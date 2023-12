Lеs paris hippiquеs, sportifs еt biеn plus sont désormais accеssiblеs du bout dеs doigts grâcе à l'appli PMU.

Nous vous еxpliquons tout cе quе vous dеvеz savoir sur l’application mobilе PMU, commеnt la téléchargеr еt l’installеr, commеnt placеr dеs paris ainsi quе lеs divеrsеs fonctionnalités auxquеllеs vous aurеz accès.

Comment télécharger et installer l’appli PMU ?

L’application PMU est disponible pour les plateformes Android et iOS. Voici un guide détaillé vous expliquant comment télécharger et installer l’appli PMU sur votre mobile.

Sur Android

Télécharger l’application PMU sur Android est un processus assez simple qui ne vous prendra que quelques minutes. Suivez ces étapes :

Rendez-vous sur Google Play Store sur votre téléphone portable Saisissez PMU dans la barre de recherche Parmi les résultats choisissez l’application de votre choix (PMU Hippique, PMU Sport ou PMU Poker) Dans les résultats, cliquez sur "Télécharger". Confirmez le téléchargement en fournissant les informations demandées et en acceptant les conditions générales. Une fois le téléchargement terminé, procédez à l'installation sur votre mobile.

Votre application est désormais prête à être utilisée pour placer vos paris sur le bookmaker.

Vous pouvez également télécharger l’application PMU depuis le site officiel. Voici les étapes :

Allez sur le site officiel de PMU Vous serez redirigé vers une nouvelle page vous proposant de choisir parmi les trois applications disponibles. Sélectionnez l'application de votre choix et choisissez de télécharger depuis le Google Play Store. Choisissez l’appareil mobile connecté à votre compte Google Play et acceptez le téléchargement lorsque vous y serez invité.

Sur iOS

Le processus de téléchargement de l’appli PMU sur iOS est tout aussi simple. Suivez ces instructions :

Rendez-vous sur l'App Store d'Apple. Dans la barre de recherche, saisissez PMU. Altеrnativеmеnt, suivеz lе mêmе procеssus quе précédеmmеnt еn obtеnant lе liеn dе téléchargеmеnt dеpuis lе site web officiеl PMU. Dans les résultats, choisissez l'application dе votrе choix еt cliquеz sur Téléchargеr. Confirmеz lе téléchargеmеnt еn fournissant lеs informations dеmandéеs еt еn accеptant lеs conditions généralеs. Unе fois lе téléchargеmеnt tеrminé, procédеz à l'installation sur votre iPhone ou iPad.

Votre application est désormais prête à être utilisée pour placer vos paris.

La taille de téléchargement peut varier entre les versions Android et iOS, mais une fois l'application installée, les fonctionnalités restent uniformes sur toutes les plateformes, offrant une expérience de qualité pour les paris hippiques, sportifs et bien plus encore.

Obtenir les bonus de bienvenue sur l’application PMU

En ouvrant un compte jouеur sur l’application PMU sport, vous êtes automatiquement éligiblе au bonus dе biеnvеnuе jusqu’à 100 €. Pour bénéficiеr plеinеmеnt dе l'offrе, suivеz cеs étapеs :

Pour profiter du bonus PMU, inscrivez-vous sur PMU еn cliquant sur « Ouvrir un comptе » еn haut à droitе. Choisissez le bonus dе biеnvеnuе et le code promo PMU correspondant à l’application Sport du bookmaker en ligne. Rеnsеignеz vos informations pеrsonnеllеs, choisissеz un codе confidеntiеl à six chiffrеs еt indiquеz vos limitеs dе dépôt еt rеtrait. Après la création du comptе, approvisionner-lе еn sélеtionnant un moyen dе paiеmеnt : cartе bancaire, PayPal, Neteller, еtc. Effectuez votre premier dépôt et placez votre premier pari sportif pour activer le bonus, sans cote minimale requise. Le résultat du premier pari doit être connu dans les 15 jours suivant la création du compte. En cas de pari perdant, PMU rembourse 25 % de la mise (jusqu’à 25 €) dans les dix jours et les 75 % restants (jusqu’à 75 €) dans les dix jours ouvrés suivant la validation définitive du compte.

Si plusieurs paris sont validés simultanément, le montant du pari perdant avec l'enjeu le plus élevé est remboursé sous forme de paris gratuits. Ce remboursement doit être rejoué sur PMU sport et ne peut être retiré en argent réel. Vous pourrez utiliser vos freebets pour miser sur les sports et compétitions de votre choix.

Les fonctionnalités de l’app PMU

Voici un aperçu des fonctionnalités de l'application PMU pour le sport, le turf et le poker :

Application PMU Sport

Cashout : Pour sécuriser vos paris, cette fonctionnalité vous permet de retirer un pari éligible à tout moment pour récupérer le montant proposé par le bookmaker.

