CAN 2024: Mohammed Salah ou Victor Osimhen meilleur buteur de la compétition?

Mohammed Salah ou Victor Osimhen ? L'un des deux joueurs sera-t-il le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations ? A vos pronostics !

Mohammed Salah : le favori des bookmakers

Le phénomène égyptien, également co-meilleur buteur de la Premier League aux côtés d'Erling Haaland, continue de briller avec son club de Liverpool. Salah a déjà inscrit 14 buts, et sa forme actuelle est plus éblouissante que jamais, marquant cinq fois lors des six derniers matchs avec les Reds. Sa puissance de feu exceptionnelle fait de lui un candidat sérieux pour le titre de meilleur buteur de la CAN 2024.

Victor Osimhen sur ses talons

Cependant, un challenger redoutable se dresse sur son chemin. Victor Osimhen, l'attaquant nigérian, a dominé la phase éliminatoire de cette édition, terminant en tant que meilleur buteur avec un impressionnant total de 10 buts. Bien que sa forme avec le Napoli ait connu un léger déclin récemment, Osimhen cherchera sans aucun doute à réaffirmer sa suprématie sur la scène continentale et à impressionner pour son pays.

Les critères à étudier avant de parier

Un rappel de la dernière CAN met en lumière le nom de Vincent Aboubakar, l'attaquant du Cameroun, qui a remporté le titre de meilleur buteur de la compétition avec huit buts à son actif. Le Cameroun avait triomphé lors de cette édition, soulignant l'importance de parier sur un joueur appartenant à une équipe susceptible d'aller loin dans la compétition. Le succès de la précédente édition a montré que les buteurs des équipes victorieuses ont souvent la chance d'accumuler des buts grâce à leur participation prolongée dans le tournoi.

Ainsi, pour les amateurs de paris sportifs, choisir un joueur en lice pour le titre de meilleur buteur de la CAN 2024 implique non seulement de considérer sa forme actuelle, mais également de prendre en compte la performance globale de son équipe dans le tournoi. Le parcours de l'équipe pourrait être le catalyseur qui propulsera un attaquant au sommet de la hiérarchie des buteurs.

La course aux buts s'annonce palpitante, et seul le temps nous dira qui décrochera le titre tant convoité de meilleur buteur de la CAN 2024. Les yeux des fans du continent et du monde entier seront rivés sur les performances exceptionnelles de ces attaquants de talent, prêts à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain.

Placez votre prono et profitez des cotes boostées Unibet !

L'un des deux joueurs sera selon vous le meilleur buteur de la CAN ? Unibet booste la cote de votre pari "Mohammed Salah ou Victor Osimhen meilleur buteur de la compétition".



Profitez d'une cote à 4.40 au lieu de 3.75 ! De quoi encaisser de jolis gains si votre pronostic s'avère gagnant ! En misant par exemple 20€, vous encaisserez 88€ si l'un des deux décroche le titre de meilleur buteur de la CAN.

Pas encore de compte sur le bookmaker ? Inscrivez-vous avec notre code promo exclusif Unibet UNIGOAL : vous obtiendrez 10€ de bonus sans dépôt en plus d'un premier pari remboursé jusqu'à 100€ s'il est perdant !