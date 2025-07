Cotes Paris SG - Bayern Munich : le retour d'un Ousmane Dembele qui chamboule les cotes

Pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris Saint-Germain affronte une équipe qu'il connaît très bien, le Bayern Munich. Pour ce match, c'est le Paris Saint-Germain qui est placé comme favori devant le géant bavarois.

La fin de la Coupe du Monde des Clubs arrive à grands pas. La compétition compte désormais les 8 meilleures équipes : le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, Chelsea, Palmeiras, Al-Hilal et Fluminense sont les derniers survivants. Et à la fin, il n'en restera qu'une. Et parmi toutes ces équipes, une figure comme le favori : le Paris Saint-Germain.

Le PSG, champion d'Europe, et ensuite champion du Monde ?

La compétition du Paris Saint-Germain montre bien qu'il est la meilleure équipe d'Europe. L'équipe entraînée par Luis Enrique a très bien commencé son tournoi avec une victoire 4-0 face à l'une des meilleures équipes d'Espagne, l'Atlético Madrid. Malgré une petite défaite 1-0 face à Botafogo de John Textor, les Parisiens se sont bien rattrapés lors de la dernière journée des phases de poules contre Seattle.

Pour les huitièmes de finale, un tirage favorable leur est tombé : l'Inter Miami de Lionel Messi. Bien que les Floridiens comptent dans leurs rangs l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, l'équipe américaine fait pâle figure face aux Parisiens. Une domination nette et une victoire 4-0 pour le PSG qui s'avance vers les quarts de finale de la compétition. Le niveau de jeu du PSG est élevé et il propose l'un des meilleurs spectacles de la compétition.

Les champions d'Europe ont pour objectif d'étendre leur domination à l'échelle mondiale. Pourtant, durant ses 4 matchs, ils ont dû se passer de leur joueur star, Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé, la cerise sur le gâteau

La saison d'Ousmane Dembélé est exceptionnelle. L'attaquant parisien a su élever son niveau pour toucher les étoiles. Auteur de 33 buts et 13 passes décisives en 50 matchs, il est l'un des artisans du titre en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. À 27 ans, Dembélé s'impose comme le leader offensif du club parisien grâce à son repositionnement dans l'axe de l'attaque du PSG. Mais lors du début de la compétition, Ousmane Dembélé a dû déclarer forfait pour les trois premiers matchs de Paris pour blessure. La perte d'un tel joueur pour les Parisiens est importante au vu de son niveau de jeu.

Mais même sans leur joueur crucial, les Parisiens ont dominé. Son retour dans le 11 est très attendu, notamment avant le choc face au Bayern Munich.

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich : une cote influencée par les blessures

Un PSG avec ou sans Ousmane Dembélé n'est pas la même équipe. Le retour d'Ousmane Dembélé va grandement contribuer au collectif parisien pour les quarts de finale face aux Allemands. Face à eux, les Parisiens vont devoir faire attention au Bayern Munich, qui les avait battus en Ligue des Champions cette saison. Pourtant, c'est bien le PSG qui est favori. Lors du match de Ligue des Champions, les Bavarois étaient largement favoris avec une cote en moyenne de 1,52 sur les sites de paris. Mais pour la Coupe du Monde des Clubs, les Parisiens ont inversé la tendance.

Avec un titre de champion d'Europe et le retour d'Ousmane Dembélé, la cote du PSG est de 2,25 sur Winamax et de 2,20 sur Unibet. Celle du Bayern Munich est de seulement 3,10 sur Winamax et 3,15 sur Unibet. Cette cote peut s'expliquer par les nombreuses blessures chez les Munichois, avec les absences de Hiroki Ito, mais surtout d'Alphonso Davies, l'un des tous meilleurs arrière gauche du monde. Les cotes penchent en faveur du Paris Saint-Germain, d'autant plus avec le retour du principal prétendant au Ballon d'Or, Ousmane Dembélé.