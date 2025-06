Cotes Coupe du Monde des clubs : Manchester City, nouveau leader pour Winamax

La Coupe du Monde des clubs bat son plein. Les phases finales de la compétition arrivent à grands pas et, d'après Winamax, le grand favori de la compétition n'est plus le champion de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, mais le club anglais Manchester City.

La Coupe du Monde des clubs, une compétition imprévisible

C'est une toute nouvelle réforme que connaissent les équipes pour la Coupe du Monde des clubs. Habituellement jouée en hiver et chaque saison, la Coupe du Monde des clubs prend désormais la même forme que son homologue, la Coupe du Monde. Une compétition d'un mois où les meilleures équipes de chaque continent s'affrontent.

Si les équipes européennes sont désignées comme les grandes favorites, certaines équipes hors Europe ont réussi à surprendre. Des équipes comme Palmeiras, l'Inter Miami, Botafogo, Flamengo ou encore Fluminense ont réussi à se hisser en phases finales. Mais la partie la plus compliquée de la compétition arrive.

Le Paris Saint-Germain déchu de son trône de favori

Après une saison exceptionnelle, le Paris Saint-Germain est arrivé aux États-Unis avec l'un des statuts de favori. Mais la première rencontre face à l'Atlético Madrid a changé la donne. La victoire 4-0 contre l'équipe madrilène a fait des Parisiens l'équipe favorite pour le titre final.

Malgré une défaite contre Botafogo lors du deuxième match des phases de poule, le Paris Saint-Germain s'est aisément qualifié pour les phases finales et affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi.

En confiance et dans une partie de tableau à son niveau, le PSG fait toujours partie des favoris, mais a perdu sa première place. En effet, Winamax a désormais placé l'équipe de Premier League, Manchester City, comme l'équipe favorite pour remporter la compétition.

Un retour au haut niveau pour Manchester City

La saison est à oublier pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola étaient loin d'imaginer en début de saison qu'ils allaient devoir batailler jusqu'à la dernière journée de championnat pour obtenir une place en Ligue des Champions. Des renforts de qualité au mercato d'été étaient attendus pour donner un coup de fouet à l'équipe et pallier le départ de la légende Kevin De Bruyne. Si la compétition aux États-Unis n'a pas commencé de manière convaincante, avec une victoire 2-0 face à Wydad, le club mancunien a rapidement sorti le grand jeu.

Une victoire 6-0 lors de la deuxième rencontre face à Al-Ain, mais surtout une domination écrasante face à la Juventus pour une victoire 5-2, semblent avoir changé les débats. Avant la confrontation, la cote vainqueur de City était à 5,00 sur Winamax. Désormais, elle est passée à 3,75, dépassant le Paris Saint-Germain, qui garde la même cote de 4,00.

Des mouvements à prévoir ?

Les phases finales arrivent et c'est là que la partie la plus importante de la compétition se joue. Manchester City affronte Al-Hilal en huitième de finale. Les Sky Blues possèdent la partie de tableau la plus simple comparée à ses principaux concurrents, comme le PSG, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Avec la compétition qui arrive à son terme, la cote de Manchester City a peu de chance de bouger. Cependant, celle des adversaires des Citizens est susceptible de voir quelques changements au cours des prochains jours.