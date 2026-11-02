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Wydad Casablanca 1:1Getty/GOAL

Wydad Casbalanca : au cœur du club le plus singulier du Maroc, dont les supporters seraient prêts à « nager pour le voir jouer en mer »

En plus d’être l’une des plus grandes équipes d’Afrique du Nord, le Wydad de Casablanca est un pilier de l’identité marocaine.

James Westwood
Traduit par

  • Le Wydad Casablanca est le club le plus titré du Maroc. Il a remporté un record de 22 titres de champion de Botola Pro League, neuf Coupes du Trône marocaines et trois Ligues des champions de la CAF, parmi de nombreux autres trophées, sans jamais être relégué de l’élite.

    Surnommé « Le Chateau Rouge » (le château rouge) en raison de son maillot cramoisi et de son stade, véritable forteresse, le Wydad incarne la fierté, le sentiment d’appartenance et la fidélité. Il occupe une place importante dans l’identité de Casablanca et joue depuis longtemps un rôle essentiel dans la progression de l’équipe nationale du Maroc.

    L’équipe est bâtie pour dominer, et il lui est rarement arrivé de ne pas être à la hauteur au cours du siècle dernier. Le Wydad a également participé à la Coupe du monde des clubs de la FIFA plus souvent que toute autre équipe marocaine, atteignant les quarts de finale en 2022. Il a aussi fait preuve de combativité lors de l’édition élargie de l’an dernier, après avoir été placé dans le « groupe de la mort » aux côtés de Manchester City, de la Juventus et d’Al-Ain.

    Wydad est un terme arabe qui signifie « amour », et l’équipe s’est attiré l’affection indéfectible d’environ 18 millions de supporters en Afrique et dans le reste du monde. Son histoire relève, elle aussi, de la légende.

  • Succès précoce

    FBL-CAF-C1-WYDAD-AHLY-FANS
    AFP

    Le regretté Abderrazak Mekouar, président très apprécié du Wydad, apparaît régulièrement sur des drapeaux dans le stade du club.

    Le Wydad a été fondé en 1937, pendant l’occupation française du Maroc, par un groupe de jeunes indépendantistes et nationalistes mené par Mohamed Benjelloun Touimi. Un autre fondateur, Mohamed Mases, est arrivé en retard à la réunion où le nom du club devait être discuté : il était allé au cinéma voir un nouveau drame musical intitulé « Wydad », avec la célèbre diva égyptienne Umm Kulthum.

    Lorsque Mases s’est excusé et a évoqué le film, ce nom arabe a immédiatement séduit le reste du groupe, qui estimait que les autorités françaises pourraient difficilement s’y opposer. Les fondateurs ont voté pour l’adopter. Le Wydad Athletic Club est ainsi né, d’abord comme équipe de natation et de water-polo, afin de se réapproprier des espaces publics aux dépens des Français. Il a reçu le surnom de « Wydad al-Ummah » (Wydad de la Nation), avant que sa section football ne soit créée en 1939.

    Pere Jego a été le premier entraîneur principal et directeur sportif du Wydad. Après avoir étudié les méthodes d’entraînement européennes et sud-américaines, il a joué un rôle déterminant dans les premiers succès du club. Il y est resté 13 ans, remportant cinq titres nationaux, dont quatre consécutifs entre 1948 et 1951, ainsi que trois championnats d’Afrique du Nord de suite. Il a ensuite effectué un second passage au club entre 1953 et 1956.

    Le Wydad est devenu le premier club enregistré auprès de la Fédération royale marocaine de football après l’indépendance du pays en 1956. Il a remporté huit autres titres de champion national au cours des 13 années suivantes. Il lui a toutefois fallu attendre 1970 pour décrocher sa première Coupe du Trône : après quatre défaites en finale, il a enfin remporté le trophée en battant Renaissance de Settat.

    En 1972, Abderrazak Mekouar est devenu président du Wydad. Il a introduit pour la première fois la rémunération des joueurs dans le football marocain, ainsi qu’une structure d’entreprise et une gestion fondée sur les données. Déterminé à faire connaître le Wydad sur la scène sportive mondiale, il a organisé des matches amicaux contre de grands clubs européens comme Barcelone et Liverpool. Sous sa présidence, le club a également remporté la Coupe Mohamed V en 1979, un prestigieux tournoi sur invitation organisé au Maroc et réunissant des équipes d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Afrique.

