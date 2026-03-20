Code promo Betclic BCG*** : votre pari Lens - Angers remboursé en CASH (100 € max)

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Nos pistes de paris pour Lens - Angers (Ligue 1)
Après un revers frustrant à Lorient, les Sang et Or n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent maintenir la pression sur le leader parisien.
|Pari
|Cote
|Pourquoi tenter le coup ?
|Victoire de Lens par 2 buts ou +
|1,61
|Lens est intraitable à domicile et Angers voyage très mal, avec une attaque souvent muette à l'extérieur.
|Buteur : Florian Thauvin
|1,95
|En l'absence de Saïd, Thauvin est le maître à jouer du Racing et a déjà marqué un doublé contre le SCO à l'aller.
|Angers ne marque pas
|1,66
|La défense lensoise est l'une des meilleures du pays et Angers est privé de son meilleur attaquant (Koyalipou).
💡 L'avis de la rédaction : le RC Lens (2e) ne devrait pas trembler face à une équipe angevine (12e) qui n'a plus grand-chose à jouer et qui arrive très diminuée (absences de Koffi et Koyalipou). La ferveur de Bollaert fera le reste. Notre pronostic : une victoire nette 2-0 des Sang et Or.