Code promo Betclic BCG*** : votre pari Lens - Angers remboursé en CASH (100 € max)

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Pourquoi le code BCG*** est-il le meilleur choix pour Bollaert ?

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: c'est la grande nouveauté. Si votre premier pronostic sur Lens - Angers est perdant, Betclic vous rembourse jusqu'à 100 € en CASH. Contrairement aux feebets habituels, cet argent est retirable immédiatement sur votre compte bancaire (sous réserve de validation du compte). Le pack Poker inclus : en plus de la garantie sur votre pari sportif, le code vous offre 5 entrées « Spin&Rush » (1 € chacune) pour tester vos talents au Poker.

en plus de la garantie sur votre pari sportif, le code vous offre 5 entrées « Spin&Rush » (1 € chacune) pour tester vos talents au Poker. Aucune condition de cote : vous êtes libre de miser sur une victoire sèche, un combiné ou un buteur, sans aucune restriction de cote minimale pour être éligible au remboursement.

Les 5 étapes pour valider votre bonus de 100 € Cash

Inscription : créez votre compte sur Betclic (valable pour toute première ouverture). Saisie du code : indiquez le code BCG*** dans le formulaire. Premier dépôt : créditez votre compte (100 € pour couvrir le montant maximum du bonus). Action : validez votre premier pari sur le match Lens - Angers. Dénouement : vous gagnez ? Félicitations ! Vous perdez ? Betclic vous rend vos 100 € en cash !

Nos pistes de paris pour Lens - Angers (Ligue 1)

Après un revers frustrant à Lorient, les Sang et Or n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent maintenir la pression sur le leader parisien.

Pari Cote Pourquoi tenter le coup ? Victoire de Lens par 2 buts ou + 1,61 Lens est intraitable à domicile et Angers voyage très mal, avec une attaque souvent muette à l'extérieur. Buteur : Florian Thauvin 1,95 En l'absence de Saïd, Thauvin est le maître à jouer du Racing et a déjà marqué un doublé contre le SCO à l'aller. Angers ne marque pas 1,66 La défense lensoise est l'une des meilleures du pays et Angers est privé de son meilleur attaquant (Koyalipou).

💡 L'avis de la rédaction : le RC Lens (2e) ne devrait pas trembler face à une équipe angevine (12e) qui n'a plus grand-chose à jouer et qui arrive très diminuée (absences de Koffi et Koyalipou). La ferveur de Bollaert fera le reste. Notre pronostic : une victoire nette 2-0 des Sang et Or.

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