    Le Wydad a été la seule équipe marocaine à remporter ce tournoi au cours de ses 27 années d’existence. Ce trophée est l’un des 14 titres majeurs décrochés sous la présidence de Mekouar. Mort en 2009, celui-ci reste largement vénéré par les supporters, qui le considèrent comme l’architecte du Wydad moderne et agitent encore des drapeaux en son honneur les jours de match.

  • « L’écusson se mérite, il ne se porte pas »

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Le maillot et l’écusson du Wydad sont tous deux ancrés dans l’identité profonde du club, et les valeurs qu’ils incarnent ont résisté à l’épreuve du temps.

    Les couleurs rouge et blanc du Wydad ont été choisies pour symboliser la passion et le sang de ceux qui se sont battus pour la liberté pendant l’époque coloniale. Le rouge était aussi un clin d’œil au drapeau national marocain, à une époque où le Wydad était composé exclusivement de joueurs marocains et musulmans. Le blanc représente quant à lui la paix et l’unité, tout en témoignant du respect porté à la ville de Casablanca, surnommée « la Maison-Blanche ».

    L’écusson du club comportait un cercle rouge orné d’une calligraphie arabe complexe formant les mots « Nadi al-Wydad al-Riyadi » (Wydad Athletic Club). En 1960, le croissant islamique a été intégré à son dessin, confortant le statut du Wydad en tant qu’institution nationale. Des étoiles ont également été ajoutées au fil des décennies pour célébrer la domination du club : deux en haut, à raison d’une pour dix titres de première division remportés, et trois en bas, représentant les victoires du Wydad en Ligue des champions de la CAF.

    Lors des matches à domicile du Wydad, une banderole de tifo bien en vue dans les tribunes affiche la phrase « L’écusson se mérite, il ne suffit pas de le porter ». Elle rappelle à tous les joueurs qui enfilent le maillot que la combativité, le travail et le respect de l’héritage du club ne sont pas négociables. « Plus que de simples couleurs, elles sont notre identité, notre fierté et notre histoire. Créées pour chaque Wydadi qui porte l’amour de ce club dans son cœur », a écrit le club dans un communiqué lors de la présentation de son maillot 2025-2026, réaffirmant ainsi un message qu’il martèle chaque année.

    Sur le haut du dos des maillots actuels du Wydad, juste sous le col, figure également le mot arabe « Al-Aaila » (« La Famille ») en relief, autre expression de la philosophie d’unité au cœur du club. L’écusson rouge si reconnaissable et sa profonde signification s’étendent aussi aux autres équipes de la structure sportive du Wydad, notamment celles qui pratiquent le basket-ball, le volley-ball et le handball.

  • Un domicile emblématique

    FBL-CAF-C1-AHLY-WYDAD-FANS
    AFP

    Le stade du Wydad est chargé d’histoire, et le club le partage avec ses plus grands rivaux.

    Le Wydad ne possède pas de stade privé. Le Stade Mohammed V appartient à la ville de Casablanca, et le Wydad le partage depuis 71 ans avec son grand rival, le Raja CA, ainsi qu’avec l’équipe nationale du Maroc. Sa construction a débuté en 1953 et il a officiellement ouvert ses portes le 6 mars 1955, en plein cœur de Casablanca, alors sous protectorat français, avec une capacité modeste d’environ 30 000 places.

    Il portait à l’origine le nom de Stade Marcel Cerdan, en hommage au légendaire champion du monde de boxe franco-marocain mort dans un accident d’avion en 1949, l’année même de la fondation du Raja CA. L’enceinte a été rebaptisée Stade d’Honneur (le « stade d’honneur ») en 1956 afin de rompre avec les liens coloniaux. Les habitants l’appellent encore « Donor » aujourd’hui. Elle a été considérablement agrandie dans les années 1970 pour accueillir d’immenses foules de spectateurs debout.

    Le dernier changement de nom a été confirmé en 1981, lorsque Casablanca a été choisie pour accueillir les Jeux méditerranéens de 1983. Le nom de Stade Mohammed V a été retenu en hommage au défunt roi du Maroc. Une nouvelle rénovation a alors transformé le site, qui ne comptait qu’un terrain, en un grand complexe multisports doté d’une salle de sport couverte, d’une piscine olympique et d’un centre réservé aux médias.

