3 raisons de ne pas parier sur le PSG vainqueur de la Ligue 1 en 2024/25

Pour la prochaine la saison de Ligue 1, notre expert en football se penche sur la situation du Paris Saint-Germain après le départ de Kylian Mbappé.

Depuis son rachat par ses propriétaires qataris en 2011, le PSG a largement dominé le football français, remportant 10 des 12 derniers titres de Ligue 1. Cependant, le départ de Kylian Mbappé signifie que le club a perdu la dernière de ses superstars mondiales. Après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, l'entraîneur Luis Enrique a planifié des périodes de la saison dernière sans lui, le plaçant souvent sur le banc de touche ou le sortant même lorsqu'il commençait à jouer.

L'Espagnol a certainement un plan, mais le PSG pourrait-il faiblir sur le plan national sans pouvoir compter sur le capitaine français comme filet de sécurité ? Voici trois raisons pour lesquelles il vaut la peine de les laisser de côté dans les paris.

Cotes vainqueur Ligue 1

Clubs Cotes PSG 1,25 Marseille 10 Monaco 13 Lille 14 RC Lens 17 Lyon 17

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

1. Une cote trop basse

Les parieurs réguliers ont l'habitude de chercher des valeurs sûres, mais même à 1,25, une cote énorme comparé aux années précédentes, le PSG semble trop bas.

Soutenir une équipe qui a remporté les trois derniers titres, une série qui peut être étendue à 10 des 12 derniers, est difficile à enthousiasmer dans le meilleur des cas et un rendement aussi limité n'est guère inspirant.

Le budget et l'effectif du PSG sont supérieurs à ceux des autres équipes, mais le club n'a pas encore recruté de joueur vraiment important et Mbappé suit les traces de Neymar et de Lionel Messi au Parc des Princes, ce qui signifie que la gloire n'est peut-être pas aussi garantie.

2. Sans Mbappé

La confirmation du départ de Mbappé et de son transfert gratuit au Real Madrid a mis fin à une saga qui a pesé sur le PSG pendant près de deux ans et l'entraîneur Enrique, connu pour sa détermination, n'a eu aucun scrupule à le laisser de côté alors qu'il commençait à planifier la vie sans le joueur de 25 ans.

La saison dernière, le PSG a parfois semblé plus cohérent sans sa star, mais même si ce n'est pas Queen sans Freddie, la perte d'un joueur aussi supérieur au reste de l'équipe pourrait provoquer une gueule de bois.

Le patron devra étudier comment remplacer les 44 buts, bien qu'il puisse faire valoir que certains d'entre eux seront contrebalancés par ceux économisés grâce à l'ajout d'un défenseur supplémentaire, suite aux questions concernant l'assiduité défensive de Mbappé.

3. Il y a de bonnes équipes en Ligue 1

La Ligue 1 est souvent considérée comme un « championnat de jeunes talents», mais ceux qui la suivent régulièrement adorent son imprévisibilité et, même si le PSG est plus faible cette saison, ceux qui l'entourent sont de plus en plus forts.

L'exemple le plus évident est celui de Lyon, qui était réellement menacé de relégation au début de l'année, mais le conseil d'administration a investi massivement et le penalty de dernière minute d'Alexandre Lacazette pour battre Strasbourg lors de la dernière journée a permis à l'équipe de terminer dans les six premiers, un exploit qu'elle était encore à mille lieux de réaliser à la mi-mars.

L'entraîneur débutant Pierre Sage reste en place, tout comme le capitaine Lacazette. L'attaquant est prêt pour une dernière saison avant la fin de son contrat, et il est probable qu'il parte vers des horizons plus lucratifs ensuite.

Il sera en tête de ligne et bénéficiera d'un meilleur soutien. Les Gones semblent avoir bien signé en transformant les prêts réussis de la saison dernière en contrats permanents et en dépensant judicieusement ailleurs, notamment pour la star géorgienne de l'Euro 2024, Georges Mikautadze.

Mikautadze a connu des difficultés après avoir rejoint l'Ajax l'été dernier, mais il s'est de nouveau révélé lors d'un prêt à son ancien club, Metz, et a refusé Monaco pour signer à Lyon, le club de sa ville natale.

Le joueur de 23 ans a passé du temps dans le centre de formation de Lyon et, avec un ensemble de compétences similaires à celles de son nouveau capitaine, il semble être l'héritier tout désigné pour l'aider aujourd'hui et lui succéder plus tard.