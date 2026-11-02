La première grande période de gloire du Wydad chez les professionnels s’est déroulée entre 1990 et 1994. Le club a remporté sept trophées durant ces années, dont trois titres de champion et sa première Ligue des champions de la CAF. Emmené par l’entraîneur ukrainien Yuri Sebastienko, il a conquis pour la première fois la plus prestigieuse compétition africaine en battant le club soudanais d’Al Hilal 2-0 sur l’ensemble des deux matches de la finale.

Après son sacre de 1993, le Wydad a toutefois attendu 13 ans avant de remporter un nouveau titre de champion. Cette période, marquée par une crise de gestion interne et de fréquents changements d’entraîneur qui ont frustré les supporters, a finalement conduit à la création des Ultras Winners en 2005. Un an plus tard, le Wydad a enfin retrouvé la première place du classement, au terme d’un scénario des plus spectaculaires.

Toute la saison s’est jouée le 24 mai, lors du derby de Casablanca face au Raja. Un nul suffisait au Wydad pour devancer l’AS FAR Rabat dans la course au titre. Mais le Raja a menacé de gâcher la fête en ouvrant le score au début de la seconde période. Il a conservé son avantage jusqu’à la sixième minute du temps additionnel, lorsqu’un miracle s’est produit.

Le défenseur du Wydad Hicham Louissi a repiqué vers l’axe depuis la gauche, à environ 23 mètres du but, avant de décocher une frappe surpuissante du pied droit qui s’est logée dans la lucarne opposée. La partie du Stade Mohammed V acquise au Wydad a explosé de joie. Surnommé « le but du tsunami » en raison de son ampleur et des alertes aux intempéries qui avaient circulé dans les jours précédant le match, ce but a fait de Louissi un héros.

« Quand j’ai vu le ballon finir dans la lucarne, honnêtement, je n’arrivais plus à respirer. Le bruit des supporters du Wydad était assourdissant », a-t-il confié aux médias marocains en évoquant cet instant. « J’avais l’impression d’être emporté par une vague d’émotion pure. Marquer un but comme celui-là contre notre plus grand rival pour remporter le titre de champion… C’est un moment qui marque une carrière et une vie. »

Le Wydad a de nouveau été sacré champion en 2010, mais la régularité lui a échappé pendant encore quatre ans sous la présidence d’Abdelilah Akram, honni des supporters pour sa mauvaise gestion financière et son incompétence sur le plan sportif. Les choses ont finalement changé lorsque Said Naciri a été nommé président du club en 2014. Il a réorganisé son fonctionnement, en commençant par nommer John Toshack, ancien entraîneur du Real Madrid et sélectionneur du Pays de Galles.

Dès sa première saison à la tête de l’équipe, Toshack a conduit le Wydad au titre en Botola, tout en faisant considérablement évoluer les tactiques et la discipline du groupe. Avec lui, le club a terminé deuxième en 2015-2016 et atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Toshack a également favorisé l’éclosion d’une génération dorée de joueurs formés au club, parmi lesquels Achraf Dari, Badr Gaddarine et Aymane El Hassouni.

Toshack a été limogé en septembre 2016, mais il avait posé les bases de l’équipe qui allait dominer le football africain au cours des cinq années suivantes. « Je suis très, très fier de faire partie de l’histoire de ce club. Merci beaucoup à tous les supporters du Wydad », a-t-il déclaré après la confirmation de son départ.

Le Wydad a réalisé le doublé championnat-Ligue des champions de la CAF en 2016-2017, Houcine Ammouta ayant donné une nouvelle dimension au projet initial de Toshack. En finale de la Ligue des champions, le club a pris le dessus sur Al Ahly, le club le plus titré d’Afrique, en remportant le match retour 1-0 après un nul 1-1 en Égypte.

Une victoire en Supercoupe de la CAF et deux autres titres en Botola ont suivi, avant que Walid Regragui ne prenne les rênes de l’équipe en août 21. L’entraîneur franco-marocain a réédité le doublé d’Ammouta. Le Wydad a de nouveau battu Al Ahly en finale de la Ligue des champions, cette fois lors d’un match unique.

« Nous avons joué comme le Real Madrid : de manière compacte, en travaillant dur et en saisissant les occasions qui se présentaient », a déclaré Regragui après la victoire 2-0 de son équipe au Stade Mohammed V. « Le Wydad est un beau vainqueur. Nous avons gagné sans recrutement massif à l’extérieur du club, en nous appuyant sur ses valeurs et son centre de formation. »

Regragui a quitté le Wydad peu après pour prendre la tête de la sélection du Maroc avant la Coupe du monde 2022. Il a retenu trois joueurs du Wydad dans son groupe définitif, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah et Yahya Jabrane, avant de contribuer à faire du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales du tournoi.