    Durant cette période, le stade accueillait généralement quelque 67 000 personnes, mais sa limite structurelle se situait autour de 80 000. Le laxisme dans la billetterie et la très forte demande ont amené les supporters à s’entasser en nombre encore plus important sur les tribunes en béton réservées aux spectateurs debout. L’affluence a atteint 110 000 personnes lors des derbies entre le Wydad et le Raja CA et des matches du Maroc entre 1997 et 2004. Des sièges individuels et des tourniquets modernes ont finalement été installés pour respecter les normes de sécurité actuelles, ramenant la capacité à 45 000 places, un niveau bien plus sûr.

    Le Maroc construit toutefois actuellement le Grand Stade Hassan II, juste à l’extérieur de Casablanca, dans l’espoir d’y accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. Ce stade géant comptera pas moins de 115 000 places. Le Wydad et le Raja CA devraient tous deux quitter le Stade Mohammed V vieillissant pour y établir leur nouveau domicile.

  • Jours de derby

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    AFP

    Les groupes ultras du Wydad et du Raja rivalisent d’efforts pour tenter de se surpasser, créant une atmosphère impressionnante.

    Le derby de Casablanca promet d’être encore plus intense dans les prochaines années, alors que le Wydad et le Raja s’apprêtent à déménager. Reste toutefois à savoir si le Grand Stade Hassan II offrira, les jours de derby, une atmosphère à la hauteur de celle du Stade Mohammed V, qui marque depuis longtemps le paysage footballistique de la ville.

    Le stade actuel est partagé entre deux territoires de supporters : les ultras du Wydad, les Ultras Winners 2005, occupent le virage nord, connu sous le nom de tribune Frimija, tandis que les Green Boys 05 du Raja prennent place au sud.

    « Le derby de Casablanca, c’est comme la finale de la Ligue des champions. C’est comme le Real Madrid et Barcelone. On le prend vraiment très au sérieux », a déclaré en 2017 l’ancien attaquant du Wydad William Jebor, nommé parmi les candidats au titre de joueur africain de l’année, à SandalsForGoalposts. « C’est un rendez-vous vénéré. Tout le championnat attend ce moment. »

    Le Wydad est historiquement lié à la classe moyenne urbaine, tandis que le Raja est connu comme « le club du peuple » depuis sa fondation par des syndicalistes. Jego a d’ailleurs entraîné les deux équipes. Interrogé sur sa préférence, il a bien résumé la nature de leur rivalité : « Le Wydad est un club du cœur, et le Raja est un club de l’esprit. »

    Les Ultras Winners se considèrent comme le « premier joueur » de l’équipe du Wydad et sont connus dans le monde entier pour leurs chorégraphies élaborées dans les tribunes, leurs tifos géants et leurs animations visuelles synchronisées. Ils cherchent à donner le ton émotionnel de chaque match, mais les Green Boys leur tiennent largement tête lors du derby, avec leur énergie brute et chaotique, leurs propres banderoles élaborées et leurs fumigènes intimidants.

    Face à cette spectaculaire marée rouge d’un côté et verte de l’autre, on peut se demander comment les joueurs parviennent à rester concentrés sur le terrain plutôt que sur les tribunes. La plupart du temps, ils y arrivent, mais les polémiques ont aussi jalonné l’histoire de cette rencontre.

    En 1978, les joueurs du Raja ont quitté le terrain en signe de protestation après l’expulsion de leur gardien par l’arbitre et l’attribution d’un penalty au Wydad. Le penalty n’a jamais été tiré et le Wydad s’est finalement vu attribuer une victoire 1-0, puisqu’il menait sur ce score au moment de l’interruption. En 1996, lors d’un quart de finale de la Coupe du Trône, Raya s’est imposé 5-1, soit le plus grand écart de l’histoire du derby. Ce résultat a déclenché de violentes bagarres après le match et poussé des supporters du Wydad à accuser leur équipe d’avoir baissé les bras.

    En 2001, deux matches ont fait les gros titres dans le monde entier. Le premier, disputé en avril, s’était initialement conclu par une victoire 3-0 du Wydad. Mais après une bataille médiatique et administrative qui a duré des semaines, le Raja a pu prouver que le Wydad avait fait entrer en jeu un remplaçant non qualifié, Abdelhaq Ait Laarif. La Fédération royale marocaine de football a finalement attribué les trois points au Raja, provoquant la colère des dirigeants du Wydad.

    Une tragédie a suivi en Coupe du Trône au mois de septembre. Ce qui aurait dû être une célébration du football marocain lors de la 100e édition du derby de Casablanca a tourné au cauchemar lorsque Youssef Belkhouja, défenseur du Wydad âgé de 22 ans, s’est effondré sur le terrain et est mort d’une crise cardiaque à l’âge de 26 ans.