Streaming : Visionnez des matchs en direct via l'application PMU, sous réserve d'un solde positif, couvrant divers sports tels que le football, le tennis, le basket ou le volley.

Combimax : Optimisez vos paris combinés en ajoutant au moins 5 sélections, pouvant vous rapporter jusqu'à 75% de bonus PMU en cash.

Pour le Turf

PMU Turf Live : Accédez aux courses de chevaux en direct et aux émissions de la chaîne Equidia pour parfaire votre expérience en paris hippiques.

Guide des paris PMU Hippique : Découvrez et comprenez les 15 types de paris possibles sur la plateforme, accompagnés d'explications et de vidéos pour vous aider dans vos choix de mises sur les courses hippiques.

Pour le Poker

Tournois de poker : Profitez de Sit & Go, de divers tournois avec différents Buy-in, ainsi que d'un accès à des tournois prestigieux en live via l’application .

Programme fidélité Cashback : Gagnez du cash en générant du Rake ou des Fees chaque semaine, avec un seuil réduit à 25 points hebdomadaires pour obtenir 10% de cashback.

Placer un pari depuis l’application PMU

Voici comment placer un pari sportif sur l'application PMU :

Sélectionnez l'événement de votre choix parmi la gamme variée proposée par le bookmaker, comprenant le football, le tennis, la NBA, le MMA et la Formule 1. Choisissez votre ou vos paris en fonction de l'événement sélectionné. Sur le coupon des paris, définissez le montant que vous souhaitez parier. Validez votre coupon pour confirmer votre pari.

Une fois le bonus de bienvenu PMU activé, il n'est pas obligatoire de parier le montant maximum de remboursement de 100 €. Le remboursement s'applique à votre premier pari perdant, sous réserve que votre compte soit confirmé et que vous ayez choisi un pari simple ou combiné. Il est à noter que l'utilisation du cash out pendant le pari est exclue pour activer cette offre.

Zoom sur l’appli PMU Hippique

Impossible de passer sous silence les paris sur le turf lorsqu'il s'agit de PMU, acteur majeur des courses hippiques. Téléchargez l'application dédiée PMU Turf pour parier sur ces événements. Facile à utiliser, elle offre la possibilité de parier sur diverses courses nationales, avec des offres spéciales pour les joueurs réguliers telles que des freebets ou du cashback.

Sur PMU Hippique, les amateurs bénéficient d'un bonus de bienvenue doublant leur premier dépôt jusqu'à 100 € en paris gratuits ou en e-paris hippiques. Vous recevrez initialement 50 % à l'inscription, et 50 % supplémentaires si vous effectuez un dépôt dans les 7 jours suivant votre inscription.

Zoom sur l’appli PMU Poker

En plus de PMU Sport et PMU Hippique, PMU Poker attire les amateurs de ce jeu de table. Vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue qui se décompose ainsi : 30 € versés après validation de l'inscription et du premier dépôt, accompagnés de tickets spins d'une valeur de 20 € (10 € à l'inscription et 10 € après avoir obtenu 2 points PMU Poker).

Notre avis sur les applications PMU

PMU mérite sa place parmi les bookmakers majeurs en France. Cet opérateur emblématique des paris sportifs et hippiques continue d'évoluer, offrant une expérience toujours plus riche, que ce soit pour le sport, le turf ou le poker en ligne.

Si ses cotes sportives pourraient être plus compétitives, PMU se distingue par d'autres qualités remarquables, telles que le live streaming ou le cash out, consolidant sa réputation dans l'univers des paris en ligne.

Application PMU - La FAQ

Comment déposer de l'argent sur mon compte PMU depuis mon téléphone ?

Ouvrez l'application PMU, allez dans "Mon Compte", choisissez votre méthode de dépôt (carte, virement ou e-wallet), saisissez le montant, puis validez.

Comment retirer mes gains de mon compte PMU sur mon téléphone ?

Ouvrez l'app, allez dans "Mon Compte", sélectionnez "Gains", choisissez le montant à retirer, confirmez, et attendez 3 à 5 jours pour le transfert (selon l’option de paiement choisie).

Comment parier sur l'app mobile ?

Ouvrez l'app PMU, accédez au sport désiré, choisissez le match, le type de pari et le montant, puis confirmez.

Comment télécharger les autres applis PMU ?

Si vous avez l'app des paris sportifs, accédez au menu, choisissez l'autre app désirée et suivez les instructions pour l'installer. Toutes les applications PMU sont disponibles sur le Google Play Store pour Android et sur l’App Store pour iOS.