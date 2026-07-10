Code promo Winamax "WNMX***" : votre pari Espagne - Belgique remboursé en CASH + 10 € de freebets

Pourquoi sauter sur ce code promo exclusif Winamax ?

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Contrairement à la majorité des bookmakers qui vous créditent en freebets (crédits de jeu non retirables), Winamax vous redonne de l'argent réel. Si le couperet tombe et que votre pronostic ne passe pas, vous pouvez retirer directement ces 100 € vers votre compte bancaire ou tenter un autre coup sur le reste de la compétition. Pour couronner le tout, l'opérateur ajoute 10 € de freebets offerts dès que vous effectuez votre premier dépôt. C'est l'opportunité parfaite pour tenter une grosse cote sur ce sommet international sans risquer un seul centime de votre poche.

Comment profiter des 100 € en CASH et des 10 € de Freebets ?

Pour activer cette offre de bienvenue en moins de 5 minutes et parier sur ce quart de finale, suivez attentivement ce guide pas-à-pas :

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Nos pistes de pronostics pour Espagne 🇪🇸 - Belgique 🇧🇪

La Roja, fidèle à sa philosophie de possession et de pressing étouffant, devra faire face à la redoutable génération des Diables Rouges, passée maîtresse dans l'art des transitions éclairs et du réalisme offensif. Dans ce match à élimination directe, la tension sera maximale, chaque centimètre va compter, et les prolongations ne sont jamais loin. Pour les parieurs, c'est le moment idéal pour vibrer devant une affiche historique. ⚽

Un quart de finale de Coupe du Monde offre toujours des scénarios de haute volée. Voici trois options stratégiques pour optimiser votre bonus :

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⏱️ Match nul à la fin du temps réglementaire 4,00 L'enjeu d'un quart de finale crispe souvent les débats. Deux géants de ce calibre risquent de se neutraliser et d'aller en prolongations. 🏆 Qualification de la Belgique 🇧🇪 3,65 Une cote très attractive pour les Diables Rouges, capables de faire déjouer le bloc espagnol sur un contre assassin. 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 1,74 Si une équipe ouvre le score rapidement, le match va s'emballer entre deux des meilleures attaques du tournoi.

Avis de la rédaction

Le prono de l'expert : « L'Espagne part favorite des bookmakers grâce à sa maîtrise collective, mais la Belgique possède l'expérience des grands rendez-vous et un profil d'outsider redoutable pour contrer le jeu ibérique. »

Dans un quart de finale de Coupe du Monde ultra-fermé, nous misons sur un score de parité à la fin du temps réglementaire. Le match nul, coté à 4,00, est le coup parfait à tenter : si les deux équipes vont en prolongations, vous transformez vos 100 € en 400 €. Si l'une d'elles l'emporte avant la 90e minute, Winamax vous rembourse intégralement vos 100 € en CASH. Aucune hésitation à avoir ! ⚡

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