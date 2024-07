Chelsea dans le top 4 de Premier League ? Nous faisons confiance à Maresca !

Vbet propose Chelsea à une cote de 2,16 pour terminer parmi les quatre premiers lors de la saison 2024-25 de Premier League.

Les Blues ne dépensent peut-être pas autant que lors des précédentes fenêtres de transfert, mais il y a encore de la valeur à prendre en compte même s'ils n'attirent pas d'attaquant.

Chelsea avait la quatrième meilleure différence de buts attendue en Premier League la saison dernière. Enzo Maresca a remporté 68 % de ses matches avec Leicester. Chelsea n'a pas connu trois saisons consécutives en dehors du top 4 depuis plus de 20 ans.

Paris Chelsea Cotes PL Winner 17.00 Top 4 Finish 2.16 Top 6 Finish 1.42

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Jackson peut faire le travail

Mis à part la brève période de domination de Diego Costa, la quête d'un numéro neuf à long terme à Chelsea a perduré depuis le départ de Didier Drogba. Alvaro Morata, Fernando Torres et bien d'autres ont essayé et échoué. Nicolas Jackson a donné de bons signes lors de sa première saison en Premier League, même s'il est encore inexpérimenté, et ses liens avec d'autres attaquants ont persisté.

Jonathan David et Victor Osimhen ont été deux des cibles à long terme de Chelsea. David est désormais fortement pressenti à la Roma, à Tottenham ou à l'Atlético Madrid. Victor Osimhen semble se diriger vers le PSG.

La question est donc de savoir si Chelsea a besoin d'un autre attaquant. Jackson a marqué 14 buts en Premier League la saison dernière. Certes, l'idéal serait qu'il soit beaucoup plus précis, comme il l'a été lors de sa dernière saison à Villarreal, mais il était également quatrième pour les expected goals sans penalties par match.

Surtout, l'attaque de Chelsea s'est créée des occasions à volonté. Seules quatre équipes ont produit plus d'expected goals. Chelsea est quatrième au classement de la différence de buts attendue sur l'ensemble de la saison.

Les Blues ont les moyens de se hisser parmi les quatre premiers

En ce qui concerne les cotes sur les bookmakers, Chelsea est trop bas à 1,42 pour une place dans les six premiers. Les 2,16 pour une place dans les quatre premiers ont cependant un certain attrait. Si Manchester City et Arsenal sont quasi certains d'occuper une des places en Ligue des champions, l'incertitude règne derrière eux.

Liverpool est probablement dans les limbes après le départ de Jurgen Klopp. Chelsea est en meilleure posture que Manchester United (différence de buts attendue de -12,5 la saison dernière), et les chiffres sous-jacents de Tottenham sont très éloignés de ceux que les Blues avaient sous Mauricio Pochettino. Aston Villa aura du mal à répondre aux exigences de la Ligue des champions.

Enzo Maresca n'a évidemment pas fait ses preuves à ce niveau, mais son équipe de Leicester avait le plus grand nombre d'expected goals en Championship la saison dernière. La différence de buts escomptée était également la meilleure du championnat.

Osimhen ou David offrirait à Maresca davantage d'options dans le dernier tiers du terrain, et serait peut-être une meilleure option par rapport à Jackson. Un nouvel attaquant n'est cependant pas nécessaire, Jackson se classant dans le 91e percentile pour les expected goals sans penalties et affichant des chiffres supérieurs à la moyenne pour les passes cassant les lignes et les ballons portés vers l'avant.

Il semble que Chelsea n'obtiendra aucun de ces deux premiers attaquants, mais cela ne devrait pas trop inquiéter les parieurs. Ils valent toujours la peine d'être soutenus pour les quatre premières places à 2,16.