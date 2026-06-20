Pourquoi choisir le code promo WNMX* ?

Placer ses jetons sur une telle affiche comporte sa part d'ombre et d'incertitude. C'est ici que l'offre de bienvenue de Winamax balaye tous vos doutes. En utilisant notre code promo Winamax, vous bénéficiez de la formule la plus recherchée du marché : votre premier pari est intégralement couvert jusqu'à 100 € et remboursé en CASH.

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Comment activer votre bonus Winamax en 5 étapes

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Nos idées de pronos pour Allemagne - Côte d'Ivoire

Les Éléphants, réputés pour leur impact physique dévastateur, leur créativité au milieu de terrain et des flèches offensives capables de faire basculer n'importe quelle rencontre, ne viennent pas en victimes résignées.

Entre la science tactique de la Nationalmannschaft et le football instinctif et percutant de la sélection ivoirienne, ce choc intercontinental promet une pluie d'étincelles et s'annonce comme un terrain particulièrement fertile pour les parieurs en quête de valeurs sûres ou d'audace.

Pari Cote Pourquoi ? 🥇 Victoire de l'Allemagne par exactement 1 but d'écart 3,45 Les Allemands ont les faveurs des pronostics chez eux, mais la solidité ivoirienne limitera les dégâts à un écart minimal. 🇨🇮 ⚽ Les deux équipes marquent 1,62 La force de frappe des deux nations et les largesses défensives en début de préparation garantissent des buts de chaque côté. 🏃‍♂️ Buteur : Elye Wahi 4,20 L'attaquant ivoirien saura exploiter les rares failles de la charnière centrale adverse.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : L'Allemagne part logiquement favorite grâce à sa maîtrise collective, mais elle devra faire face à un bloc ivoirien athlétique et redoutable en contre-attaque. Nous voyons une rencontre vivante, rythmée, où la Côte d'Ivoire parviendra à bousculer les locaux. Toutefois, l'expérience des grands rendez-vous devrait permettre à la Mannschaft de s'imposer sur le score de 2 buts à 1.

C'est le moment parfait pour tenter le coup d'une victoire allemande par un but d'écart cotée à 3,45 avec le code promo Winamax : soit vous multipliez votre mise par plus de trois, soit vous êtes intégralement remboursé en argent réel !

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