    Plus récemment, la violence a éclipsé la rencontre. Les arrestations massives ont été fréquentes : 46 personnes ont été interpellées après un derby en 2022, soupçonnées d’avoir participé à des émeutes, d’avoir été en état d’ivresse sur la voie publique, d’avoir commis des vols et d’avoir exercé des violences contre les forces de l’ordre. Quatre policiers auraient été blessés.

    La réputation du derby reste néanmoins largement positive. L’ampleur de l’événement attire des touristes du football et des passionnés de stades venus d’Europe et d’ailleurs, pour un mélange alléchant de créativité artistique, de passion footballistique et de spectacle sportif à l’état pur.

  • Âges d’or

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    AFP

    Figure emblématique du football gallois, John Toshack a passé deux années mémorables à la tête du Wydad et a jeté les bases de sa domination continentale.

    La première grande période de gloire du Wydad chez les professionnels s’est déroulée entre 1990 et 1994. Le club a remporté sept trophées durant ces années, dont trois titres de champion et sa première Ligue des champions de la CAF. Emmené par l’entraîneur ukrainien Yuri Sebastienko, il a conquis pour la première fois la plus prestigieuse compétition africaine en battant le club soudanais d’Al Hilal 2-0 sur l’ensemble des deux matches de la finale.

    Après son sacre de 1993, le Wydad a toutefois attendu 13 ans avant de remporter un nouveau titre de champion. Cette période, marquée par une crise de gestion interne et de fréquents changements d’entraîneur qui ont frustré les supporters, a finalement conduit à la création des Ultras Winners en 2005. Un an plus tard, le Wydad a enfin retrouvé la première place du classement, au terme d’un scénario des plus spectaculaires.

    Toute la saison s’est jouée le 24 mai, lors du derby de Casablanca face au Raja. Un nul suffisait au Wydad pour devancer l’AS FAR Rabat dans la course au titre. Mais le Raja a menacé de gâcher la fête en ouvrant le score au début de la seconde période. Il a conservé son avantage jusqu’à la sixième minute du temps additionnel, lorsqu’un miracle s’est produit.

    Le défenseur du Wydad Hicham Louissi a repiqué vers l’axe depuis la gauche, à environ 23 mètres du but, avant de décocher une frappe surpuissante du pied droit qui s’est logée dans la lucarne opposée. La partie du Stade Mohammed V acquise au Wydad a explosé de joie. Surnommé « le but du tsunami » en raison de son ampleur et des alertes aux intempéries qui avaient circulé dans les jours précédant le match, ce but a fait de Louissi un héros.

    « Quand j’ai vu le ballon finir dans la lucarne, honnêtement, je n’arrivais plus à respirer. Le bruit des supporters du Wydad était assourdissant », a-t-il confié aux médias marocains en évoquant cet instant. « J’avais l’impression d’être emporté par une vague d’émotion pure. Marquer un but comme celui-là contre notre plus grand rival pour remporter le titre de champion… C’est un moment qui marque une carrière et une vie. »

    Le Wydad a de nouveau été sacré champion en 2010, mais la régularité lui a échappé pendant encore quatre ans sous la présidence d’Abdelilah Akram, honni des supporters pour sa mauvaise gestion financière et son incompétence sur le plan sportif. Les choses ont finalement changé lorsque Said Naciri a été nommé président du club en 2014. Il a réorganisé son fonctionnement, en commençant par nommer John Toshack, ancien entraîneur du Real Madrid et sélectionneur du Pays de Galles.

    Dès sa première saison à la tête de l’équipe, Toshack a conduit le Wydad au titre en Botola, tout en faisant considérablement évoluer les tactiques et la discipline du groupe. Avec lui, le club a terminé deuxième en 2015-2016 et atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Toshack a également favorisé l’éclosion d’une génération dorée de joueurs formés au club, parmi lesquels Achraf Dari, Badr Gaddarine et Aymane El Hassouni.

    Toshack a été limogé en septembre 2016, mais il avait posé les bases de l’équipe qui allait dominer le football africain au cours des cinq années suivantes. « Je suis très, très fier de faire partie de l’histoire de ce club. Merci beaucoup à tous les supporters du Wydad », a-t-il déclaré après la confirmation de son départ.

