Application ZEturf : comment jouer sur mobile Android et iOS ?

Tout savoir sur l’application ZEturf : comment la télécharger ? Quelles sont les fonctionnalités proposées ? Comment engager un pari sur mobile ?

Comment télécharger et installer l’application ZEturf ?

Avant le téléchargement : ouvrez un compte ZEturf

À noter : vous pouvez très bien vous inscrire sur ZEturf une fois l’application téléchargée. Mais ce sera moins confortable pour remplir le formulaire d’enregistrement et envoyer les différents justificatifs.

Pour vous inscrire sur ZEturf :

Allez sur le site www.zeturf.fr à partir de cette page.

Cliquez sur le bouton « Inscription » dans la barre d’outils qui se trouve en haut de votre écran.

Remplissez le formulaire d’enregistrement à l’aide des informations demandées.

Validez votre demande.

Faites parvenir les pièces justificatives nécessaires à l’activation définitive de votre compte.

Vous pouvez maintenant télécharger l’application ZEturf et vous y connecter à l’aide des identifiants que vous avez créés.

Attention : vous devez avoir plus de 18 ans pour ouvrir un compte sur ZEturf. Si vous êtes mineurs, le site effacera votre profil dans les 60 jours à compter de sa création. Vous risquez de perdre les gains obtenus jusque-là.

Téléchargement sur iOS

Pour télécharger l’application ZEturf sur un appareil iOS, allez directement sur l’App Store et tapez « ZEturf Paris hippiques ».

Cliquez ensuite sur le bouton d’installation et attendez jusqu’à ce que l’appli soit sur votre appareil. Vous n’aurez ensuite plus qu’à accéder à vous y connecter.

Installation sur Android

L’application mobile ZEturf est disponible sur le Google Play. Suivez la même procédure que pour le téléchargement sur iOS pour obtenir et installer l'appli sur votre smartphone ou tablette Android.

Comment obtenir les bonus de bienvenue sur l’application ZEturf ?

ZEbet offre le bonus suivant aux personnes qui ouvrent un compte :

+100% sur le 1er dépôt jusqu’à 100€

Faites votre inscription sur le site, effectuez la procédure de validation et créditez votre solde de jeu. On vous offrira un abondement égal au montant que vous venez de créditer, dans une limite de 100€.

Vous toucherez le bonus en 2 fois :

50% lors du versement

50% à la validation de votre compte

Voici comment obtenir le bonus dans son intégralité :

Allez sur le site ZEturf.

Remplissez le formulaire d’inscription.

Entrez le code promo ZEturf TURFGOAL dans le champ dédié du formulaire

Envoyez votre justificatif d’identité et de domicile.

Faites un premier dépôt de 100€ : obtenez 50€ de bonus.

Attendez que le service client ait validé les documents : vous obtiendrez le 2e bonus de 50€

Attention : vous serez éligible à cette offre uniquement si vous n’avez jamais eu de compte sur le site.

Les fonctionnalités de l’appli ZEturf

Un large éventail de courses

Accédez à l’intégralité du catalogue de courses proposé sur le site ZEbet, à la fois en France et à l’étranger.

Vous pourrez miser sur le Prix d’Amérique, le Prix de Diane, ou le Grand Prix Arc de Triomphe.

Promos

ZEbet met en place plusieurs types de promos tout au long de l’année :

Cagnottes : engagez un pari éligible (dépend de la promo) et empochez une part du jackpot s’il est gagnant.

Ante-Post : placez un pari à long terme sur la course et empochez un bonus.

Boost de ZEmiles : offre à durée limitée, généralement sur une épreuve. Vous profiterez d’un bonus sur les ZEmiles obtenus à l’occasion de vos paris (voir point suivant pour le fonctionnement du programme de fidélité).

Social turfiste : participez à des jeux concours sur les réseaux sociaux et gagnez des freebets si vous êtes tirés au sort.

Programme de fidélité ZEmiles

ZEturf dispose d’un programme de fidélité, qui permet de gagner des points sur chaque pari et de les convertir ensuite en bonus.

Dès que vous jouez 1€ ou plus sur le turf, vous remportez entre 1 et 5 points :

Simple, ZEshow : 1 point

ZEcouillon, ZE2/4, Jumelé, Jumelé Ordre : 2 points

ZE234 : 3,8 points

Trio, Trio Ordre, ZE4 : 4 points

ZE345 : 4,9 points

Géant : 5 points

ZE5 : 5 points

Si vous jouez moins de 1€, le nombre de points sera égal au produit de la mise par le coefficient ci-dessus.

Vous pourrez échanger vos ZEmiles une fois que vous en aurez au moins 2 000. Vous obtiendrez alors 10€.

À noter : vous obtiendrez un bonus de conversion au prorata du rang VIP que vous occupez. Selon que vous soyez or, argent ou bronze, vous empocherez entre 30% et 100% en plus lors de l’échange.

Placer un pari depuis l’application mobile ZEturf : la marche à suivre

Pour engager un prono à partir de l’appli mobile, c’est très simple :

Ouvrez un compte sur ZEbet et téléchargez l’appli. Accédez à votre espace client. Choisissez la course qui vous intéresse. Sélectionnez votre formule de pari. Cochez les chevaux que vous souhaitez jouer. Entrez le montant de votre mise. Validez votre prono.

Notre avis sur l’application ZEturf

ZEturf a remodelé intégralement son application il y a peu. Vous avez désormais accès à un support mobile très agréable à utiliser, sobre et avec des rapports de qualité.

Vous aurez accès à toute l’offre présente sur le site :

Intégralité du catalogue de pronos : simple, ZEshow, ZE5, Géant, paris verticaux…

: simple, ZEshow, ZE5, Géant, paris verticaux… Programme de fidélité : gagnez des ZEmiles et convertissez-les en bonus.

: gagnez des ZEmiles et convertissez-les en bonus. Toutes les réunions diffusées en streaming.

De nombreuses promos toutes les semaines.

toutes les semaines. Aide aux pronos grâce aux experts et à la chaîne Youtube ZEturf

