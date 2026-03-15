Code promo Winamax WNMX*** : jusqu'à 110 € de bonus sur le choc Rennes - Lille

Pour parier sur ce match en limitant les risques, utilisez le code promo Winamax WNMX* au moment de votre inscription !
Les avantages du code promo Winamasx
Dans un match où le niveau est aussi serré, le code WNMX* est votre meilleur bouclier contre les imprévus de la Ligue 1 :
- Le remboursement intégral en CASH : c’est l’exclusivité qui fait la différence. Si votre premier pari sur Rennes-Lille est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € en argent réel. Pas de bonus complexe à rejouer : vous pouvez retirer cette somme immédiatement.
- Le bonus exclusif de 10 € : en saisissant WNMX*, vous débloquez également 10 € de freebets en plus de votre remboursement. Un crédit parfait pour tenter un pari plus audacieux sur un score exact ou un buteur spécifique.
- Les meilleures cotes du marché : Winamax maintient son avance en offrant les cotes les plus hautes sur le championnat de France, optimisant chaque euro misé.
Comment débloquer votre bonus ?
- Inscription : ouvrez votre compte sur Winamax en quelques instants.
- Validation : saisissez le code promo WNMX* dans la case dédiée lors de l'enregistrement.
- Dépôt : créditez votre compte (100 € pour bénéficier de la garantie maximale).
- Action : validez votre premier pari sur le match Rennes - Lille.
- Vibrez : encaissez vos bénéfices ou récupérez vos 100 € en cash + vos 10 € de freebets si le sort du match vous échappe !
Nos pistes de paris pour Rennes - Lille
Alors que les Bretons de Sébastien Szymański cherchent à intégrer le Top 5, les Lillois de l'éternel Olivier Giroud espèrent frapper un grand coup à l'extérieur.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Match nul
|3,30
|Les confrontations entre ces deux prétendants à l'Europe sont souvent très équilibrées et tactiques.
|Buteur : Olivier Giroud
|3,20
|Le retour du « Phénix » dans le onze lillois apporte une présence physique et une expérience cruciale devant le but.
|Les deux équipes marquent
|1,52
|Rennes à domicile est porté vers l'avant, tandis que Lille possède les transitions rapides pour punir chaque erreur.
💡 L'avis de la rédaction : Rennes dispose d'un effectif presque au complet avec l'apport de sa recrue hivernale Szymański, mais Lille reste une équipe redoutable en contre-attaque. La bataille du milieu de terrain sera la clé de cette rencontre. Notre pronostic : un match nul engagé 1-1.