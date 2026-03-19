Code promo Betclic BCG*** : votre pari Lyon - Celta Vigo remboursé en cash !

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Les avantages du code promo Betclic BCG***

Betclic frappe un grand coup avec son nouveau bonus de bienvenue. En utilisant le code BCG*, vous bénéficiez désormais d'une offre en argent réel :

Un remboursement en CASH : C'est le changement majeur. Si votre premier pari sur Lyon - Celta Vigo est perdant, Betclic vous rembourse jusqu'à 100€ en CASH. Contrairement aux feebets, cette somme est immédiatement retirable sur votre compte bancaire une fois votre compte validé.

: C'est le changement majeur. Si votre premier pari sur Lyon - Celta Vigo est perdant, Betclic vous rembourse jusqu'à 100€ en CASH. Contrairement aux feebets, cette somme est immédiatement retirable sur votre compte bancaire une fois votre compte validé. Bonus poker en bonus : En plus du remboursement sport, l'activation du code vous offre 5 parties de "Spin&Rush" (1€ chacune) pour découvrir l'univers du Poker.

: En plus du remboursement sport, l'activation du code vous offre 5 parties de "Spin&Rush" (1€ chacune) pour découvrir l'univers du Poker. Une totale liberté : Pas de cote minimale imposée, pas de conditions de rejoue. Vous gagnez votre pari ou vous récupérez votre mise en cash.

Comment activer vos 100€ de remboursement en CASH ?

En quelques étapes, les nouveaux inscrits sur Betclic peuvent profiter de ce remboursement !

Créez votre compte sur Betclic (offre réservée aux nouveaux joueurs). Saisissez le code BCG*** dans la case dédiée du formulaire Créditez votre compte (100€ pour optimiser le remboursement maximal). Placez votre premier pari sur le match Lyon - Celta Vigo. Soit vous encaissez vos bénéfices, soit vous êtes remboursé en CASH jusqu'à 100€ !

Nos pistes de paris pour Lyon - Celta Vigo (Ligue Europa)

Entre des Gones portés par leur public et des Espagnols maîtres du ballon, l'issue reste incertaine.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de Lyon 2.10 À domicile, l'OL a prouvé qu'il savait se sublimer lors des soirées européennes. Buteur : Endrick 2.70 L'ailier brésilien est le dynamiteur actuel de l'attaque lyonnaise et adore les espaces laissés par les équipes joueuses. Plus de 2,5 buts 1.98 Le style offensif du Celta Vigo garantit souvent des matchs ouverts avec des occasions.

💡 L'avis de la rédaction : Ce nouveau bonus en cash de Betclic est l'occasion parfaite pour tenter une cote intéressante sur la victoire lyonnaise. Le Celta voyage mal cette saison, et la ferveur du Groupama Stadium devrait porter les Gones vers un succès précieux. Notre pronostic : victoire 2-1 de Lyon.

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