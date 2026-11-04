Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
West Ham Nuno sacked 1:1Getty/GOAL

West Ham était censé survoler le Championship : qu’est-ce qui a si mal tourné pour qu’il faille limoger Nuno Espirito Santo ?

West Ham a décidé de changer d’entraîneur après un début de saison 2026-2027 d’une irrégularité inquiétante.

James Westwood
Traduit par

  • West Ham était censé survoler le Championship. Le club a quitté la Premier League pour la première fois en 14 ans malgré ses 39 points, un total nettement supérieur à la moyenne de 34,5 points obtenue par les équipes ayant terminé à la 17e place depuis que le championnat est passé à 20 clubs en 1995.

    Des joueurs clés comme Mateus Fernandes, Crysencio Summerville et El Hadji Malick Diouf ont quitté le club, mais West Ham a également recruté cinq joueurs à titre définitif, dont le milieu du Celtic Arne Engels, l’ailier de Tottenham Manor Solomon et le défenseur néerlandais expérimenté Joel Veltman, venu de Brighton. Joel Piroe et Morato ont, quant à eux, été les recrues en prêt les plus marquantes, en provenance respectivement de Leeds et de Nottingham Forest.

    Ajoutons à cela que Jarrod Bowen, attaquant emblématique et capitaine du club, a écarté l’intérêt concret de clubs de Premier League pour signer un contrat révisé au London Stadium, et West Ham semblait idéalement placé pour remonter immédiatement en Premier League. C’était en tout cas l’avis des bookmakers, qui faisaient de l’équipe de Nuno Espirito Santo la favorite pour le titre en Championship avant le début de la saison.

    Dire qu’elle n’a pas été à la hauteur de ce statut serait un euphémisme. Nous voici début novembre, et West Ham a terminé le week-end à la huitième place après n’avoir remporté que six de ses 13 premiers matches de championnat. Après une deuxième défaite consécutive à domicile samedi, un lourd revers 3-1 face à West Brom, la direction a décidé de limoger Nuno pour relancer les espoirs de montée directe du club.

    Mais qu’est-ce qui a bien pu dérailler au cours des trois derniers mois ?

  • Foi aveugle

    Nuno Espirito Santo

    West Ham a maintenu sa confiance en Nuno après sa relégation, malgré tous les signes indiquant qu’il n’était pas l’homme de la situation.

    Nuno a été nommé à la tête de West Ham le 27 septembre 2026, deux semaines après son licenciement par Nottingham Forest, qu’il avait mené à la septième place de la Premier League en 2024-2025, son meilleur classement depuis 1994-1995. Dans l’est de Londres, il a hérité d’un effectif en manque de confiance, tombé à la 19e place sous Graham Potter. Il n’a pas réussi à provoquer le déclic attendu de l’arrivée d’un nouvel entraîneur, sans remporter aucun de ses quatre premiers matches.

    West Ham n’a ensuite perdu qu’un seul de ses six matches suivants, avant d’enchaîner trois défaites qui l’ont laissé à l’antépénultième place fin décembre, à cinq points du maintien. Toute idée de se séparer de Nuno à ce stade a toutefois été écartée, et le club a pleinement soutenu l’ancien entraîneur de Wolverhampton Wanderers lors du mercato de janvier.

    Le milieu vedette Lucas Paqueta est parti à Flamengo, tandis que Valetin « Taty » Castellanos, Pablo Felipe et Adama Traore sont arrivés pour tenter de sortir West Ham de la zone de danger. Aucune de ces recrues n’a toutefois donné satisfaction : l’attaquant argentin Castellanos et l’attaquant portugais Pablo ont peiné à s’adapter au football anglais, tandis que Traore n’a apporté aucune efficacité dans le dernier geste. Prêté par Chelsea, Axel Diasi a été la seule recrue à convaincre en défense, mais sa seule présence n’a pas suffi à sauver West Ham.

    Outre ses mauvais choix sur le marché des transferts, la rigidité tactique de Nuno, ses décisions de sélection déroutantes et sa dépendance excessive à l’égard de Bowen ont également largement contribué à l’échec de West Ham. Le club a pourtant décidé de lui maintenir sa confiance une fois sa relégation confirmée.

