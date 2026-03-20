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Dorian Cadart

Code promo Betclic BCG*** : votre pari Lens - Angers remboursé en CASH (100 € max)

Ce vendredi soir, le RC Lens, dauphin du PSG et candidat déclaré au titre, reçoit une équipe d'Angers qui navigue dans le ventre mou. Tenté par un pari sur cette affiche de Ligue 1 ?,

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Pourquoi le code BCG*** est-il le meilleur choix pour Bollaert ?

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Les 5 étapes pour valider votre bonus de 100 € Cash

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Nos pistes de paris pour Lens - Angers (Ligue 1)

Après un revers frustrant à Lorient, les Sang et Or n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent maintenir la pression sur le leader parisien.

PariCotePourquoi tenter le coup ?
Victoire de Lens par 2 buts ou +1,61Lens est intraitable à domicile et Angers voyage très mal, avec une attaque souvent muette à l'extérieur.
Buteur : Florian Thauvin1,95En l'absence de Saïd, Thauvin est le maître à jouer du Racing et a déjà marqué un doublé contre le SCO à l'aller.
Angers ne marque pas1,66La défense lensoise est l'une des meilleures du pays et Angers est privé de son meilleur attaquant (Koyalipou).

💡 L'avis de la rédaction : le RC Lens (2e) ne devrait pas trembler face à une équipe angevine (12e) qui n'a plus grand-chose à jouer et qui arrive très diminuée (absences de Koffi et Koyalipou). La ferveur de Bollaert fera le reste. Notre pronostic : une victoire nette 2-0 des Sang et Or.

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