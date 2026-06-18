Pronostic Allemagne vs Côte d'Ivoire 20/06/2026 : la Mannschaft dompte les Éléphants

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce qu'une Allemagne en pleine confiance prenne le dessus sur les géants africains de la Côte d'Ivoire, dans ce qui s'annonce comme l'affiche la plus difficile du groupe E.

Les meilleurs paris pour Allemagne vs Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire ou match nul en première mi-temps à une cote de 1,80 sur Winamax

Plus de 2,5 buts au total & les deux équipes marquent – oui à une cote de 2,10 sur Winamax

Kai Havertz buteur à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire

Pronostic des buteurs : Allemagne – Kai Havertz, Jamal Musiala ; Côte d'Ivoire – Yan Diomandé

L'Allemagne a démarré fort en s'imposant magistralement 7-1 face à Curaçao, qui dispute sa première Coupe du monde. Ce festival offensif représente le plus large écart de score enregistré dans le tournoi jusqu'à présent, devant la démonstration de la Suède contre la Tunisie.

La Mannschaft s'installe ainsi en tête du Groupe E avec une excellente différence de buts. Grâce à leur secteur offensif dévastateur, les Allemands affichent déjà le statut de meilleure attaque de la compétition. Ils abordent ce choc du deuxième tour avec une énorme confiance.

De son côté, la Côte d'Ivoire avait déjà fait grimper les attentes avant le coup d'envoi du tournoi en dominant la France 2-1. Cette victoire en match amical à Lille avait valeur d'avertissement de la part des Éléphants d'Emerse Faé à l'approche du Mondial.

Contrairement à la promenade de santé des Allemands, la Côte d'Ivoire a dû s'employer pour arracher les trois points face à l'Équateur. C'est Amad Diallo qui a délivré les siens en fin de match, inscrivant au passage son tout premier but en Coupe du monde. Par la même occasion, ils ont mis fin à la série de 19 matchs sans défaite de l'Équateur.

Ce duel dans l'Ontario est sans doute le plus attendu du groupe E. Voir l'Allemagne s'offrir une nouvelle victoire facile semble peu probable, alors qu'elle s'apprête à passer son premier vrai test dans ce tournoi.

Même si la sélection africaine est réputée pour sa résilience, la Mannschaft devrait finir par s'imposer. La rigueur de leur structure collective et leur discipline défensive devraient faire la différence en fin de compte.

Les effectifs probables pour Allemagne vs Côte d'Ivoire

Composition attendue de l’Allemagne : Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz

Composition attendue de Côte d'Ivoire : Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomandé, Kessié, Sangaré, Touré, Diallo, Pépé, Wahi

Les Éléphants vont tester l'Allemagne d'entrée

L'Allemagne a signé le plus gros carton de la Coupe du monde 2026 jusqu'ici, mais son défi le plus relevé reste à venir. Dans une poule qui compte la Côte d'Ivoire et l'Équateur, les Allemands devront retrouver leur niveau de jeu chirurgical s'ils veulent se qualifier pour le tour suivant sans accroc.

Les hommes de Julian Nagelsmann menaient au score en première période contre Curaçao. Ils se sont pourtant fait surprendre à l'arrière lorsque Livano Comenencia a égalisé de manière historique au milieu de la mi-temps.

La Côte d'Ivoire est un tout autre morceau. Les Éléphants ont eu du mal à trouver la faille rapidement contre l'Équateur, n'affichant qu'un xG (buts attendus) de 0,70 en première mi-temps malgré six tentatives. Pourtant, avec des talents de vitesse comme Yan Diomandé et Amad Diallo dans leurs rangs, ils ont les armes pour frapper les premiers.

Les deux formations vont se livrer un duel sans merci dès le coup d'envoi. Les défenses joueront un rôle majeur dans un premier acte s'annonçant très serré, avant que les espaces ne se libèrent après la pause. Un pari double chance en faveur de la Côte d'Ivoire à la mi-temps s'avère donc très cohérent.

Pronostic 1 Allemagne vs Côte d'Ivoire : Côte d'Ivoire ou match nul en première mi-temps à une cote de 1,80 sur Winamax

Le BMO Field s'apprête à vibrer

Le festival allemand face au Petit Poucet Curaçao reste la plus large victoire du tournoi à ce jour. Avec une différence de buts de +6 après la première journée, ils partent favoris pour s'emparer de la tête du groupe et valider leur billet pour les phases finales.

Les six derniers matchs de l'Allemagne ont tous vu plus de 2,5 buts être inscrits, et la Mannschaft a trouvé le chemin des filets au moins quatre fois à quatre reprises. En parallèle, la Côte d'Ivoire a dépassé la barre des 2,5 buts lors de trois de ses cinq dernières sorties.

Sur le marché du "Les deux équipes marquent" (BTTS), quatre des cinq derniers matchs de l'Allemagne ont vu les deux filets trembler. En revanche, seules deux des cinq dernières rencontres de la Côte d'Ivoire ont suivi ce schéma. Les deux arrière-gardes risquent fort d'être prises à défaut dans ce match qui s'annonce intense.

Le public du BMO Field devrait en avoir pour son argent. La dernière confrontation entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire remonte à un match amical en 2009 qui s'était soldé par un score de 2-2. Cette fois encore, un match prolifique est à prévoir.

Pronostic 2 Allemagne vs Côte d'Ivoire : plus de 2,5 buts au total & les deux équipes marquent – oui à une cote de 2,10 sur Winamax

Havertz sur sa lancée impressionnante

Kai Havertz affiche une forme étincelante sous les couleurs allemandes depuis la fin de sa saison en club avec Arsenal. Élu homme du match lors de la victoire 2-1 de l'Allemagne en amical face aux États-Unis (un but et une passe décisive), il a ensuite ouvert son compteur en Coupe du monde en s'offrant un doublé contre Curaçao.

Sa seconde réalisation face aux insulaires a une saveur toute particulière : elle porte le total historique de l'Allemagne en Coupe du monde à 239 buts, dépassant ainsi le record absolu du Brésil. Il est aussi devenu le premier joueur allemand à inscrire un doublé lors de deux Coupes du monde consécutives depuis Miroslav Klose en 2006 et 2010.

Havertz a souvent prouvé qu'il répondait présent dans les grands rendez-vous, mais il doit encore confirmer cette régularité avec l'Allemagne sur la plus grande des scènes. Depuis ses débuts en sélection en 2018, l'attaquant totalise 24 buts en 59 sélections.

Du haut de ses 27 ans, il est capable de déstabiliser les meilleures défenses grâce à ses appels intelligents, sa vitesse de course et son efficacité face au but. On peut s'attendre à ce qu'Havertz pose d'énormes problèmes à l'arrière-garde ivoirienne – un but n'est jamais bien loin avec cet attaquant imprévisible

Pronostic 3 Allemagne vs Côte d'Ivoire : Kai Havertz buteur à tout moment à une cote de 2,30 sur Winamax

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