Betsson Euro 2024 : bonus, pronos, stratégies pour gagner

Focus sur l’offre Betsson Euro 2024 : quels sont les paris proposés ? Les promos à ne pas manquer ? Le bonus de bienvenue à l’affiche ?

Betsson Euro 2024 : qui est le favori du tournoi ?

Betsson place la France et l’Angleterre parmi les favoris du tournoi.

Les Bleus sont vice-champions du monde en titre. Les Three Lions ont fini 3e du dernier Mondial et ont atteint la finale de l’Euro 2020.

Cliquez dans la 3e colonne pour engager votre prono : une fois sur le site, accédez à votre compte ou bien inscrivez-vous. Vous n’aurez ensuite qu’à saisir la mise que vous souhaitez jouer.

Les cotes sur le vainqueur de l’Euro 2024 sont déterminées selon les critères suivants :

Palmarès de l’équipe

Dernières performances

Force de l’effectif

Betsson Euro 2024 : les cotes des matchs

Comment parier sur l’Euro 2024 avec Betsson ?

Pour placer un pari Euro 2024 sur Betsson, vous devez :

Vous inscrire sur le site.

Faire valider votre profil.

Mettre de l’argent sur votre compte.

Vous pourrez ensuite placer votre mise… et récupérer votre bonus de bienvenue.

Ouvrez un compte sur Betsson

Allez sur le site du bookmaker à partir de cet article en cliquant sur l’un des liens spéciaux. Remplissez ensuite le formulaire à l’aide des renseignements demandés.

On vous demandera d’envoyer une copie de votre carte d’identité ou passeport, puis une facture à votre nom. Faites-le au plus vite : vous gagnerez 10 € de bonus.

Effectuez ensuite votre premier dépôt : vous aurez le droit à la même somme en bonus (voir ci-dessous).

Voilà : vous êtes prêt à jouer !

Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Si vous avez moins de 18 ans, le site supprimera automatiquement votre profil après 60 jours et vous perdrez les gains acquis.

Offre de bienvenue Betsson Euro 2024 : jusqu’à 110 € à gagner

Attention : cette offre est susceptible d’évoluer d’ici au début de l’Euro 2024.

Le bookmaker offre jusqu’à 110 € de bonus à toute nouvelle personne qui s’inscrit avec le code promo Betsson VERIF10 :

10 € à la validation du compte

1er dépôt doublé jusqu’à 100 €

Voici la procédure à suivre pour récupérer les abondements :

Faites votre inscription sur Betsson. Envoyez les justificatifs suivants : copie de votre CNI ou passeport + une facture avec votre adresse. Entrez le code « VERIF10 » dans la section réservée aux bonus. Obtenez 10 € de bonus. Créditez votre portefeuille de jeu : Betsson vous offre un abondement égal au montant versé, dans une limite de 100 € Utilisez le bonus sur des évènements ayant une cote de 2,00 ou plus.

Engagez un pari sur l’Euro 2024

Les pronos Euro 2024 sont accessibles depuis la section « Sport » de la barre latérale de gauche. Appuyez ensuite sur l’icône « Foot » dans le bandeau en haut de votre écran.

Cliquez sur l’onglet « Compétitions » > « International » > « UEFA Euro » : la liste des paris disponibles s’affichera.

Sélectionnez la (ou les) cote(s) et entrez la mise que vous souhaitez jouer. Vous n’aurez plus qu’à valider votre ticket de jeu et attendre le résultat.

Les matchs seront affichés sur l’écran d’accueil une fois la compétition commencée.

Offres spéciales Betsson Euro 2024

Betsson proposera sans doute des promos spéciales durant le tournoi. N’hésitez pas à faire un tour sur le site pendant l’Euro 2024 pour voir quelles sont les promos mises en place.

Vous pourrez par exemple profiter de :

Cotes boostées : jusqu’à 15 % de bonus selon les pronos.

Défis : remplissez les objectifs proposés et gagnez un freebet.

Bonus de dépôt : approvisionnez votre compte avec un code spécial et gagnez un pari gratuit.

Les points forts de Betsson pour l’Euro 2024

Betsson propose quelques offres promotionnelles intéressantes pour la compétition :

Combi Express : swipez jusqu’à trouver un pari qui vous intéresse et composez votre ticket combiné. Plus vous utilisez cette fonction, plus les suggestions seront personnalisées.

: swipez jusqu’à trouver un pari qui vous intéresse et composez votre ticket combiné. Plus vous utilisez cette fonction, plus les suggestions seront personnalisées. Replay : placez de nouveau un pari que vous venez de valider sans avoir à chercher manuellement les sélections. Intéressant si vous faites un cash out et que vous avez envie de rejouer une nouvelle fois votre prono.

Betsson Euro 2024 : les pronos à l’affiche

Betsson propose une très grande variété de pronos pour l’Euro 2024 :

Sur la compétition : vainqueur de l’Euro 2024, vainqueur du groupe X, 2 premiers du groupe X dans l’ordre, stade d’élimination de l’équipe Y…

Sur les matchs : résultat, double chance, handicap, score exact, équipe Y marque le 1er but, total de buts….

Peut-on regarder l’Euro 2024 sur Betsson ?

Betsson ne dispose pas de Live TV. Vous ne pourrez donc pas suivre la compétition sur le site.

Les matchs de l’Euro 2024 sont diffusés à la télévision : une partie en clair sur TF1 et M6, et le reste sur beIN Sport (chaîne payante).

FAQ - Betsson Euro 2024

Qui a le plus de chance de gagner l’Euro 2024 selon Betsson ?

Betsson pense que l’Angleterre est le favori de la compétition. Les Three Lions sont talonnés par la France. L’Allemagne est 3e.

Comment faire un pari Euro 2024 sur Betsson ?

Pour engager un prono sur l’Euro 2024 avec Betsson, faites ce qui suit :

Allez sur le site Betsson. Cliquez sur le pictogramme « Foot » Affichez les pronos Euro 2024 en sélectionnant les filtres suivants : « Compétitions » > « International » > « UEFA Euro ». Choisissez votre pari. Entrez le montant de la mise. Validez

Quelles sont les astuces à connaître pour maximiser ses gains sur l’Euro 2024 avec Betsson ?

Suivez ces quelques conseils pour gagner plus :

Faites des paris système sur les matchs de poules : choisissez quelques rencontres « sûres » et bâtissez votre prono. Vous paierez un peu plus cher qu’un combiné classique, mais vous gagnerez beaucoup plus.

: choisissez quelques rencontres « sûres » et bâtissez votre prono. Vous paierez un peu plus cher qu’un combiné classique, mais vous gagnerez beaucoup plus. Évitez de parier sur les matchs de la France : on n’est jamais objectif lorsque l’on joue sur une équipe que l’on supporte.

: on n’est jamais objectif lorsque l’on joue sur une équipe que l’on supporte. Activez le cash out en cas de doute : vous pensez que votre pari sera perdant ? Qu’un retournement de situation va vous être fatal. Demandez le cash out. Vous aurez une chance de récupérer votre mise ou bien une partie de votre bénéfice.