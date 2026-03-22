Code promo Winamax WNMX*** : votre pari OL - Monaco remboursé en CASH + 10 € de freebets

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Nos pistes de paris pour Lyon - Monaco (Ligue 1)
Entre des Lyonnais portés par leur nouveau crack Endrick et des Monégasques emmenés par le redoutable Folarin Balogun, l'intensité promet d'être totale.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Match nul
|3,55
|Ces deux formations affichent des niveaux très proches et pourraient se neutraliser tactiquement.
|Buteur : Folarin Balogun
|2,50
|L'attaquant de l'ASM est en pleine confiance et a marqué lors de ses trois dernières sorties en championnat.
|Buteur : Endrick
|2,50
|La pépite brésilienne attend son premier but au Groupama Stadium et sera le danger numéro 1 de l'OL.
💡 L'avis de la rédaction : Lyon sort d'un match de Ligue Europa éprouvant et pourrait manquer de fraîcheur face à une équipe de Monaco très performante à l'extérieur. Toutefois, la ferveur lyonnaise compense souvent la fatigue. Notre pronostic : un match nul spectaculaire 1-1.