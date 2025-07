Cotes Coupe du Monde des Clubs : Manchester City éliminé, le PSG de nouveau en tête

Après l'élimination de Manchester City à la Coupe du Monde des Clubs face à Al-Hilal, les cotes ont de nouveau changé et le Paris Saint-Germain se retrouve à nouveau favori.

La Coupe du Monde des surprises

La Coupe du Monde des Clubs réserve de nombreuses surprises. Plusieurs équipes d'autres continents, que l'on attendait peu, ont réussi à battre les équipes européennes. Le FC Porto, le PSG et Chelsea, pour ne citer qu'eux, ont été surpris face à ces équipes.

Et cette nuit, cela a été le cas pour Manchester City. Grand favori de la compétition d'après plusieurs cotes, les Sky Blues ont été éliminés dès les huitièmes de finale après une défaite face à Al-Hilal.

La défaite de Manchester City

La victoire face à la Juventus 5-2 avait fait de Manchester City le favori de la compétition. Passant d'une cote de 5,00 à 3,75 sur Winamax, les Sky Blues ont connu une véritable ascension tout au long de la compétition. Le club anglais, après un mercato important avec des arrivées comme Rayan Cherki, Tijjani Reijnders et Rayan Aït-Nouri, s'est grandement renforcé.

Le côté du tableau leur était favorable puisqu'ils affrontaient Al-Ahli, l'équipe saoudienne.

Alors qu'ils menaient 1-0 en début de rencontre, Al-Hilal est revenu au score à de nombreuses reprises. Après un match serré, Al-Hilal s'est imposé dans les prolongations contre toute attente. Une victoire 4-3 qui restera dans les mémoires des supporters saoudiens. Manchester City, qui possédait le statut de favori sur les sites de paris sportifs, est désormais éliminé de la compétition et hors de course.

Le Paris Saint-Germain, seul sur le trône

La défaite de Manchester City a rebattu les cartes pour la compétition. Désormais, le Paris Saint-Germain se retrouve seul avec le statut de favori, avec une cote de 3,25. L'équipe parisienne a impressionné sur le plan national et européen, et souhaite continuer sur sa lancée sur le plan mondial.

Avec des victoires resplendissantes comme face à l'Atlético Madrid en poule 4-0, et face à l'Inter Miami de Lionel Messi, de nouveau 4-0, le statut de favori est largement mérité. Le prochain tour sera face à une équipe qu'elle connaît très bien, le Bayern Munich. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison en poule de la Ligue des Champions.

Des cotes qui risquent de bouger

La fin de la compétition approche à grands pas. Il ne reste plus beaucoup d'équipes en lice. Le Paris Saint-Germain, grand favori de la Coupe du Monde des Clubs, est l'une des équipes les plus pressenties pour atteindre le dernier match de la compétition (Cote à 2,20 finaliste). Les Blues de Chelsea, dans un côté de tableau qui leur est favorable, sont aussi parmi les équipes ayant le plus de probabilité de rejoindre la finale.

Les derniers matchs arrivent et les cotes des équipes restantes vont probablement changer lors des prochains jours et semaines.