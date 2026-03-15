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Dorian Cadart

Code promo Winamax WNMX*** : jusqu'à 110 € de bonus sur le choc Rennes - Lille

Le Roazhon Park retient son souffle pour l'une des affiches les plus indécises de cette fin de saison. Ce dimanche, le Stade Rennais reçoit le LOSC dans un duel direct pour l'Europe.

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Nos pistes de paris pour Rennes - Lille

Alors que les Bretons de Sébastien Szymański cherchent à intégrer le Top 5, les Lillois de l'éternel Olivier Giroud espèrent frapper un grand coup à l'extérieur.

PariCotePourquoi tenter le coup ?
Match nul3,30Les confrontations entre ces deux prétendants à l'Europe sont souvent très équilibrées et tactiques.
Buteur : Olivier Giroud3,20Le retour du « Phénix » dans le onze lillois apporte une présence physique et une expérience cruciale devant le but.
Les deux équipes marquent1,52Rennes à domicile est porté vers l'avant, tandis que Lille possède les transitions rapides pour punir chaque erreur.

💡 L'avis de la rédaction : Rennes dispose d'un effectif presque au complet avec l'apport de sa recrue hivernale Szymański, mais Lille reste une équipe redoutable en contre-attaque. La bataille du milieu de terrain sera la clé de cette rencontre. Notre pronostic : un match nul engagé 1-1.

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