ainsi corrigé la Finlande 4-0 à Mayence avant de s'envoler pour l'Amérique du Nord. Si les États-Unis leur ont offert une opposition bien plus coriace le week-end dernier à Chicago, la Mannschaft s'est tout de même imposée 2-1.

La préparation de Curaçao, la plus petite nation de l'histoire à se qualifier pour une phase finale de la Coupe du monde, a en revanche été des plus chaotique. Le sélectionneur Dick Advocaat a d'abord démissionné pour des raisons personnelles en début d'année, avant de revoir sa copie et de revenir le mois dernier. Sous ses ordres, les insulaires ont concédé un revers 4-1 face à l'Écosse, avant de se rassurer avec un net succès 4-0 contre Aruba lors de leur ultime galop d'essai.

Les effectifs probables pour Allemagne vs Curaçao

Composition attendue d'Allemagne : Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz

Composition attendue de Curaçao : Room, Floranus, Obispo, Bazoer, Van Eijma, Sambo, Gorre, L. Bacuna, J. Bacuna, Hansen, Chong

Havertz pour frapper d'entrée

Nick Woltemade a été le grand artisan de la campagne de qualification allemande. Ses buts précieux ont permis à la sélection de se reprendre après un départ poussif pour coiffer la Slovaquie sur le poteau et s'emparer de la tête de leur groupe. Cependant, l'attaquant de Newcastle traverse une grosse crise de confiance, ce qui propulse logiquement Kai Havertz sur le front de l'attaque pour ce Mondial.

Le joueur d'Arsenal a pour habitude de briller sous les grands projecteurs. C'est lui qui avait débloqué la finale de la Ligue des champions 2026 après seulement six minutes de jeu. À 26 ans, il affiche un bilan très honorable de 22 réalisations en 58 sélections sous le maillot national.

Le Gunner a d'ailleurs récidivé très tôt lors du dernier match amical de l'Allemagne, n'attendant que deux petites minutes pour faire sauter le verrou des États-Unis. Havertz avait également ouvert le score lors de la sortie internationale précédente face au Ghana en mars.

Face à l'un des plus gros outsiders de la compétition, miser sur une ouverture du score signée Havertz à Houston représente une value évidente.

Pronostic 1 Allemagne vs Curaçao : Kai Havertz premier buteur du match à une cote de 3,73 sur Betclic

L'Allemagne un ton au-dessus des novices

Les conditions climatiques lourdes pourraient être le seul véritable frein pour l'Allemagne dans ce qui s'apparente à un immense déséquilibre sur le papier. Néanmoins, Curaçao risque tout autant de souffrir de la chaleur suffocante du début d'après-midi au Texas, étant donné que la quasi-totalité de ses joueurs sont nés et ont été formés en Europe.

La différence de buts globale pouvant s'avérer cruciale pour décrocher la première place du Groupe E, l'Allemagne aura à cœur de soigner ses statistiques offensives. Les Allemands empilent les buts ces derniers temps, avec 18 réalisations lors de leurs cinq dernières sorties. Les protégés de Julian Nagelsmann tournent à une moyenne stratosphérique de 3,11 buts par 90 minutes sur leur série de neuf victoires de rang.

À l'inverse, Curaçao a mordu la poussière lors de trois de ses quatre derniers matches. Outre la lourde défaite subie contre l'Écosse, ils ont également concédé un cinglant 5-1 face à l'Australie et un revers 2-0 contre la Chine.

Le manque de cohésion collective pourrait aussi poser problème aux insulaires. Si Tahith Chong et Armando Obispo font figure de têtes d'affiche, les deux joueurs n'ont choisi de représenter Curaçao qu'en 2025. Parier sur une victoire allemande par au moins quatre buts d'écart semble être la suite logique de cette analyse.

Pronostic 2 Allemagne vs Curaçao : Allemagne avec un handicap de -3 à une cote de 1,93 sur Betclic

Un but pour booster la confiance de Musiala

Avec 170 minutes de jeu accumulées lors des deux matches de préparation de l'Allemagne, il ne fait aucun doute que Musiala sera la plaque tournante du système Nagelsmann. Le sélectionneur aurait pu ménager sa pépite de 23 ans, qui est revenue d'une grave blessure plus tôt cette année, mais il a choisi d'installer le joueur du Bayern Munich dans un rôle de meneur de jeu très avancé.

Musiala a d'ailleurs trouvé le chemin des filets lors de la démonstration 4-0 contre la Finlande. Malgré une campagne tronquée par les pépins physiques, il a tout de même moyenné une implication décisive toutes les 97 minutes en Bundesliga lors de l'exercice 2025/26.

Si ses dernières sorties sous le maillot bavarois ont été un ton en dessous, le joueur né à Stuttgart possède toute la panoplie technique pour faire exploser l'arrière-garde adverse. On se rappelle notamment son triplé foudroyant en 29 minutes face à Auckland City lors de la Coupe du monde des Clubs l'été dernier. Il est idéalement placé pour faire trembler les filets face à une opposition modeste qui concède en moyenne 2,75 buts par match en 2026.

Pronostic 3 Allemagne vs Curaçao : Jamal Musiala buteur à tout moment à une cote de 1,80 sur Betclic

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