Cotes Premier League : Viktor Gyokeres, l'élément crucial pour la cote d'Arsenal ?

À la recherche d'un nouvel avant-centre, Arsenal a jeté son dévolu sur l'attaquant du Sporting Viktor Gyökeres. Un intérêt réciproque puisque le joueur suédois souhaiterait rejoindre les Gunners et pourrait grandement changer le visage du club londonien.

Une Premier League à suivre !

Après 5 ans sans titre de Premier League, Liverpool a retrouvé son trône. Un pari qui semblait risqué en début de saison puisque les Reds venaient de perdre leur entraîneur emblématique, Jürgen Klopp. Pourtant, l'équipe désormais entraînée par Arne Slot a réussi à remporter le titre à 4 journées de la fin. Face à des concurrents comme Arsenal, Manchester City ou encore Chelsea, Liverpool a su les dominer. Mais pour la saison prochaine, tout pourrait changer.

Manchester City se présente avec un nouvel effectif et des recrues intéressantes comme Rayan Cherki, Tijani Reijnders ou encore Rayan Aït-Nouri. Le mercato de Chelsea est toujours en construction et les Blues ont déjà signé l'attaquant anglais, Liam Delap. L'une des autres équipes très attendues la saison prochaine est les Gunners de Mikel Arteta.

La saison du titre pour Arsenal ?

Depuis 3 années, Arsenal boucle sa saison à la 2e place de Premier League. Si lors de la première année, cette place pouvait être encourageante pour la suite, elle commence à lasser les supporters. Être systématiquement derrière le vainqueur est une position difficile à accepter. Depuis 2004, les Gunners n'ont plus remporté de Premier League. L'objectif est clair désormais : la Premier League doit revenir à l'Emirates Stadium. Le club travaille actuellement sur le marché des transferts pour renforcer l'équipe. Un joueur à vocation défensive a déjà été signé : le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. Mais l'une de leurs priorités est le poste d'avant-centre, et Arsenal semble avoir déjà trouvé celui qui occupera ce poste : Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres, l'attaquant tant attendu des Gunners ?

À 27 ans, Viktor Gyökeres vient de réaliser la meilleure saison de sa vie. Auteur de 54 buts et de 12 passes décisives en 52 matchs, l'attaquant suédois est la star du Sporting Portugal. En deux saisons au sein du club lisboète, il a marqué 97 buts en 102 matchs, des statistiques exceptionnelles. Forcément, l'attaquant attire les convoitises de nombreux clubs. Le FC Barcelone, Chelsea, Manchester United et d'autres équipes ont coché son nom pour le poste d'attaquant, mais ce serait finalement Arsenal qui emporterait la course. L'attaquant du Sporting aurait prévenu son club de son choix de jouer sous les ordres de Mikel Arteta. Arsenal et Gyökeres auraient déjà un accord.

Une arrivée qui peut influencer les cotes en Premier League

Après trois saisons au poste de dauphin, les sites de paris sportifs mettent une nouvelle fois Arsenal à la deuxième place. Avec une cote de 3,50 sur Winamax, qui a augmenté depuis le 25 juin, lorsqu'elle était à 3,30, les Gunners ne sont pas favoris, au profit de Liverpool et sa cote de 3,00. Mais le mercato des Reds a de fortes chances d'être terminé, notamment au niveau des arrivées. Pour Arsenal, des renforts sont encore attendus, dont le "cyborg" suédois, Viktor Gyökeres.

Meilleur buteur de l'année 2024, Gyökeres a de fortes chances d'avoir un impact important au sein de l'effectif d'Arsenal, qui recherche depuis plusieurs saisons un nouvel attaquant de classe mondiale. L'officialisation du joueur pourrait faire changer la cote d'Arsenal, mais aussi d'autres arrivées qui devraient avoir lieu durant le mercato. Pour la prochaine saison, Arsenal sera à suivre, à la télé mais aussi sur les sites de paris sportifs.