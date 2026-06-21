Les avantages du code promo Betclic

Parier sur une telle affiche comporte toujours sa part d'incertitude, et c'est précisément là que l'offre de bienvenue de Betclic devient une arme redoutable. En utilisant le code promo Betclic BCGOAL, vous bénéficiez d'une sécurité totale sur votre premier pronostic. Si votre inspiration s'avère gagnante, vous empochez les gains. Si le sort en décide autrement et que votre pari est perdant, Betclic vous rembourse l'intégralité de votre mise jusqu'à 100 €.

Ce remboursement vous est crédité sous forme de feebets (crédits de jeu gratuits), vous permettant de vous refaire immédiatement sur les prochaines rencontres sans vider votre compte bancaire. Pour couronner le tout, ce bonus intègre un cadeau de bienvenue pour les amateurs de cartes : 5 parties de Poker Spin&Rush offertes, l'idéal pour tester vos compétences au bluff entre deux matchs de football.

Comment profitez de l'offre en 5 étapes simples

Accédez au site : rendez-vous sur la plateforme officielle ou téléchargez l'application mobile Betclic. Remplissez le formulaire : cliquez sur « Inscription » et renseignez vos informations personnelles (identité, coordonnées). Activez le bonus : dans la case dédiée aux avantages, insérez scrupuleusement le code promo BCG*. Créditez votre compte : effectuez un premier dépôt (minimum 10 €) par le moyen de paiement de votre choix. Placez votre pari : engagez une mise allant jusqu'à 100 € sur l'affiche France - Irak. Vous êtes désormais couvert !

Nos options de paris pour France - Irak

Pour les Bleus, ce match est l'occasion parfaite d’obtenir une qualification pour le prochain tour, de faire briller leurs jeunes talents et d'enflammer les supporters avec un football offensif et spectaculaire. Face à eux, la sélection irakienne arrive sans complexe, portée par une ferveur nationale et une envie farouche de bousculer la hiérarchie mondiale. Entre la technicité européenne et la combativité du Moyen-Orient, l'affiche promet du spectacle à chaque minute.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🦅 Victoire de la France par 3 buts ou plus 1,74 🇫🇷 Les Bleus affichent une supériorité technique indiscutable et chercheront à faire le plein de confiance devant leur public. ⏱️ Plus de 1,5 but en première mi-temps 1,81 🔥 Les entames de match de l'équipe de France sont souvent dynamiques, surtout face à des blocs bas qu'il faut faire sauter rapidement. ⚽ Buteur : Kylian Mbappé 1,45 👑 L'attaquant vedette et capitaine tricolore reste l'arme offensive numéro un, affamé de buts à chaque sortie internationale. 💥

Avis de la rédaction

Le prono de l'expert : Face à une équipe d'Irak courageuse mais limitée face au très haut niveau mondial, la France devrait rapidement asseoir sa domination. Nous voyons un match à sens unique où les attaquants tricolores vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Notre pronostic se porte sur une victoire nette et sans bavure des Bleus sur le score de 4-0. C’est le moment idéal pour utiliser votre premier pari de 100 € sans risque grâce au code BCG* !

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