Pourquoi profiter de cette offre Betclic ?

Parier sur un match à si haute tension comporte sa part d'incertitude. C'est précisément là que le code promo Betclic BCGOAL entre en jeu pour sécuriser vos débuts. En rejoignant la plateforme à l'occasion de ce choc, votre tout premier pari est intégralement couvert. Si votre pronostic s'avère incorrect, Betclic vous rembourse la mise jusqu'à 100 € sous forme de feebets (crédits de jeu non retirables).

C'est une opportunité idéale pour tenter un coup audacieux sans ressentir la frustration d'une perte sèche en cas de surprise sur le terrain. De plus, l'opérateur ajoute une touche de diversité à son offre en vous offrant immédiatement 5 parties de Poker Spin&Rush. Une excellente manière de découvrir les tables de poker entre deux sessions de paris sportifs.

5 étapes pour activer votre bonus de bienvenue

Pour ne rien rater de cette offre de bienvenue avant le coup d'envoi, suivez simplement ce guide pas à pas :

Cliquez sur le bouton d'inscription présent sur le site ou l'application officielle Betclic. Remplissez le formulaire d'inscription avec vos informations personnelles exactes. Renseignez le code promo Betclic révélé plus haut dans le champ dédié avant de valider. Effectuez votre premier dépôt et placez votre premier pari (jusqu'à 100 €) sur l'affiche France - Espagne. Recevez vos 5 tickets Poker Spin&Rush ainsi que votre remboursement sous forme de freebets si votre pari est malheureusement perdant.

Nos trois pistes de paris pour France - Espagne 🇫🇷 🇪🇸

D'un côté, les Bleus s'appuient sur une assise défensive de fer et des flèches offensives capables de faire basculer une rencontre sur une seule accélération. De l'autre, la Roja dicte son tempo habituel grâce à une maîtrise technique collective impressionnante et un pressing étouffant. L'enjeu est immense : décrocher un billet pour la finale suprême 🏆. Pour pimenter cette affiche légendaire, Betclic sort le grand jeu.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⏱️ Match nul à la mi-temps 2,05 Les demi-finales de Coupe du Monde sont souvent fermées en début de match. Aucune des deux équipes ne prendra de risques inconsidérés dès le quart d'heure de jeu. ⚽ Moins de 2,5 buts dans le match 1,79 La France possède l'un des blocs défensifs les plus imperméables du tournoi, tandis que l'Espagne sait confisquer le ballon pour priver son adversaire d'occasions. ⚡ Qualification de la France 🇫🇷 1,65 L'expérience des grands rendez-vous et le réalisme froid des Bleus pourraient faire la différence, que ce soit en prolongation ou lors des tirs au but.

L'avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : Ce choc européen s'annonce extrêmement serré et tactique. L'Espagne va certainement monopoliser le ballon, mais la solidité de l'arrière-garde tricolore a déjà fait ses preuves face aux meilleures attaques du monde.

Nous voyons un match très disputé qui pourrait se prolonger au-delà du temps réglementaire. Notre conseil : misez sur un score de parité (0-0 ou 1-1) à la fin des 90 minutes. Si le scénario tourne en votre défaveur, le code BCG* sécurisera votre mise !

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