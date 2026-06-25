Norvège - France : cote de la France X10 sur Winamax pour les nouveaux joueurs !

Pour marquer le coup, Winamax propose une offre de bienvenue totalement hallucinante : la cote de la victoire de la France est multipliée par 10, passant ainsi de 1,20 à 12,00 !

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Analyse de la cote boostée

La puissance collective des Bleus 🚀 : face au défi imposé par les Scandinaves, les hommes de Didier Deschamps avancent avec d'immenses certitudes. La profondeur de banc de l'équipe de France et son expérience des grands rendez-vous internationaux sont des atouts majeurs pour dicter le tempo du match. L'objectif est clair : imposer un gros pressing dès le coup d'envoi pour doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 et s'ouvrir le chemin du succès.

: face au défi imposé par les Scandinaves, les hommes de Didier Deschamps avancent avec d'immenses certitudes. La profondeur de banc de l'équipe de France et son expérience des grands rendez-vous internationaux sont des atouts majeurs pour dicter le tempo du match. L'objectif est clair : imposer un gros pressing dès le coup d'envoi pour doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 et s'ouvrir le chemin du succès. Le piège norvégien à déjouer 📉 : si la Norvège s'appuie sur une génération talentueuse et un impact athlétique indéniable, elle manque parfois de rigueur tactique face aux nations du top mondial. Face à la vitesse de transition et au réalisme des attaquants tricolores, l'arrière-garde norvégienne risque de souffrir. La France a toutes les cartes en main pour contourner ce bloc et sécuriser une victoire logique 🎯.

: si la Norvège s'appuie sur une génération talentueuse et un impact athlétique indéniable, elle manque parfois de rigueur tactique face aux nations du top mondial. Face à la vitesse de transition et au réalisme des attaquants tricolores, l'arrière-garde norvégienne risque de souffrir. La France a toutes les cartes en main pour contourner ce bloc et sécuriser une victoire logique 🎯. Une offre de bienvenue immanquable 📈 : profiter de la victoire du grand favori de ce match à une cote stratosphérique de 12,00 est une opportunité rarissime. C'est le coup de pouce parfait pour lancer votre historique sur Winamax de la meilleure des manières lors de ce Mondial, avec un scénario sur le papier particulièrement solide.

Comment en profiter ?

Cette offre est une exclusivité pour les nouveaux joueurs. Pour en bénéficier, suivez ces étapes simples :

Cliquez sur notre lien d'inscription Winamax pour créer votre compte. Effectuez votre premier dépôt sur la plateforme. Sélectionnez l'affiche Norvège - France et misez sur la Victoire de la France. Votre cote sera automatiquement multipliée par 10 (12,00 au lieu de 1,20) !

Infos clés

Coup d'envoi : Vendredi 26 juin.

: Vendredi 26 juin. Cote Boostée : 12 au lieu de 1,20.

12 au lieu de 1,20. Condition : Temps réglementaire uniquement (90 min). Offre réservée uniquement aux nouveaux comptes créés via notre lien.

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