    Le Wydad a réalisé le doublé championnat-Ligue des champions de la CAF en 2016-2017, Houcine Ammouta ayant donné une nouvelle dimension au projet initial de Toshack. En finale de la Ligue des champions, le club a pris le dessus sur Al Ahly, le club le plus titré d’Afrique, en remportant le match retour 1-0 après un nul 1-1 en Égypte.

    Une victoire en Supercoupe de la CAF et deux autres titres en Botola ont suivi, avant que Walid Regragui ne prenne les rênes de l’équipe en août 21. L’entraîneur franco-marocain a réédité le doublé d’Ammouta. Le Wydad a de nouveau battu Al Ahly en finale de la Ligue des champions, cette fois lors d’un match unique.

    « Nous avons joué comme le Real Madrid : de manière compacte, en travaillant dur et en saisissant les occasions qui se présentaient », a déclaré Regragui après la victoire 2-0 de son équipe au Stade Mohammed V. « Le Wydad est un beau vainqueur. Nous avons gagné sans recrutement massif à l’extérieur du club, en nous appuyant sur ses valeurs et son centre de formation. »

    Regragui a quitté le Wydad peu après pour prendre la tête de la sélection du Maroc avant la Coupe du monde 2022. Il a retenu trois joueurs du Wydad dans son groupe définitif, Ahmed Reda Tagnaouti, Yahya Attiat Allah et Yahya Jabrane, avant de contribuer à faire du Maroc le premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales du tournoi.

  • Légendes du club

    Noureddine Naybet Deportivo La Coruna
    Getty Images

    Au fil des ans, le Wydad a compté dans ses rangs de nombreux joueurs talentueux et dévoués, dont le défenseur Noureddine Naybet, vainqueur de la Liga.

    Le Wydad ne serait pas l’institution respectée qu’il est aujourd’hui sans sa longue liste de joueurs légendaires et de pionniers. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Ezzaki Badou et Aziz Bouderbala se sont imposés parmi les grands noms de son histoire. Le premier reste considéré comme l’un des meilleurs gardiens de tous les temps, tandis que le second compte parmi les plus grands meneurs de jeu qu’ait connus le Wydad.

    Badou a gardé les buts du Wydad pendant huit ans et remporté cinq grands trophées nationaux. Il est le seul gardien arabe à avoir été élu Joueur africain de l’année. Bouderbala, lui, était un dribbleur éblouissant qui a mené le Wydad à trois victoires en Coupe du Trône et au titre en Botola en 1978. Après sa retraite, il a également occupé le poste de directeur technique du club.

    Mais le joueur le plus connu, et peut-être le plus doué, à avoir foulé la pelouse du stade Mohammed V est Noureddine Naybet, défenseur marocain doté d’une intelligence de jeu sans égale. Naybet a connu ses meilleures années au Deportivo La Coruna, en Espagne, où il a remporté la Liga. Il a aussi marqué de son empreinte ses quatre années au Wydad, remportant trois titres en Botola et constituant le pilier de la première équipe du club sacrée en Ligue des champions de la CAF.

    « Pour moi, le Wydad est comme une mère, a déclaré Naybet à la FIFA en 2023. C’est un club qui a formé Noureddine Naybet non seulement en tant que joueur, mais surtout en tant que personne. Tout le mérite de ma réussite revient au Wydad, à ses supporters et à tous les supporters marocains. »

    Rachid Daoudi a, quant à lui, été le principal artisan de ce sacre continental de 1992, l’un des 12 trophées qu’il a remportés au Wydad. Affectueusement surnommé « Le gaucher magique » pour ses extraordinaires coups francs de loin, Daoudi était aussi un remarquable organisateur du jeu, capable de répondre présent lors des plus grands rendez-vous. Il a notamment inscrit le but de la victoire en finale de la Coupe du Trône 1997.

    Moussa Ndaw figure lui aussi, aux côtés de Naybet et Daoudi, parmi les figures emblématiques de cette période. Premier joueur sénégalais à remporter la Ligue des champions de la CAF, il a terminé meilleur buteur de la compétition et inscrit 62 buts au total pour le club entre 1989 et 1993. Ce redoutable numéro 9 est également le seul joueur à avoir marqué lors de chacun des derbies de Casablanca qu’il a disputés, soit cinq au total.

