Code promo Winamax WNMX*** : votre pari OL - Monaco remboursé en CASH + 10 € de freebets

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Nos pistes de paris pour Lyon - Monaco (Ligue 1)

Entre des Lyonnais portés par leur nouveau crack Endrick et des Monégasques emmenés par le redoutable Folarin Balogun, l'intensité promet d'être totale.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Match nul 3,55 Ces deux formations affichent des niveaux très proches et pourraient se neutraliser tactiquement. Buteur : Folarin Balogun 2,50 L'attaquant de l'ASM est en pleine confiance et a marqué lors de ses trois dernières sorties en championnat. Buteur : Endrick 2,50 La pépite brésilienne attend son premier but au Groupama Stadium et sera le danger numéro 1 de l'OL.

💡 L'avis de la rédaction : Lyon sort d'un match de Ligue Europa éprouvant et pourrait manquer de fraîcheur face à une équipe de Monaco très performante à l'extérieur. Toutefois, la ferveur lyonnaise compense souvent la fatigue. Notre pronostic : un match nul spectaculaire 1-1.

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