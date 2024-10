Pronostics Bayern Munich contre Union Berlin : Bundesliga - 02/11/2024

Bayern Munich vs Union Berlin

Leaders de la Bundesliga, le Bayern Munich, accueillent l'Union Berlin, quatrième, samedi et notre expert a préparé des pronostics.

Pronostics Bayern Munich vs Union Berlin : Paris, Contexte et Équipes

Meilleurs Paris pour Bayern Munich vs Union Berlin

Moins de 3,5 buts au total avec des cotes de @1.77 sur Parions Sport , équivalant à une probabilité implicite de 56,5%.

, équivalant à une probabilité implicite de 56,5%. Les deux équipes marquent avec des cotes de @2.00 sur Parions Spor t , équivalant à une probabilité implicite de 50%.

, équivalant à une probabilité implicite de 50%. Jamal Musiala marquera à tout moment avec des cotes de @2.20 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité implicite de 45,5%.

Bayern Munich est prévu pour battre Union Berlin 2-1 samedi.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

Bayern Munich accueille Union Berlin à l'Allianz Arena samedi.

La saison du Bayern a connu des hauts et des bas sous la direction de Vincent Kompany. Un bilan de matches sans défaite en Bundesliga est un point positif évident, mais le FC Bayern a montré une fragilité défensive et a enregistré quelques mauvais résultats en Ligue des champions.

Kompany a de nombreuses options dans le dernier tiers, et il pourrait modifier sa composition pour ce match, avec une rencontre cruciale en milieu de semaine contre Benfica qui approche.

Union Berlin est probablement satisfait de son début de saison, occupant actuellement la quatrième place avant cette confrontation. Cependant, avec seulement neuf buts en huit matches, ils ont le troisième plus faible total de la première division allemande.

Union a systématiquement dépassé ses attentes en termes de buts ces dernières années, bien que cela ne soit peut-être pas durable à long terme. Ils sont justement considérés comme de lourds outsiders pour ce match.

Alignements Probables pour Bayern Munich vs Union Berlin

Probable 11 de départ du Bayern Munich :

Neuer; Laimer, Upamecano, Min-Jae, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Lewandowski.

Probable 11 de départ d'Union Berlin :

Ronnow; Doekhi, Vogt, Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe; Jeong, Hollerbach, Vertessen.

Union pour Garder le Match à Faible Score

Aucun des matchs de l'Union Berlin cette saison n'a produit plus de 3,5 buts au total. Trois des quatre dernières rencontres entre ces équipes ont été en dessous de ce nombre.

Sur leurs cinq rencontres en Bavière, seule une a vu plus de 3,5 buts, il s'agissait d'une victoire 4-0 pour le Bayern Munich en mars 2022.

Nos pronostics Bayern Munich vs Union Berlin indiquent qu'il est rare qu'une équipe à faible score comme l'Union soit impliquée dans un match où moins de 3,5 est disponible à 3,5.

Bayern Munich vs Union Berlin Pari 1 : Moins de 3,5 buts au total @ 1.77 avec Parions Sport

Pari sur les deux équipes marquent

L'Union Berlin n'a échoué à marquer qu'une seule fois lors de ses cinq derniers matchs. Le Bayern Munich a gardé deux clean sheets lors de ses six dernières sorties dans toutes les compétitions - ils ont réussi à encaisser trois contre l'Eintracht Francfort et quatre contre le FC Barcelone durant cette période.

Bien que l'Union ne soit généralement pas une bonne équipe à soutenir en ce qui concerne les deux équipes marquent, cinq des huit dernières rencontres avec le Bayern ont été rentables pour ce pari.

C'est essentiellement un pari sur la défense étanche du Bayern. Ils ont gardé quelques clean sheets récemment, mais l'Union a marqué lors de trois matchs de ligue consécutifs, y compris un double contre le Borussia Dortmund.

Bayern Munich vs Union Berlin Pari 2 : Les deux équipes marquent @ 2.00 avec Parions Sport

Musiala poursuit sa belle forme de buteur

Jamal Musiala a une moyenne de seulement 0,12 buts attendus par 90 minutes de moins qu'Harry Kane. Musiala a marqué quatre fois en six apparitions en Bundesliga cette saison et a ouvert le score lors de deux de ces matchs.

Musiala est à 6.00 pour marquer le premier but samedi, ce qui est définitivement tentant. Au lieu de cela, nous optons pour une approche plus prudente dans notre article de pronostics Bayern Munich contre Union Berlin et choisissons Musiala pour marquer à tout moment à un prix de 2.20.

Il a tiré 16 fois lors de ses trois derniers matchs de Bundesliga. Avec 22 buts au cours des deux dernières saisons de ligue, l'international allemand est en route pour la saison la plus prolifique de sa carrière jusqu'à présent.