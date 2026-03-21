Code promo Betclic BCG*** : votre pari remboursé en CASH sur Nice - PSG (100 €)

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Pourquoi le code BCG*** est-il la meilleure option pour ce choc ?

Betclic a récemment fait évoluer son offre pour proposer un avantage plutôt rare en France. En utilisant le code BCG***, vous ne jouez plus avec des bonus complexes, mais avec de l'argent réel :

Un remboursement intégral en CASH : c’est la révolution de ce printemps. Si votre premier pari sur Nice - PSG ne passe pas, Betclic vous rembourse jusqu'à 100 € en CASH. Cet argent est directement retirable sur votre compte bancaire une fois votre compte validé.

: c’est la révolution de ce printemps. Si votre premier pari sur Nice - PSG ne passe pas, Betclic vous rembourse jusqu'à 100 € en CASH. Cet argent est directement retirable sur votre compte bancaire une fois votre compte validé. Le pack Poker en cadeau : en plus de la garantie sur votre mise sport, l'activation du code vous offre 5 parties de « Spin&Rush » (1 € chacune) pour défier les joueurs de Poker.

: en plus de la garantie sur votre mise sport, l'activation du code vous offre 5 parties de « Spin&Rush » (1 € chacune) pour défier les joueurs de Poker. Une liberté totale de sélection : victoire niçoise, match nul ou buteur spécifique... l'offre s'applique à tous les marchés du match, sans aucune contrainte de cote minimale.

Les 5 étapes pour valider vos 100 € de remboursement en CASH

Inscription : créez votre profil sur Betclic (valable pour toute première ouverture de compte). Saisie du code : indiquez le code BCG*** dans le formulaire d'enregistrement. Premier dépôt : créditez votre compte (déposez 100 € pour optimiser le montant du remboursement). Action : placez votre premier pari sur le duel Nice - PSG. Dénouement : soit vous encaissez vos gains, soit vous récupérez vos 100 € en CASH !

Nos pistes de paris pour Nice - PSG (Ligue 1)

Entre des Aiglons portés par leur public pour cette affiche de prestige et des Parisiens emmenés par un Ousmane Dembélé étincelant, l'issue de ce duel est le défi ultime pour tout parieur.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Paris gagne de 2 buts ou plus 1,83 Nice est la deuxième plus mauvaise défense du championnat et Paris la meilleure attaque. De quoi avoir un écart assez important dans ce match. Plus de 3,5 buts 1,91 Cette saison, les matchs de Nice et de Paris sont prolifiques en buts. Une nouvelle rencontre entre deux opposés qui promet du spectacle. Buteur : Ousmane Dembélé 1,75 En l'absence de plusieurs cadres offensifs, le numéro 10 parisien est le dynamiteur principal de l'attaque.

💡 L'avis de la rédaction : le PSG survole le championnat et Nice connaît une saison difficile. Avec le nouveau bonus en cash de Betclic, c'est le moment idéal pour tenter une cote élevée comme la victoire avec handicap du PSG, sans prendre le moindre risque financier. Notre pronostic : une victoire parisienne 3-1.

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