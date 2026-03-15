Code promo Winamax WNMX*** : jusqu'à 110 € de bonus sur le choc Rennes - Lille

Pour parier sur ce match en limitant les risques, utilisez le code promo Winamax WNMX* au moment de votre inscription !

Les avantages du code promo Winamasx

Dans un match où le niveau est aussi serré, le code WNMX* est votre meilleur bouclier contre les imprévus de la Ligue 1 :

Le remboursement intégral en CASH : c’est l’exclusivité qui fait la différence. Si votre premier pari sur Rennes-Lille est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € en argent réel. Pas de bonus complexe à rejouer : vous pouvez retirer cette somme immédiatement.

: c’est l’exclusivité qui fait la différence. Si votre premier pari sur Rennes-Lille est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € en argent réel. Pas de bonus complexe à rejouer : vous pouvez retirer cette somme immédiatement. Le bonus exclusif de 10 € : en saisissant WNMX*, vous débloquez également 10 € de freebets en plus de votre remboursement. Un crédit parfait pour tenter un pari plus audacieux sur un score exact ou un buteur spécifique.

: en saisissant WNMX*, vous débloquez également 10 € de freebets en plus de votre remboursement. Un crédit parfait pour tenter un pari plus audacieux sur un score exact ou un buteur spécifique. Les meilleures cotes du marché : Winamax maintient son avance en offrant les cotes les plus hautes sur le championnat de France, optimisant chaque euro misé.

Comment débloquer votre bonus ?

Inscription : ouvrez votre compte sur Winamax en quelques instants. Validation : saisissez le code promo WNMX* dans la case dédiée lors de l'enregistrement. Dépôt : créditez votre compte (100 € pour bénéficier de la garantie maximale). Action : validez votre premier pari sur le match Rennes - Lille. Vibrez : encaissez vos bénéfices ou récupérez vos 100 € en cash + vos 10 € de freebets si le sort du match vous échappe !

Nos pistes de paris pour Rennes - Lille

Alors que les Bretons de Sébastien Szymański cherchent à intégrer le Top 5, les Lillois de l'éternel Olivier Giroud espèrent frapper un grand coup à l'extérieur.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Match nul 3,30 Les confrontations entre ces deux prétendants à l'Europe sont souvent très équilibrées et tactiques. Buteur : Olivier Giroud 3,20 Le retour du « Phénix » dans le onze lillois apporte une présence physique et une expérience cruciale devant le but. Les deux équipes marquent 1,52 Rennes à domicile est porté vers l'avant, tandis que Lille possède les transitions rapides pour punir chaque erreur.

💡 L'avis de la rédaction : Rennes dispose d'un effectif presque au complet avec l'apport de sa recrue hivernale Szymański, mais Lille reste une équipe redoutable en contre-attaque. La bataille du milieu de terrain sera la clé de cette rencontre. Notre pronostic : un match nul engagé 1-1.

+