La magie de Mbappé fait de la France le grand favori de la Coupe du monde

La France s'empare du statut de favori de la Coupe du monde aux dépens de l'Espagne. La Roja a subi un énorme coup d'arrêt, tenue en échec par le Cap-Vert (0-0) qui dispute pourtant la première phase finale de son histoire.

Coupe du monde 2026 Cote La France remporte un troisième titre 5,00

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Les Bleus sur le devant de la scène

La France a lancé sa campagne de Coupe du monde par une victoire marquante. Un doublé de Kylian Mbappé en seconde période a permis aux Bleus de s'imposer 3-1 face au Sénégal dans le New Jersey, évitant ainsi de revivre le traumatisme de la défaite surprise de 2002 contre les Lions de la Téranga.

Leur prestation a été loin d'être parfaite, la première mi-temps s'étant soldée par un score nul et vierge assez poussif. Le discours de Didier Deschamps à la pause a toutefois probablement reboosté ses troupes, car la seconde période a offert un tout autre visage. Après le repos, la France a ainsi affiché un xG de 1,75, cadrant huit de ses dix tentatives.

Mbappé a ouvert le score d'une frappe rasante imparable à la suite d'une superbe passe décisive de Michael Olise. Bradley Barcola, pour ses débuts en Coupe du monde, a fait le break d'un amour de ballon piqué. À 23 ans, l'ailier est devenu le plus jeune Français à marquer pour son premier match de Coupe du monde depuis Thierry Henry (alors âgé de 20 ans) en 1998.

Et alors que le Sénégal venait de réduire l'écart quelques minutes plus tôt grâce à un exploit individuel d'Ibrahim Mbaye, Mbappé a sorti un but venu d'ailleurs dans les derniers instants du match pour sceller le score.

Grâce à ce doublé, Mbappé porte son total à 14 buts en Coupe du monde. Il rejoint ainsi l'Allemand Gerd Müller à la troisième place du classement historique des meilleurs buteurs de la compétition, juste derrière Ronaldo (15 buts) et le duo de tête composé de Miroslav Klose et Lionel Messi (16 buts).

Par la même occasion, le serial buteur du Real Madrid dépasse Olivier Giroud pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 réalisations chez les Bleus. À seulement 27 ans, il tourne à une moyenne impressionnante de 1,03 but par 90 minutes en Coupe du monde.

La profondeur de banc de cette équipe de France est tout simplement phénoménale. Michael Olise, auteur d'un triplé lors du dernier match de préparation contre l'Irlande du Nord, était titulaire sur l'aile droite. Le tenant du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, s'est installé dans un rôle de milieu offensif. Sur le banc, Rayan Cherki côtoyait d'autres talents bruts comme Marcus Thuram, Désiré Doué ou encore Jean-Philippe Mateta.

C'est cet effectif XXL qui fait aujourd'hui de la France l'équipe à battre, d'autant plus après le festival de Mbappé face au Sénégal.

Le match nul et vierge de l'Espagne face au Cap-Vert dans le groupe H a accéléré ce changement de hiérarchie. Les champions d'Europe en titre ont buté sur des néophytes pointant au 67e rang mondial, ce qui s'est traduit par des doutes immédiats sur leur capacité à aller chercher la couronne.

À l'inverse, la France a répondu présent face à ce qui est sans doute la meilleure nation du continent africain. Les Bleus ont logiquement troqué leur costume de deuxièmes favoris pour celui de favoris absolus.

Quelle valeur pour un pari sur un troisième titre mondial de la France ?

La France est cotée à 5,00 (4/1) pour remporter la Coupe du monde 2026. C'est un tarif particulièrement généreux pour un effectif d'une telle qualité.

Le réservoir offensif à la disposition de Deschamps est sans égal. Mbappé court après l'histoire avec l'ambition de faire tomber tous les records de buts de la Coupe du monde. Olise, quant à lui, sort d'une saison stratosphérique avec le Bayern Munich.

Technicien hors pair, Cherki attend son heure sur le banc, prêt à faire parler sa magie. Dembélé, le Ballon d'Or en titre, Doué et Barcola surfent tous sur la dynamique de victoires consécutives en Ligue des champions. Thuram a grandement contribué au 21e Scudetto de l'Inter Milan, tandis que Mateta a guidé Crystal Palace vers le sacre en Conference League.

Les joueurs capables de faire basculer une rencontre sont partout dans cet alignement. Deschamps a le luxe de pouvoir faire tourner sans aucune baisse de qualité. Aucune autre sélection ne peut s'aligner sur une telle puissance de feu dans le dernier tiers du terrain. Et c'est précisément ce qui pourrait faire la différence.

Au sein du groupe le plus relevé du tournoi, le parcours de la France s'annonce idéal après cette victoire inaugurale sur le Sénégal. Leurs prochains adversaires dans le Groupe I, la Norvège et l'Irak, semblent largement à leur portée.

La Norvège s'est facilement défaite de l'Irak (4-1) lors de la première journée. Même si les Norvégiens comptent de sacrés talents emmenés par Erling Haaland, la France partira largement favorite. L'Irak, de son côté, fait figure d'outsider dans cette poule.

Une première place du groupe garantirait aux Bleus une partie du tableau théoriquement plus clémente pour les matches à élimination directe, leur évitant de croiser les autres cadors avant les toutes dernières étapes de la compétition.

Les bookmakers ont peut-être enterré l'Espagne un peu trop vite après l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du monde, ce nul 0-0 concédé face au Cap-Vert. Le parallèle avec l'édition 2010 est inévitable : cette année-là, la Roja avait perdu son premier match contre la Suisse avant de soulever le trophée. Un scénario tout aussi plausible cette fois-ci.

Mais les Bleus ont prouvé qu'ils savaient gagner, même sans briller de mille feux. La première mi-temps contre le Sénégal a été laborieuse, et pourtant, la victoire est au bout. Cette résilience, alliée à leur force de frappe offensive, en fait un choix redoutable pour le titre suprême.

La France possède le talent, la profondeur de banc et la dynamique. Placer une pièce sur un troisième sacre mondial des Bleus, c'est miser sur l'un des effectifs les plus complets et les plus armés de ce tournoi.

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