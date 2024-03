Betclic Turf : bonus, paris disponibles et promos

Tout ce qu'il faut savoir sur Betclic Turf : le bonus de bienvenue, les paris disponibles, les offres promotionnelles...

Bonus de bienvenue Betclic Turf : jusqu'à 100€ en cas de premier pari perdant

Les nouveaux joueurs sont gâtés suite à leur inscription sur Betclic Turf ! L'un des meilleurs bonus de bienvenue du marché des paris hippiques est disponible avec le code promo Betclic GOALTURF. En réalisant une première inscription sur le célèbre opérateur, vous profiterez du bonus suivant :

1er pari turf remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€ en freeraces

La marche à suivre pour en profiter est très simple ! Après son inscription et son premier dépôt, le nouveau client n'a qu'à placer son premier pari. Peu importe la cote et le pari, tout le monde est éligible à cette offre de départ. Si ce pari est perdant, le bookmaker remet le montant intégral perdu, jusqu'à 100€, dès la fin de la course hippique.

Bon à savoir : c'est en freeraces que le bonus est remis. Il n'est donc pas possible de retirer le montant récupéré. De plus, seuls les gains nets sont crédités lorsque vous remportez un freerace.

Et si le premier pari sur Betclic turf est gagnant ?

Lorsque le premier pari est gagnant, vous ne bénéficiez pas du bonus de bienvenue.

Les gains sont toutefois très vite crédités sur votre compte joueur. Si le compte Betclic est déjà validé, le nouveau joueur aura même la possibilité de retirer ses bénéfices en très peu de temps.

Les paris disponibles sur Betclic turf

Avant même de se lancer, il est primordial de s'intéresser aux paris disponibles sur Betclic Turf. Retrouvez-les ci-dessous :

Solo gagnant (mise mini : 1€) : trouvez le vainqueur de la course.

Solo placé (mise mini : 1€) : trouvez un des trois premiers de la course (si 8 partants ou plus) ou des deux premiers (si 7 partants ou moins).

Solo 2e (mise mini : 1€) : trouvez le deuxième de la course.

Solo 4e (mise mini : 1€) : trouvez le quatrième de la course.

Duo gagnant (mise mini : 1€) : trouvez les deux premiers de la course.

Duo placé (mise mini : 1€) : trouvez deux des trois premiers de la course.

Duo ordre (mise mini : 1€) : trouvez les deux premiers de la course dans le bon ordre.

Tertio (mise mini : 1€) : trouvez les trois premiers de la course.

Tertio ordre (mise mini : 1€) : trouvez les trois premiers de la course dans le bon ordre.

Duo 4 (mise mini : 1€) : trouvez deux des quatre premiers de la course.

Quatrio (mise mini : 1€) : trouvez les quatre premiers de la course.

Quatrio ordre (mise mini : 1€) : trouvez les quatre premiers de la course dans le bon ordre.

Quinté (mise mini : 1€) : trouvez les cinq premiers de la course.

Quinté ordre (mise mini : 2€) : trouvez les cinq premiers de la course dans le bon ordre.

S’inscrire sur Betclic turf

Vous avez été convaincu par l'offre de départ et les paris disponibles ? L'inscription sur Betclic turf ne prend pas beaucoup de temps. Il faut remplir ces différentes étapes pour créer son compte joueur sur le bookmaker :

Rendez-vous sur le site de Betclic turf. Cliquez sur le bouton « inscription ». Saisissez toutes les informations demandées lors de la procédure. Envoyez une photocopie d'une pièce d'identité et un RIB au support. Réalisez votre premier dépôt sur Betclic turf. Placez votre premier pari. Indiquez le code d'activation reçu à votre adresse, pour valider le compte.

Il est très important d'envoyer les documents demandés au plus vite. Il faut savoir que vous avez 30 jours, après avoir réalisé un premier dépôt, pour le faire. Si ce n'est pas le cas, Betclic turf clôture le compte joueur.

Placer un premier pari sur Betclic turf

Betclic turf fait tout pour faciliter la vie de ses joueurs ! C'est aussi pour cela qu'il sera très simple de placer ses paris sur cet opérateur.

Il faut d'abord se diriger vers l'onglet « programme & résultats ». Le joueur aura accès à toutes les réunions disponibles aux paris. En cliquant sur celle de votre choix, vous pouvez ensuite sélectionner la course qui vous intéresse. Il faut alors suivre la procédure suivante pour placer le pari.

Choisissez le pari.

Sélectionnez le ou les chevaux.

Indiquez la mise.

Validez le pari.

Attendez le résultat.

Betclic turf streaming : suivez les courses en live vidéo

C'est l'un des points forts de Betclic turf ! Il permet de suivre les courses hippiques en live vidéo.

Le canal 1 et le canal 2 sont présents sur toutes les pages du site de paris hippiques.



Il suffit de se connecter à son compte joueur Betclic pour regarder les courses en direct.

Jouer depuis un mobile avec l'appli Betclic turf

Une application Betclic est évidemment disponible. Et l'opérateur fait très fort, puisqu'il en a lancé une exclusive pour les paris hippiques.

Elle peut être téléchargée depuis les appareils Apple et Android. Bonne nouvelle, les joueurs pourront retrouver toutes les fonctionnalités du site.

La prise de paris, la gestion du compte joueur ou encore suivre les courses en live vidéo... Tout sera possible avec l'appli Betclic turf !

FAQ – Betclic turf

Quelles sont les promotions disponibles sur Betclic turf ?

En plus du bonus de bienvenue Betclic turf, les clients auront le droit à de nombreux défis tout au long de leur aventure. Ils sont disponibles dans l'onglet « défis hippiques ». Il ne faut pas hésiter à rejoindre régulièrement cette section, pour ne rien rater.

Quels sont les moyens de dépôt sur Betclic turf ?

Ce bookmaker offre plusieurs moyens de déposer de l'argent. Voici les méthodes disponibles sur Betclic turf :

Carte bancaire

Paysafecard

PayPal

ApplePay

GooglePay

Skrill

Comment contacter le service client de Betclic turf ?

En cas de problème, un service client est mis en place pour vous aider à le régler. En premier lieu, un live tchat est disponible tous les jours de 8h00 à 00h00. Lorsque ce dernier n'est pas disponible, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante : « support@betclic.com ».