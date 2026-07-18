Code promo Winamax "WNMX***" France - Angleterre : votre prono remboursé en CASH (100 €) + 10€ de freebets

Pourquoi l'offre Winamax WNMX* est exceptionnelle ?

Dans l'univers des paris sportifs, la majorité des opérateurs proposent des remboursements sous forme de crédits de jeu non retirables. Winamax prend le contre-pied absolu avec une offre unique sur le marché : le remboursement en CASH.

En utilisant notre code promo Winamax lors de votre inscription pour la petite finale France - Angleterre, votre tout premier pari est sécurisé jusqu'à 100 € en ARGENT RÉEL. Concrètement, si votre pronostic est perdant, la somme engagée est récréditée directement sur votre compte joueur sous forme d'argent liquide. Vous pouvez choisir de rejouer cette somme ou de la retirer immédiatement vers votre compte bancaire, sans aucune obligation de mise.

Pour couronner le tout, l'activation du code "WNMX***" vous octroie 10 € de freebets offerts dès votre premier dépôt, vous permettant de lancer vos premiers pronostics avec un bonus additionnel garanti.

Comment profiter de l'offre en 5 étapes simples ?

Rendez-vous sur le site ou l'application Winamax et cliquez sur le bouton d'inscription. Remplissez le formulaire avec vos informations personnelles en veillant à renseigner le code promo WNMX* dans le champ dédié. Validez votre compte joueur en envoyant vos justificatifs d'identité et de domicile (étape indispensable pour effectuer des retraits). Effectuez votre premier dépôt d'un montant minimal de 10 € (recevez immédiatement vos 10 € de freebets offerts). Placez votre premier pari sur la rencontre France - Angleterre : s'il est perdant, vous êtes intégralement remboursé en CASH jusqu'à 100 € !

Pistes de paris pour France - Angleterre 🇫🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Entre la quête d'une place sur le podium mondial 🏆 et le désir de finir la compétition sur une note victorieuse, les hommes de Didier Deschamps devront faire preuve d'orgueil face à l'armada anglaise emmenée par Harry Kane et Jude Bellingham. Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront à cœur de faire parler la poudre 🔥 une dernière fois pour régaler les supporters. Un choc au sommet qui s'annonce ouvert et spectaculaire ⚡.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? Victoire de la France 🇫🇷 1,85 Les Bleus veulent relever la tête et possèdent un banc suffisamment profond pour faire la différence en fin de match. Les deux équipes marquent ⚽ 1,43 Libérées de la pression d'une finale, les deux sélections devraient proposer un jeu offensif et débridé. Kylian Mbappé buteur ⚽ 1,85 Le capitaine français vise le titre de meilleur buteur du tournoi et sera aligné sur le front de l'attaque.

L’avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : « Les petites finales de Coupe du Monde sont traditionnellement prolifiques en buts. Sans la crispation d'un titre ultime à aller chercher, la France et l'Angleterre devraient se livrer un duel très ouvert. »

Nous voyons la France s'imposer 2-1 dans le temps réglementaire ⏱️, portée par un Kylian Mbappé revanchard.

C'est l'occasion idéale de tenter un pari audacieux avec le code WNMX* : si votre sélection passe, vous encaissez les gains ; si elle échoue, votre mise vous est intégralement restituée en CASH !

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