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5 étapes pour activer votre bonus Winamax

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Pistes de pronos pour Paraguay - France 🇵🇾 vs 🇫🇷

Les Bleus, emmenés par un secteur offensif de classe mondiale et une solidité tactique à toute épreuve, entendent assumer leur statut de favoris de la compétition. Face à eux se dresse une Albirroja fidèle à sa réputation : un bloc défensif agressif, un engagement de tous les instants et un sens aigu de la transition rapide qui peut faire douter les plus grands. Dans un stade en ébullition où la ferveur sud-américaine répondra aux chants des supporters tricolores, l'intensité s'annonce maximale. C'est l'occasion parfaite pour donner une autre dimension à cette rencontre historique grâce à une offre exclusive.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? La France gagne par exactement 1 but d'écart ⚽ 3,80 Le Paraguay possède une défense extrêmement hermétique. Les Bleus devraient s'imposer mais au forceps. Moins de 2,5 buts dans le match ❌⚽ 2,20 La tension des matchs de Coupe du Monde pousse souvent les équipes à fermer le jeu et à minimiser les risques. Match nul à la mi-temps ⏱️ 2,75 Les Sud-Américains vont imposer un défi physique intense dès l'entame pour neutraliser les vagues tricolores.

Avis de la rédaction

Le prono de l'expert : « L'équipe de France dispose d'un effectif intrinsèquement supérieur, mais faire sauter le verrou paraguayen dans un match de Coupe du Monde est toujours un exercice périlleux. L'Albirroja va imposer un combat de tous les instants. »

Nous voyons les Bleus faire la différence en seconde période grâce à la profondeur de leur banc de touche. Notre pronostic se tourne vers une victoire de la France avec moins de 2,5 buts dans le match (cote à 3,10). Profitez du code promo WNMX* pour placer vos 100 € sur ce scénario : si les Bleus l'emportent 1-0 ou 2-0, vous encaissez un superbe gain de 310 € en argent réel. Dans le cas contraire, Winamax vous restitue immédiatement vos 100 € en CASH ! 🔥

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