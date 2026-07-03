Paraguay - France : Winamax booste la cote des Bleus à 10,80 pour les nouveaux joueurs ! (EXCLU)

Pour célébrer ce grand rendez-vous, Winamax frappe un coup monumental pour ses nouveaux utilisateurs en proposant un Boost x10 incroyable : la cote du pari « La France se qualifie » passe de 1,08 à 10.80 !

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Analyse de la cote boostée 🏟️🔥

L'armada tricolore en mission 🚀 : entrés dans la phase finale du Mondial avec de grosses certitudes tactiques, les hommes de Didier Deschamps assument totalement leur costume de favoris. Portés par un effectif d'une profondeur exceptionnelle, les Bleus ont l'expérience de ces rendez-vous couperets. L'objectif est limpide : imposer un impact physique immédiat pour doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 et s'assurer une transition sereine vers le tour suivant.

🚀 : entrés dans la phase finale du Mondial avec de grosses certitudes tactiques, les hommes de Didier Deschamps assument totalement leur costume de favoris. Portés par un effectif d'une profondeur exceptionnelle, les Bleus ont l'expérience de ces rendez-vous couperets. L'objectif est limpide : imposer un impact physique immédiat pour doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 et s'assurer une transition sereine vers le tour suivant. Le Paraguay, un outsider coriace mais limité 📉 : si la sélection sud-américaine a validé son billet pour les huitièmes grâce à sa grinta et une organisation défensive rigoureuse, la marche s'annonce cette fois très haute. Face à la vitesse des attaquants français et au génie technique du milieu tricolore, l'arrière-garde paraguayenne risque de craquer sous la pression. La France détient toutes les clés pour forcer le verrou 🎯.

📉 : si la sélection sud-américaine a validé son billet pour les huitièmes grâce à sa grinta et une organisation défensive rigoureuse, la marche s'annonce cette fois très haute. Face à la vitesse des attaquants français et au génie technique du milieu tricolore, l'arrière-garde paraguayenne risque de craquer sous la pression. La France détient toutes les clés pour forcer le verrou 🎯. Le filet de sécurité absolu du pari « Qualification » 📈 : contrairement au pari 90 minutes, l'intitulé « La France se qualifie » vous protège contre tous les scénarios possibles : que les Bleus l'emportent dans le temps réglementaire, au bout des prolongations ou même lors d'une séance de tirs au but. Profiter d'une telle sécurité à une cote stratosphérique de 10.80 représente la ‘value’ ultime de ce début de phase finale.

Comment en profiter et conditions de l'offre ? 📈

Cette offre de bienvenue est soumise à quelques conditions simples imposées par l'opérateur pour valider vos gains :

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Règlement des gains : la partie classique du gain (calculée sur la cote à 1,08) est créditée en argent réel, tandis que le surplus généré par la partie « boostée » du pari vous sera versé directement en freebets (paris gratuits) sur votre compte.

Précision importante : l'offre s'applique uniquement sur le résultat au terme du temps réglementaire.

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