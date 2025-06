Cotes Ligue des Champions 25/26 : Le PSG en tête pour un back to back

Le Paris Saint-Germain a connu, le 31 mai dernier, son premier sacre en Ligue des Champions de son histoire. Pour la prochaine édition, les cotes placent l'équipe de Luis Enrique en tête, notamment grâce à une Coupe du Monde des clubs étincelante.

Une Ligue des Champions qui rayonne sur la scène nationale

Depuis l'Olympique de Marseille en 1993, la France était à la recherche d'un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions. À de nombreuses reprises, des équipes ont tenté, comme l'AS Monaco en 2004 ou le Paris Saint-Germain en 2020. Finalement, il aura fallu attendre 32 ans de plus, et toujours à Munich, pour qu'un nouveau club l'emporte.

Cette fois-ci, c'est le rival de l'OM, le Paris Saint-Germain, qui s'impose en finale. Et avec la manière ! Le club de la capitale française a connu un parcours difficile semé d'embûches dès les phases finales. Mais en 2025, personne n'a fait mieux que l'équipe parisienne.

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe grâce au collectif

Dès la nouvelle année, le Paris Saint-Germain s'est métamorphosé. L'équipe entraînée par Luis Enrique a changé sa vision et est devenue bien plus létale devant les cages. Dès les huitièmes de finale, ils ont dû affronter la meilleure équipe des phases de poule, Liverpool. Malgré ce "désavantage", les Parisiens se sont imposés grâce aux tirs au but, mais avec la manière. Pour se frayer un chemin jusqu'en finale, ils ont éliminé Aston Villa et Arsenal, deux équipes anglaises.

Et pour couronner le tout, le PSG s'est imposé dans une finale historique face à l'Inter Milan, 5-0. Un record pour une finale de Ligue des Champions. Un match où les Parisiens, tous ensemble, ont combattu et ont largement dominé leurs adversaires italiens. Avec les buts de Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, ou du jeune Senny Mayulu, le club français est entré dans l'histoire.

La confirmation en Coupe du Monde des clubs

Cette folle saison parisienne laissait penser que les Parisiens lèveraient le pied lors de la Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain a remporté 4 trophées sur 4 possibles. Cette compétition, qui ne porte pas autant de crédit que son homologue avec les équipes nationales, est un peu moins prise au sérieux par les supporters. Pourtant, le Paris Saint-Germain, malgré la longue saison, se montre déterminé à remporter la compétition.

En 4 rencontres dans la compétition, le PSG a inscrit 10 buts et n'a encaissé qu'un seul but lors de la défaite face à Botafogo. Mais leurs rencontres face à l'Atlético Madrid et l'Inter Miami, deux victoires 4-0, semblent montrer l'efficacité de cette équipe, qui fait partie des prétendants pour la compétition.

Une cote à leur avantage pour le doublé

Remporter une Ligue des Champions, c'est compliqué. Au 21e siècle, seul le Real Madrid de Zinedine Zidane a réussi à remporter deux fois de suite la compétition. Ils ont même réussi à faire mieux, puisqu'ils l'ont remportée 3 fois d'affilée. D'après la cote sur Winamax (qui est 7,00), Paris est bien parti pour réaliser un doublé historique.

Aux côtés de Liverpool, Paris est désormais le favori des sites de paris sportifs pour remporter la Ligue des Champions. La Coupe du Monde des clubs a grandement influencé puisque le 27 juin, Paris n'était que 5e avec une cote de 7,50, derrière Liverpool (6,00), le Real Madrid (7,00) et à égalité avec Arsenal et le FC Barcelone.

En cas de bons résultats face à de grandes équipes lors de la Coupe du Monde des clubs, la cote du Paris Saint-Germain pourrait bien changer. Ça tombe bien, Paris affronte le Bayern Munich pour les quarts de finale de la compétition. C'est désormais une cote à suivre de très près.