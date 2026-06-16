Pourquoi choisir le code promo Betclic ?

Parier sur un match international comporte toujours sa part d'incertitude, mais Betclic élimine toute forme de stress avec son offre de bienvenue exclusive. En utilisant le code promo Betclic BCGOAL, vous bénéficiez d'une sécurité totale sur votre premier pronostic.

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Comment activer le code promo BCG* sur Betclic (étape par étape)

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Nos pistes de paris pour France - Sénégal

Entre la quête de suprématie des Européens et le désir ardent des Africains de bousculer la hiérarchie mondiale, cette affiche promet une intensité rare. C'est l'occasion parfaite pour vibrer devant votre écran tout en tentant un coup tactique sur votre plateforme de jeu.

Pari Cote Pourquoi ? 🇫🇷 Victoire de la France par 2 buts d'écart ou plus 2,25 Les Bleus affichent une efficacité offensive redoutable et cherchent à faire le break rapidement dans leurs rencontres. ⚡ Les deux équipes marquent 1,93 Le Sénégal possède des flèches offensives capables de piéger n'importe quelle arrière-garde sur contre-attaque. 🎯Buteur : Kylian Mbappé 1,70 L'attaquant vedette tricolore et capitaine est l'arme numéro un sur penalty et dans les transitions rapides.

L'avis de la rédaction

⭐Le prono de l'expert : ce duel s'annonce intense et très athlétique au milieu de terrain. Si le Sénégal a les armes pour bousculer le bloc français en début de partie, la profondeur de banc et l'expérience des grands rendez-vous des Bleus devraient faire pencher la balance en seconde période.

Nous misons sur une victoire de la France sur le score de 2-1 ou 3-1. Un pari idéal à tenter sans risque grâce au bonus de 100 € de Betclic !

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