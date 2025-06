Cotes Liga : Nico Williams, le joueur qui changera la cote du FC Barcelone ?

Courtisé par le FC Barcelone depuis plus d'un an, l'ailier de 22 ans Nico Williams pourrait bien signer en faveur du club catalan dans les prochains jours. Une signature qui pourrait avoir une incidence sur la cote du vainqueur de la Liga.

Un mercato d'été intensif du Barça

En pleine période de la Coupe du Monde des clubs, les plus grandes équipes du monde sont actuellement aux États-Unis. Pourtant, des références du football européen manquent à l'appel, comme le FC Barcelone. Le club espagnol n'a pas été qualifié pour la compétition, contrairement à ses voisins madrilènes. Mais malgré le manque à gagner financièrement grâce au tournoi aux États-Unis, les Blaugranas travaillent déjà pour la saison prochaine.

Champions de la Liga mais aussi de la Coupe du Roi, les Barcelonais ont à cœur de commencer la nouvelle saison avec de nouveaux objectifs, mais aussi de nouveaux joueurs. Le Barça a déjà officialisé l'arrivée d'un nouveau gardien, Joan Garcia, en provenance du club rival, l'Espanyol de Barcelone, pour 25 millions d'euros. Au vu des rumeurs, le mercato serait encore loin d'être fini pour les Blaugranas.

Nico Williams, la pièce d'une attaque de feu

Depuis l'été dernier, les dirigeants du FC Barcelone ont jeté leur dévolu sur l'ailier de l'Athletic Bilbao, Nico Williams. L'Espagnol était une priorité pour le Barça, qui a tout tenté l'année dernière de le signer. Cependant, contre toute attente, le joueur formé à Bilbao a décidé de rester dans son club de cœur pour une nouvelle saison. L'avenir de Williams semblait loin de Barcelone, mais depuis quelques semaines, un revirement a changé la situation.

Le Barça et Nico Williams sont tombés d'accord pour un transfert. L'ailier prodige devrait bientôt signer chez les Catalans, qui sont en passe de lever sa clause libératoire à hauteur de 58 millions d'euros. Ailier virevoltant, il a un profil que le club espagnol et Hansi Flick ont recherché tout l'été. L'officialisation n'est plus qu'une question de temps et Nico Williams pourra porter le maillot du Barça et ainsi retrouver son ami en sélection, Lamine Yamal.

Le FC Barcelone, prétendant au titre en Liga ?

Le trophée de la Liga a retrouvé le sol barcelonais après une année du côté de la Maison Blanche madrilène. Les hommes de Hansi Flick ont réussi à être compétitifs sur le sol national comme européen. Face à la forte concurrence madrilène, le Barça a tout de même remporté 3 des 4 matchs face au Real mais aussi à l'Atlético Madrid. Meilleure attaque de Liga avec 102 buts, loin devant le Real Madrid et ses 78 buts, l'armada offensive du club barcelonais est l'atout principal du club. L'arrivée d'un joueur comme Nico Williams pourrait davantage enflammer les débats.

Auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 29 matchs de Liga, les statistiques de Nico Williams ne sont pas flamboyantes. Cependant, son profil d'ailier dribbleur correspond parfaitement aux attentes du Barça. De plus, son arrivée donnerait un coup de pouce important pour la rotation d'effectif mais aussi dans l'appréhension de Hansi Flick à préparer les rencontres. Avec un Raphinha qui pourrait avoir un rôle plus axial et un Lamine Yamal toujours cantonné sur son flanc droit, l'attaque du Barça pourra offrir une multitude de stratégies.

Un impact à venir sur la cote du FC Barcelone ?

Malgré le titre remporté à la 36e journée grâce aux victoires importantes face au Real Madrid et à l'Espanyol, le Barça n'est pas le favori pour remporter la Liga 2025/206 (cote à 2,15 sur Winamax). Les Merengues ont plus de chance selon les sites de paris sportifs (1,70 sur Winamax). Néanmoins, l'officialisation de Nico Williams pourrait chambouler les cotes. Avec un atout de ce calibre, la cote du FC Barcelone pourrait bien être affectée. Affaire à suivre de très près.