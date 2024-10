Arsenal vs Liverpool

Arsenal accueille Liverpool en Premier League dimanche après-midi. Lisez ci-dessous nos prévisions et analyses de paris pour Arsenal vs Liverpool.

Pronostic Arsenal vs Liverpool : Paris, Contexte et Compositions

Meilleurs Paris pour Arsenal vs Liverpool

Liverpool pour gagner avec une cote de @2.90 sur Unibet , ce qui équivaut à une probabilité implicite de 34,5 %.

, ce qui équivaut à une probabilité implicite de 34,5 %. Plus de 2,5 buts au total avec une cote de @1.80 sur Unibet , ce qui équivaut à une probabilité implicite de 55,6 %.

, ce qui équivaut à une probabilité implicite de 55,6 %. Darwin Nunez pour marquer à tout moment avec une cote de @3.40 sur Unibet, ce qui équivaut à une probabilité implicite de 29,4 %.

On prévoit que Liverpool batte Arsenal 2-1, au Emirates Stadium dimanche.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

L'Arsenal, en proie aux blessures, accueille Liverpool à l'Emirates Stadium dimanche après-midi. Alors que les fans attendent avec impatience le choc, les pronostics Arsenal vs Liverpool sont en effervescence, promettant une rencontre électrisante.

Les victoires lors de cinq de leurs six derniers matchs ne racontent qu'une partie de l'histoire d'Arsenal cette saison. L'équipe de Mikel Arteta est à quatre points derrière les leaders du championnat, Liverpool, avant leur confrontation dans le nord de Londres ce week-end, tout en faisant face à une série de blessures.

Ricardo Calafiori, blessé lors de la victoire en milieu de semaine contre le Shakhtar Donetsk, devrait manquer le match de ce week-end et potentiellement d'autres matchs ensuite. Bukayo Saka est également peu probable d'être disponible, tandis que Martin Odegaard et Jurrien Timber restent absents.

Pendant ce temps, Liverpool a gagné à l'extérieur contre le RB Leipzig, portant sa série de victoires à huit matchs. Ils ont réussi à surmonter Chelsea le week-end dernier, mais la résilience montrée par l'équipe dirigée par Arne Slot a été incroyablement impressionnante.

Slot a mélangé ses cartes pour la rencontre de Ligue des champions à la Red Bull Arena, mais les Reds ont réussi à prendre les trois points. Après avoir brillé contre Chelsea, Curtis Jones devrait revenir dans le XI pour le match de dimanche, tandis que Luis Diaz pourrait remplacer Cody Gakpo dans le dernier tiers.

Compositions Probables pour Arsenal vs Liverpool

Composition probable d'Arsenal :

Raya ; White, Gabriel, Saliba, Zinchenko ; Partey, Rice, Merino ; Trossard, Havertz, Martinelli.

Composition probable de Liverpool :

Kelleher ; Alexander-Arnold, van Dijk, Konate, Robertson ; Jones, Mac Allister, Gravenberch ; Salah, Nunez, Diaz.

Les Visiteurs Prendront Tous les Trois Points

Liverpool se vante d'avoir la meilleure différence de buts attendue de la Premier League à +9,6, tandis qu'Arsenal est à +4,4, légèrement devant Bournemouth.

Les matchs entre ces équipes ont été compétitifs ces dernières années. Liverpool a remporté la victoire à l'Emirates en FA Cup la saison dernière, et a enchaîné une série de victoires à l'extérieur dans cette confrontation au début de la décennie.

Avec plusieurs joueurs clés manquants pour Arsenal, notamment Bukayo Saka et Martin Odegaard, nous pensons qu'il y a une excellente valeur à soutenir Liverpool pour gagner ce match. L'équipe de Arne Slot a gagné tous ses six matchs à l'extérieur jusqu'à présent cette saison, y compris des victoires à l'extérieur contre Milan, Manchester United et RB Leipzig.

Arsenal vs Liverpool Pari 1 : Liverpool pour gagner @2.90 sur Unibet

Des Buts Attendus à l'Emirates

Arsenal a concédé sept buts lors de ses quatre derniers matchs de Premier League. Pendant ce temps, plus de 2,5 buts ont été marqués dans trois des cinq derniers matchs à l'extérieur de Liverpool, y compris leur dernière rencontre de Premier League.

Le clash de Liverpool avec Chelsea à Anfield aurait facilement pu produire plus de trois buts. Les visiteurs se créent des occasions à profusion et devraient exceller face à une défense d'Arsenal qui n'a pas été à son meilleur dans le championnat.

Alors que la défense de Liverpool a été résolue, Arsenal a marqué dans tous ses matchs à domicile cette saison. Prendre le plus semble être un pari sûr avec la probabilité implicite de 55,6 %.

Arsenal vs Liverpool Pari 2 : Plus de 2,5 buts au total @1.80 sur Unibet

Nunez Confirme Son But en Ligue des Champions

Arne Slot semblait douter de la condition physique de Diogo Jota pour le match du week-end.

Après la victoire sur le RB Leipzig, Slot a déclaré : « C'est difficile de juger combien de temps cela va prendre. »

En conséquence, Darwin Nunez devrait mener la ligne dimanche. Nunez, qui a marqué l'unique but du match contre le RB Leipzig en milieu de semaine, a déjà accumulé huit tirs en trois apparitions en Ligue des Champions.

L'Uruguayen s'est avéré être une menace significative lorsqu'il est titulaire. Il a pris trois tirs et marqué contre Bournemouth avant la trêve internationale. Il est dans le 99e centile des buts attendus hors pénalité par 90 minutes au cours des 365 derniers jours.

Face à une défense poreuse d'Arsenal, nous aimons les chances de Nunez de marquer. C'est le meilleur pari buteur pour cette rencontre.

Dans nos pronostics Arsenal vs Liverpool, la forte forme de Liverpool et les déboires d'Arsenal en matière de blessures suggèrent de parier sur une victoire de Liverpool et de s'attendre à un match à haute intensité à l'Emirates.