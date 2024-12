Comment les bénéfices des transferts peuvent aider à identifier les paris intéressants en Ligue des Champions

La Ligue des champions est la compétition d'élite du football européen.

Les quatre dernières éditions de la compétition ont été remportées par des équipes dont la valeur actuelle de l'effectif est supérieure à 1 milliard d'euros. Les poids lourds ont dominé ce tournoi ces dernières années, mais il y a eu plusieurs cas où des outsiders ont participé à la compétition.

Les plus grandes équipes européennes dépensant sans compter pour recruter les plus grands talents, les clubs qui ne font pas partie de l'élite établie doivent être performants en dehors du terrain pour obtenir des résultats sur celui-ci. Nous avons évalué la corrélation entre les dépenses nettes positives et les opérations astucieuses sur le marché des transferts à l'approche de la sixième journée de la phase de championnat.

Paris Ligue des Champions Cotes Top 8 Finish - Atalanta 4.50 Top 8 Finish - Lille 4.00 Top 8 Finish - Benfica 10.00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les dépenses nettes s'avèrent être un bon indicateur

Atalanta

L'équipe de Gian Piero Gasperini a triomphé en Europa League la saison dernière et a bien entamé sa campagne en Ligue des champions. Elle occupe actuellement la cinquième place en phase de championnat. Le succès de l'Atalanta est dû à un marché des transferts judicieux et au sens tactique de son manager expérimenté.

Avec 123,72 millions d'euros, l'Atalanta affiche les dépenses nettes les plus élevées de la Serie A sur les cinq dernières saisons. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne, qui n'est que de 25,74 millions d'euros. Malgré des sommes considérables sur le marché des transferts, la valeur marchande de l'effectif est toujours de 447,60 millions d'euros. L'Atalanta a vendu des joueurs comme Rasmus Hojlund, Teun Koopmeiners, Cristian Romero et Dejan Kulusevski au cours des dernières années, mais sa capacité à trouver des remplaçants adéquats lui permet de rivaliser avec les grands d'Europe.

L'Atalanta est invaincue en Ligue des champions cette saison. Elle affronte le champion en titre cette semaine et une nouvelle victoire lui permettrait de se hisser parmi les huit premiers.

Lille

La saison dernière, Lille a été battu aux tirs au but en quart de finale de l'Europa Conference League par une coûteuse équipe d'Aston Villa. Les Lillois participent à nouveau à la compétition européenne, mais cette fois-ci, c'est en Ligue des champions qu'ils font leurs preuves.

Au cours des cinq dernières années, les clubs de Ligue 1 ont largement réussi à lever des fonds grâce à la vente de joueurs. Seuls cinq des 18 clubs actuellement en lice ont enregistré des dépenses nettes négatives au cours de cette période. Cependant, Lille est de loin le club le plus performant sur le marché des transferts, avec des dépenses nettes positives de 242,65 millions d'euros. Les Lillois ont vendu des joueurs comme Victor Osimhen, Leny Yoro et Amadou Onana au cours des dernières saisons.

L'équipe de Bruno Genesio a déjà fait bouger les choses en battant le Real Madrid dans la compétition de cette saison. Ils ont également battu l'Atlético de Madrid et obtenu un match nul contre la Juventus. Les Lillois joueront Sturm Graz et Feyenoord à domicile lors de leurs trois derniers matches, et des victoires dans ces deux rencontres seraient suffisantes pour leur permettre d'accéder aux huit premières places.

Benfica

Benfica est une équipe qui a une forte histoire européenne, mais qui n'a pas le luxe de dépenser de grosses sommes d'argent pour réussir. L'équipe s'est inclinée aux tirs au but en quart de finale de la Ligue Europa la saison dernière, mais elle a montré qu'elle pouvait rivaliser avec l'élite européenne au cours des premiers mois de la campagne actuelle.

Depuis le début de la saison 2020/21, les Aigles ont enregistré des dépenses nettes positives de 250,29 millions d'euros. Malgré cela, la valeur marchande de leur effectif reste relativement élevée avec 335,50 millions d'euros.

L'équipe de Roger Schmidt doit faire face à des échéances difficiles, mais elle a montré qu'elle était capable de vaincre n'importe quel adversaire, en particulier à domicile. Une victoire 4-0 sur l'Atlético de Madrid a été le point culminant de leur campagne de Ligue des champions jusqu'à présent. Ils affrontent Bologne au stade da Luz cette semaine, et une victoire pourrait leur permettre de prétendre à une place dans les huit premiers avant les deux dernières journées.

L'équipe portugaise semble être une valeur sûre pour une qualification automatique en 16e de finale. Il est intéressant de constater que les équipes qui se sont le mieux comportées sur le marché des transferts en Italie, en France et au Portugal sont toutes en compétition à l'approche de la fin de la phase de championnat, ce qui constitue une opportunité pour les parieurs.