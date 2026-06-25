Norvège - France : Winamax booste la cote "France ou match nul" à 12.00 pour les nouveaux joueurs !

Pour marquer le coup, Winamax propose une offre de bienvenue totalement hallucinante : la cote de la victoire de "France ou match nul" est multipliée par 10, passant ainsi de 1,20 à 12,00 !

Cette exclusivité est réservée uniquement aux nouveaux parieurs qui s'inscrivent sur la plateforme en utilisant notre lien.

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Analyse de la cote boostée

Une équipe de France en position de force 🚀 : face au défi physique imposé par les Scandinaves, les hommes de Didier Deschamps avancent avec d'immenses certitudes tactiques. La profondeur de l'effectif tricolore et sa maîtrise des grands rendez-vous internationaux permettent aux Bleus d'aborder ce match avec sérénité. L'objectif principal est de dicter le tempo et de doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 pour garder le contrôle du groupe.

🚀 : face au défi physique imposé par les Scandinaves, les hommes de Didier Deschamps avancent avec d'immenses certitudes tactiques. La profondeur de l'effectif tricolore et sa maîtrise des grands rendez-vous internationaux permettent aux Bleus d'aborder ce match avec sérénité. L'objectif principal est de dicter le tempo et de doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 pour garder le contrôle du groupe. Le piège norvégien sous contrôle 📉 : si la Norvège possède des individualités capables de faire la différence, elle se heurte souvent à un plafond de verre face aux nations majeures. Pour espérer bousculer la France, les Norvégiens vont devoir se découvrir, ce qui offrira des transitions rapides aux attaquants français. Même en cas de match nul accroché, votre pari reste totalement gagnant 🎯.

📉 : si la Norvège possède des individualités capables de faire la différence, elle se heurte souvent à un plafond de verre face aux nations majeures. Pour espérer bousculer la France, les Norvégiens vont devoir se découvrir, ce qui offrira des transitions rapides aux attaquants français. Même en cas de match nul accroché, votre pari reste totalement gagnant 🎯. Le filet de sécurité ultime à une cote de folie 📈 : profiter d'un pari double chance ("France ou nul") couvrant deux scénarios sur trois, le tout à une cote stratosphérique de 12.00, est une opportunité de taille. C'est le coup de pouce parfait pour lancer votre aventure sur Winamax avec un risque minime lors de ce Mondial, tant il est difficile de voir les Bleus s'incliner.

Comment en profiter ?

Cette offre est une exclusivité pour les nouveaux joueurs. Pour en bénéficier, suivez ces étapes simples :

Cliquez sur notre lien d'inscription Winamax pour créer votre compte. Effectuez votre premier dépôt sur la plateforme. Sélectionnez l'affiche Norvège - France et misez sur "France ou match nul" (Double chance). Votre cote sera automatiquement multipliée par 10 (12,00 au lieu de 1,20) !

Infos clés

Coup d'envoi : Vendredi 26 juin.

: Vendredi 26 juin. Cote Boostée : 12 au lieu de 1,20.

12 au lieu de 1,20. Condition : Temps réglementaire uniquement (90 min). Offre réservée uniquement aux nouveaux comptes créés via notre lien.

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