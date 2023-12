Toutes les informations essentielles et notre avis sur l'application mobile du bookmaker Bwin.

Comment télécharger et installer l’application France pari

L’appli France Pari est l’un des outils incontournables pour les amateurs de pari en ligne dans l’hexagone. Le bookmaker a réalisé l'importance de développer une application mobile, afin d'offrir à ses utilisateurs la possibilité de jouer ou de suivre leurs paris à tout moment de la journée, où qu'ils soient. Si vous souhaitez profiter de cette plateforme sur votre smartphone, suivez ce guide pour France pari télécharger et installer l’application, que vous utilisiez un appareil Android ou iOS.

Sur Android

Pour télécharger et installer France Pari sur Android, suivez les étapes suivantes :

Rendez-vous sur le site de l’opérateur puis défilez jusqu’en bas. Cliquez sur le bouton “Disponible sur Google Play”. Vous serez redirigé vers votre Play Store. Cliquez sur le bouton “Installer”. L’installation devrait démarrer et durera en fonction de la vitesse de votre connexion.

Sur iOS

Le processus de téléchargement de l'App France pari pour iOS est pratiquement identique à celui d'Android, à une seule exception près. Optez pour “Télécharger dans l’App Store” au lieu de “Disponible sur Google Play”. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

Rendez-vous sur le site du bookmaker France pari et défilez jusqu’en bas Cliquez sur le bouton “Télécharger dans l’App Store”. Vous serez immédiatement redirigés vers votre App Store. Cliquez sur le bouton “Installer”. L’installation devrait démarrer et durera en fonction de la rapidité de votre connexion.

Obtenir le bonus de bienvenue sur l’appli France pari

Poursuivons notre avis sur l’application France Pari en examinant le bonus de bienvenue proposé par l’opérateur. Le bonus de bienvenue France Pari sur l’application mobile est le même que sur le site web du bookmaker. Vous l’obtenez en vous inscrivant avec le code promo France Pari FPGDPMAX sur la plateforme, que ce soit via la version web ou la France pari application.

Le bonus est un remboursement de votre premier pari jusqu’à 100 € en freebet s’il est perdant. Vous recevez 20% du bonus dès que l’issue du pari sportif est connue puis 80% dès la validation de votre compte joueur.

Par exemple, si votre premier pari s’élève à 50€ de mise et qu’il est perdant, vous recevrez 10€ en paris gratuits dès que l’issue du pari sera connue en guise de bonus de bienvenue france pari. Vous obtiendrez les 40€ restants après validation de votre compte de jeu sur la plateforme.



Les fonctionnalités de l’app France pari

Sur l’application mobile France Pari, vous avez accès aux mêmes fonctionnalités que sur le site web. Ce qui est différent, c’est la façon dont les informations sont présentées. Ainsi, les fonctionnalités principales à retrouver sur l’app France Paris sont les suivantes.

Parier sur une sélection de plus de 40 disciplines sportives

Les utilisateurs ont accès à une vaste sélection de sports, leur offrant une expérience de paris diversifiée et captivante. Que vous soyez un passionné de football, de tennis, de basket-ball ou de sports moins populaires, l’application vous propose une gamme impressionnante de plus de 40 sports parmi lesquels choisir.

Les paris en direct

L’une des fonctionnalités les plus captivantes à retrouver sur l’application France Pari est la possibilité de parier en direct. C'est une expérience de paris en temps réel qui transcende la simple anticipation de résultats.

Un pari en direct permet notamment aux utilisateurs de placer des paris alors que les événements sportifs se déroulent. Que ce soit un match de football à forte intensité, une partie de tennis au coude à coude, une rencontre de basketball à suspense ou plusieurs autres sports, cette fonctionnalité offre une action ininterrompue pour ceux qui cherchent à vivre pleinement l’excitation du moment.

Le cash out

Le cash out permet aux utilisateurs de retirer une partie de leur mise avant la fin d’un événement. Il permet soit de sécuriser vos gains ou de minimiser vos pertes. Sur l’application France Pari, cette fonctionnalité fonctionne en temps réel. Vous pouvez surveiller l’évolution de vos paris et décider de retirer votre mise, lorsque le bookmaker propose cette option pour une mise. Cette capacité de réaction instantanée ajoute une nouvelle dimension à la maîtrise de vos paris.

Les promotions

Sur l’application, vous avez également toutes les promos présentes sur le site. Elles font partie intégrante de l’offre du bookmaker. Vous pouvez explorer les différentes promotions disponibles sur la plateforme et découvrir les avantages exclusifs offerts par France Pari. En dehors du pari bonus bienvenue que vous obtenez après votre France pari inscription, l’opérateur propose plusieurs autres bonus France Pari.

Transactions financières et service client

L’appli est conçue pour vous permettre de vous inscrire, vous connecter, effectuer des dépôts et retraits et même joindre le support client en cas de nécessité. C’est une version miniature du site web qui bouge avec vous.

Placer un pari depuis l’application France pari

Pour placer un pari via l’application France Pari, vous devez d’abord avoir un compte joueur et de l’argent sur votre compte. Si vous n’avez pas de compte, procédez préalablement à votre inscription France pari sur le site web ou via l’application. Lors du processus, vous pouvez, si vous en avez, utiliser un code promo France pari pour profiter du bonus de bienvenue.

Une fois que vous avez créé un compte joueur, vous pouvez commencer à placer des paris. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application France Pari et connectez-vous à votre compte, Explorez les sports et sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez parier, Choisissez un marché de paris et une option, Indiquez le montant de votre mise Faites une vérification puis cliquez sur le bouton “Valider”. Vous venez de placer votre pari.

Notre avis sur l’application France Pari

Avoir la possibilité de placer des paris via un périphérique mobile est devenu un impératif pour la validation d’un bookmaker. Et lorsque ce dernier propose une application mobile, ses joueurs sont ravis de pouvoir rester connectés partout et à tout moment de la journée. L’application France Pari se démarque pour diverses raisons. Elle présente une interface conviviale et reprend les fonctionnalités accessibles via la version web.

La grande variété de sports pour parier, le pari live, le cash out, les promotions et bien d’autres fonctionnalités bien pensées permettent d’offrir aux utilisateurs une expérience de jeu intéressante. Nous recommandons cette application.

Application France Pari - La FAQ

L’application France Pari offre-t-elle des bonus ?

Oui. France Pari offre plusieurs France pari bonus qui sont disponibles non seulement sur le site web, mais également sur l’application mobile.

Comment contacter le service client de France Pari ?

Pour entrer en contact avec le service client de France Pari, plusieurs options s’offrent à vous :

Remplir le formulaire de contact présent sur la plateforme, ou

Par email à l’adresse support@france-pari.fr. Ils sont disponibles 7j/7 et 24/24, ou encore

Par téléphone au 0 800 009 676 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Est-il possible de faire des dépôts et des retraits via l’application ?

Oui. Pour faire un dépôt sur l’application France Pari, vous devez vous connecter à votre compte joueur et sélectionner une méthode. Suivez ensuite les instructions. Il en va de même pour une opération de retrait, à la seule différence qu’il faut avoir validé votre compte en amont.