    Lorsque le Wydad a remporté la Ligue des champions en 2017, trois joueurs se sont de nouveau distingués. Mohamed Ounajem était un ailier droit classique, doté d’une vitesse explosive et d’une excellente qualité de centre. Achraf Bencharki menait l’attaque avec la fougue d’un lion : il a inscrit le but égalisateur décisif contre Al Ahly en Égypte, avant de délivrer la passe sur le but victorieux au match retour à Casablanca. Ce but a été marqué par Walid El Karti, dont l’activité incessante au milieu de terrain donnait le ton au Wydad. Il a disputé 283 matches pour le club et reçu le surnom officieux de « Prince du Wydad ».

    En 2022, Zouhair El Moutaraji a été l’homme providentiel incontesté en inscrivant les deux buts de la finale contre Al Ahly. Mais la qualité de passe d’Ayman El Hassouni au poste de numéro 10 a été tout aussi essentielle au succès du Wydad. Le milieu défensif Yahya Jabrane a montré l’exemple en tant que capitaine, Dari était devenu un défenseur central de classe mondiale et les montées d’Allah depuis son poste d’arrière gauche apportaient un atout supplémentaire à l’équipe.

  • Pouvoir d’attraction

    Wydad AC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025
    Getty Images Sport

    Des joueurs et des entraîneurs connus, comme Nordin Amrabat, continuent d’être attirés par le Wydad malgré des succès de plus en plus rares.

    Le Wydad a traversé une nouvelle période frustrante sans titre depuis le départ de Regragui. La saison 2022-2023 a failli s’achever sur un nouveau doublé, mais le club a finalement terminé deuxième de la Botola, à un point du FAR Rabat, et perdu la finale de la Ligue des champions de la CAF face à Al Ahly, qui a pris sa revanche sur ses défaites de 2022 et 2017.

    Les trois dernières saisons se sont bien plus mal passées, le Wydad n’ayant même pas approché d’un trophée. La saison dernière a été particulièrement décevante : cinquième du championnat, le club a manqué la qualification pour la Ligue des champions de la CAF et a été éliminé en seizièmes de finale de la Coupe du Trône.

    Malgré ce déclin alarmant, des joueurs de renom continuent d’être attirés par le stade Mohammed-V. L’ancien ailier du PSV, de Watford et de Hull City, Nordin Amrabat, a rejoint le Wydad avant la Coupe du monde des clubs 2025. Hakim Ziyech, joueur adulé des supporters de l’Ajax, est arrivé en octobre dernier avec un contrat d’un an, tandis que l’ancien joueur de Monaco Wissam Ben Yedder a obtenu un contrat de six mois en janvier.

    Ben Yedder n’a pas réussi à s’imposer, mais Ziyech a inscrit neuf buts en 16 matches, dont un triplé mémorable lors d’une victoire 3-2 contre le Hassania Agadir. Une prolongation du séjour de l’ancien ailier de Chelsea était envisagée avant qu’il ne se brouille avec la direction. Il est parti relever un nouveau défi au Brésil, à Botafogo, en septembre.

    Amrabat, de son côté, est devenu l’un des grands favoris des supporters au cours de son unique année au Wydad. Le joueur de 39 ans a assumé le rôle de capitaine et s’est toujours donné à 100 % à chaque match, ce qui a conduit Wydad TV à saluer son engagement en trois phrases simples : « Il parle. Il guide. Il vit Wydad. »

    Le Wydad continue également d’attirer des entraîneurs de haut niveau. Pour ramener l’équipe dans la course aux plus grands titres durant l’été, le géant marocain s’est tourné vers l’ancien entraîneur du Sporting CP Paulo Sergio, qui avait notamment mené Hearts à une victoire historique contre Hibernian en finale de la Coupe d’Écosse en 2012.

    « J’étais en négociation avec plusieurs clubs du Moyen-Orient, et leurs offres financières étaient plus élevées, mais j’ai préféré le Wydad », a déclaré Sergio lors de sa présentation. « Pour moi, le projet sportif du club est très séduisant. » L’argent est un bonus ; le véritable cadeau que le Wydad offre à ses joueurs et à son personnel, c’est la possibilité de prendre part à une histoire d’amour éternelle avec les habitants de Casablanca.

    Dans un discours vibrant adressé à son équipe, Toshack a un jour déclaré : « Ce public veut gagner, et même si vous jouez au milieu de la mer, il nagera jusqu’à vous pour vous soutenir. Ce public pleure quand il n’a pas les moyens d’acheter un billet. Quel amour est-ce là ? Quelle passion ? Quelle folie ? Nous avons été créés pour vous aimer. » C’est ce qui fait véritablement du Wydad le club le plus spécial du Maroc.