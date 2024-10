Comment parier sur l'Equipe de France sans Griezmann ?

La carrière remarquable d'Antoine Griezmann au sein de l'équipe de France de football est faite d'engagement, d'adaptabilité et de distinction.

Avec sa récente retraite, l'impact profond sur la dynamique de l'équipe de France ne peut être surestimé alors qu'elle se prépare à affronter Israël et la Belgique dans le cadre de la Ligue des Nations.

L'absence du milieu offensif de l'Atlético de Madrid est à la fois une fin et un début - un témoignage complet de son influence inégalée et une question imminente sur la façon dont la France naviguera dans l'avenir sans l'un des plus grands joueurs de son histoire.

Paris Ligue des Nations Cotes France vainqueur 5.80 France vainqueur Ligue A Groupe 2 1.62

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Un pilier de la réussite française

Antoine Griezmann n'a peut-être pas toujours été sous les feux de la rampe comme Kylian Mbappé, mais sa contribution a été indispensable.

Toujours présent dans les grandes compétitions, Griezmann est un caméléon tactique : que ce soit en tant qu'attaquant ou en tant que milieu de terrain, sa présence est une force stabilisatrice.

Avec 137 sélections, il est devenu un pilier indispensable de l'équipe, contribuant à un nombre extraordinaire de 91 victoires. Seul Lilian Thuram (93) a gagné plus de matchs en équipe de France que Griezmann.

Il a constamment joué d'août 2017 à novembre 2023, marquant un record de 84 apparitions consécutives. Ce n'est pas un hasard si le premier match manqué de Griezmann s'est soldé par une défaite 2-0 de l'équipe de Didier Deschamps contre l'Allemagne en amical en mars dernier.

Avec 44 buts, Griezmann est devenu le troisième meilleur buteur de l'équipe de France, dépassant ainsi des grands noms comme Michel Platini. Son moteur créatif lui a également permis de délivrer 30 passes décisives, souvent en liaison avec Olivier Giroud, à qui il a donné cinq passes décisives au cours de sa carrière.

Lors des grands tournois, l'influence de Griezmann a été inégalée, puisqu'il a participé à 36 finales de la Coupe du monde et du Championnat d'Europe, marquant à 11 reprises.

La carrière de Griezmann couvre des moments cruciaux : le triomphe à la Coupe du monde 2018, le parcours jusqu'à la finale de l'Euro 2016, où il a été à la fois le meilleur buteur (6 buts) et le meilleur joueur du tournoi, ainsi qu'un rôle important dans de nombreuses autres compétitions.

Il est devenu un tacticien polyvalent pour Didier Deschamps, passant sans problème d'un rôle d'attaquant à un poste de meneur de jeu plus profond pendant la Coupe du monde 2022, démontrant sa capacité à s'adapter et à élever le niveau de jeu de son équipe quelles que soient les circonstances ou la compétition.

Au-delà des statistiques, sa vision du jeu, sa polyvalence et sa discipline tactique ont été les pierres angulaires des stratégies de Didier Deschamps. Son rythme de travail défensif et sa capacité à se montrer à la hauteur dans les moments cruciaux sont des qualités que les statistiques ne suffisent pas à rendre compte, mais qui ont largement contribué à l'élan de la France dans les matches.

Une équipe en manque de buts ?

Maintenant que Griezmann a pris sa retraite, la France doit ajuster son approche. La préoccupation immédiate des Bleus est double : le leadership et l'adaptabilité tactique. Didier Deschamps est confronté à un défi de taille : intégrer de jeunes talents prometteurs dans une unité cohérente capable de maintenir l'avantage compétitif de la France. Cette nécessité intervient à un moment critique pour le leadership, avec l'absence du vice-capitaine Griezmann et la récente mise à l'écart du capitaine Kylian Mbappé en raison d'une blessure.

Les matches à venir seront un test vital pour la résistance de l'équipe de Deschamps, qui devra compenser les qualités intangibles que Griezmann a apportées à l'équipe. Sa capacité à contrôler le rythme du jeu, à délivrer des passes décisives et à marquer des buts décisifs a créé un héritage qui exige des ajustements stratégiques astucieux.

Actuellement, l'équipe de France ne compte pas de joueur à deux chiffres en termes de buts avec la sélection nationale, puisque Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani n'ont marqué qu'à six reprises.

Des joueurs comme Christopher Nkunku, qui réalise une bonne saison à Chelsea avec sept buts jusqu'à présent mais qui n'a pas encore marqué avec la France, ont maintenant l'occasion de briller sur la scène internationale.

Un élément majeur du changement tactique de la France consistera à redéfinir le milieu de terrain et les cadres offensifs. L'intégration de joueurs tels que Michael Olise et Manu Koné reflète l'investissement de Deschamps dans la construction d'une équipe pour l'avenir, en cultivant des joueurs polyvalents capables d'exécuter diverses configurations tactiques.

Les matches contre Israël et la Belgique seront cruciaux pour évaluer non seulement la configuration tactique, mais aussi la résistance psychologique collective de cette équipe de France. Le défi consiste à trouver un équilibre entre l'approche pragmatique de Deschamps, axée sur les résultats, et les innovations qui permettent d'exploiter les talents dynamiques présents dans les rangs de l'équipe.