3 alternatives à Erling Haaland pour parier sur le meilleur buteur de Premier League en 2024/25

Haaland est le mieux placé pour remporter un 3e titre de meilleur buteur de Premier League, mais qui sont les autres joueurs à soutenir en 2024/25 ?

Lors de sa première saison à City, Haaland a inscrit 36 buts, soit six de plus que son dauphin Harry Kane, et 27 la saison dernière, soit cinq de plus que l'attaquant de Chelsea Cole Palmer. Le total a baissé, l'écart s'est réduit, mais cela signifie-t-il que Haaland n'aura peut-être pas toute latitude dans la course au titre de meilleur buteur de Premier League pour la troisième fois ? Notre expert analyse les trois autres joueurs les plus susceptibles de remporter le titre de meilleur buteur de Premier League cette année, outre Haaland.

Meilleur buteur Premier League 2024/25

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Joueur Cotes Erling Haaland 1,60 Mohamed Salah 9,50 Alexander Isak 14 Darwin Nunez 14 Ollie Watkins 14 Cole Palmer 17 Heung-Min Son 29

Palmer, l'as de l'Angleterre, prêt à bondir

L'impact de Haaland à l'Etihad a fait de Cole Palmer l'un des attaquants qui ont quitté Manchester pour trouver la gloire et la fortune - et quelle saison il vient de vivre.

Palmer a été transféré à Chelsea pour près de 34 millions d'euros et, après avoir d'abord eu du mal à se faire une place en tant que titulaire, il est devenu incontournable à la fin de la saison.

Le joueur de 22 ans, qui évolue principalement sur le flanc droit, a réussi à marquer 22 buts en championnat au sein d'une équipe de Chelsea plutôt moyenne, dont 13 au cours des deux derniers mois.

Il a ensuite rejoint l'Allemagne avec l'Angleterre, a marqué un but d'anthologie lors de la finale perdue 2-1 contre l'Espagne et affiche une confiance en soi qui doit lui permettred'améliorer encore ses chiffres de l'année dernière.

Isak en route pour une nouvelle saison impressionnante

Neuf des buts de Palmer ont été marqués sur penalty et, à l'heure de la VAR, un spécialiste des tirs au but est indispensable pour figurer sur la liste des candidats au Soulier d'or.

Alexander Isak, de Newcastle, entre dans cette catégorie, puisque cinq de ses 21 buts de la saison dernière ont été marqués sur penalty. Quatorze de ces 21 buts ont été marqués depuis Noël, ce qui est d'autant plus impressionnant qu'il a été absent pendant un mois pour cause de blessure.

Le Suédois a été un peu lent à s'imposer à son arrivée à St James' Park, mais il semble aujourd'hui être une véritable affaire et il est difficile de l'imaginer ne pas reproduire au moins les exploits de la saison dernière.

Isak a manqué huit matches de championnat de Newcastle la saison dernière, ce qui a pu lui coûter sa chance de devancer Haaland.

Son doit briller dans sa quête du Soulier d'or

Tottenham n'a marqué que deux penalties la saison dernière - tous deux transformés par Heung-Min Son - un chiffre inhabituellement bas qu'ils peuvent probablement augmenter cette année.

L'entraîneur australien Ange Postecoglou fait preuve d'un esprit offensif qui a permis à Tottenham de se créer de nombreuses occasions - seules les trois premières équipes en ont eu davantage - et à Son d'être leur meilleur buteur avec 17 réalisations.

Le Sud-Coréen a atteint les deux chiffres lors de chacune de ses huit dernières saisons dans le nord de Londres et il y a toutes les raisons de croire, surtout au vu de la façon dont Tottenham se comporte, qu'il pourra au moins égaler ses 23 buts de la saison 2021