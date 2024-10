Comment les parieurs devraient-ils aborder Man United après le limogeage de Ten Hag ?

Manchester United vs Leicester

Erik Ten Hag a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Manchester United lundi après la défaite 2-1 de l'équipe sur le terrain de West Ham.

Les Red Devils ont réalisé le pire début de saison de leur histoire en Premier League et occupent la 14e place après neuf journées.

Ten Hag a soulevé la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre lors de son passage à Old Trafford. Ce dernier succès lui a permis de conserver son poste cet été, mais INEOS a mis un terme au mandat malheureux du Néerlandais. Ruud Van Nistelrooy va maintenant prendre en charge l'équipe à titre temporaire, en attendant que United nomme un nouveau manager, mais comment les parieurs peuvent-ils en tirer profit ?

Market Odds Manchester United vs Leicester - Manchester United Handicap -1 1,82 Vainqueur Premier League - Manchester United 200

Cotes fournies par Parions Sport en Ligne. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Des données accablantes à l'origine de la titularisation de Ten Hag

Les performances de Manchester United depuis le début de la saison dernière sont médiocres. Erik Ten Hag a permis au club de terminer à la troisième place lors de sa première campagne, mais il n'a pas réussi à poursuivre sur cette lancée.

Les Red Devils ont terminé à la 8e place la saison dernière, la pire de leur histoire en Premier League. Ils ont terminé avec une différence de buts négative et n'ont récolté que 60 points.

Les données sous-jacentes suggèrent que les choses auraient pu être encore pires. United avait un nombre de points attendus (xPTS) de 44,52, ce qui lui aurait permis de terminer à la 15e place de la Premier League.

L'équipe d'Erik Ten Hag a été fortement critiquée pour son approche sans ballon la saison dernière. Le milieu de terrain des Red Devils a souvent été marqué par des lacunes, ce qui a permis à l'équipe adverse d'obtenir un grand nombre de tirs. Les Red Devils ont concédé une moyenne de 17,55 tirs par match, seul Sheffield United, qui a terminé à la dernière place de la Premier League, a concédé plus de tirs.

INEOS a beaucoup investi lors de la période de transfert estivale, mais cela n'a pas porté ses fruits en termes de résultats. Manchester United a la sixième plus mauvaise xGA du championnat cette saison. Ils n'ont également marqué que 0,89 but par match en moyenne, soit la troisième moins bonne moyenne de la division.

Les parieurs devraient se tourner vers les précédents managers intérimaires de United

Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite, Manchester United a eu neuf entraîneurs, y compris ceux qui ont occupé le poste à titre intérimaire, dont Ruud Van Nistelrooy.

Sur ces huit managers entre Sir Alex et Van Nistelrooy, six ont remporté leur premier match en compétition. Ryan Giggs, Michael Carrick, Ralf Rangnick et Ole Gunnar Solskjaer avaient tous le titre de manager intérimaire pour leur premier match. Tous ont remporté leur premier match. L'équipe de Giggs a battu Norwich 4-0 lors de son premier match avant que les Red Devils de Solksjaer ne s'imposent 5-1 face à Cardiff.

Le premier test de Van Nistelrooy aura lieu contre Leicester en EFL Cup. Comme les trois dirigeants intérimaires qui l'ont précédé, Ruud jouit de la faveur des supporters d'Old Trafford, car il a connu le succès au club en tant que joueur. Il cherchera à reproduire ce que Giggs et Solskjaer ont réalisé en remportant une victoire impressionnante. La dernière fois qu'ils ont accueilli Leicester, les joueurs de United se sont imposés 3-0.

Ruud a également de l'expérience en tant que manager. Il a dirigé le PSV Eindhoven pendant la saison 2022/23. L'équipe a terminé deuxième sous sa direction et a été le meilleur buteur de l'Eredivisie, avec une moyenne de 2,62 buts par match. Van Nistelrooy a démissionné de son poste d'entraîneur du PSV à un match de la fin de la saison, invoquant un manque de soutien.

Le limogeage d'Erik Ten Hag pourrait également permettre à United de s'améliorer considérablement jusqu'à la fin de la saison. Les Red Devils ont terminé dans les six premiers lors des deux dernières fois où ils ont limogé un entraîneur en cours de saison. Les parieurs devraient également prêter une attention particulière aux marchés de la Premier League à la suite de cette nouvelle, une place dans le top 6 étant toujours disponible à des cotes élevées.