    « Le secteur sportif doit toujours être notre priorité absolue et la préparation de la saison prochaine a commencé dès le coup de sifflet final dimanche, a déclaré West Ham dans un communiqué officiel après la dernière journée de la saison. Nous avons rencontré l’entraîneur principal Nuno Espírito Santo en début de semaine et sommes heureux de confirmer qu’il nous a fait part de sa volonté de poursuivre son engagement envers le club, comme nous le lui avons fait savoir de notre côté. Nuno a clairement indiqué qu’il était très motivé par le défi de ramener West Ham United dans l’élite dès la première tentative. Cela doit être l’objectif incontestable de la saison prochaine.

    « Nuno a déjà passé une saison en Championship, avec un succès remarquable puisqu’il a remporté le titre avec Wolverhampton Wanderers en 2018 en obtenant 99 points. Si l’issue de dimanche a été douloureuse, le conseil d’administration estime que des signes plus larges d’amélioration et de progrès sont apparus ces derniers mois, et nous voulons que Nuno poursuive sur cette voie.

    « Les 25 points pris lors de nos 17 derniers matches de Premier League représentent une moyenne de 1,47 point par match, un rythme qui nous aurait permis de terminer septièmes sur l’ensemble de la saison. En outre, nous estimons que la nette amélioration de l’état d’esprit et de la cohésion de l’effectif depuis janvier, qui a entraîné cette progression des performances et des résultats, fait de lui l’homme qu’il nous faut pour aller de l’avant. »

  • Sans identité

    Watford v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    West Ham a connu un début de saison catastrophique, et les supporters n’ont pas hésité à s’en prendre à Nuno.

    Le contraste entre ce communiqué et celui publié mardi matin par West Ham pour confirmer le départ de Nuno, de son adjoint Rui Pedro Silva et de l’entraîneur des gardiens Rui Barbosa était saisissant. Le club y indiquait : « Après un examen approfondi du début de saison en Championship, le conseil d’administration estime qu’un changement est nécessaire à ce stade pour que le club reste en bonne voie pour atteindre ses objectifs et répondre à ses attentes. »

    West Ham n’a disputé que 16 matches toutes compétitions confondues cette saison. À première vue, la décision ressemble donc à un revirement spectaculaire, mais la plupart des supporters les plus fidèles souhaitaient déjà le départ de Nuno cet été. Sous les ordres du Portugais, l’équipe n’avait aucune identité, et il n’a jamais trouvé son meilleur onze de départ. Son incapacité à tirer le meilleur parti de l’effectif le plus cher du Championship a finalement poussé la direction à agir.

    Un début de saison poussif avait donné le ton : West Ham a laissé filer une avance de deux buts pour concéder le nul à Burnley, puis s’est incliné à domicile face à Charlton avant de partager les points avec Watford (1-1). Malgré des victoires contre Portsmouth et Southampton en Carabao Cup, le mois a été extrêmement décevant.

    À Vicarage Road, les supporters qui avaient fait le déplacement ont sifflé les joueurs à leur sortie du terrain et entonné à l’adresse de Nuno : « Tu seras viré demain matin. » Interrogé sur cette hostilité lors de la conférence de presse d’après-match, Nuno a déclaré : « Les supporters sont l’élément le plus important de notre club et je les respecte énormément. Je comprends tout. Je leur demande simplement à nouveau de continuer à y croire, de continuer à nous faire confiance, de continuer à nous soutenir, et nous essaierons de renverser la situation.

    « Nous avons joué trois matches, nous avons deux points, alors qui est satisfait ? Mais moi, j’y crois. J’ai confiance en mes joueurs, je travaille très dur avec eux. Nous construisons une équipe et les choses vont changer. Je suis optimiste. »

  • « Trop bon pour rester en retrait »

    West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Sky Bet Championship 2026/27
    Getty Images Sport

    À deux reprises, West Ham a semblé sur le point de prendre son élan en Championship, avant de retomber dans un jeu passif qui a permis à ses adversaires de prendre l’initiative dès le début des matches.

    Nuno a d'abord obtenu la réaction qu'il attendait. West Ham a entamé son mois de septembre par une victoire 4-2 contre Wolverhampton, l'ancien club de l'entraîneur, avant de battre Derby 3-0 et Bolton 3-2 pour prendre la tête du Championship. Le club londonien a ensuite infligé à Wrexham sa plus lourde défaite en championnat depuis 22 ans, en s'imposant 6-0 au London Stadium lors de ce qui fut sans doute sa meilleure prestation sous Nuno.

    Quatre jours plus tard, West Ham a toutefois été éliminé de la Carabao Cup par Fulham, avant de concéder des matches nuls contre son grand rival Millwall puis QPR. La prestation face à QPR a été particulièrement préoccupante : West Ham n'avait pas tenté le moindre tir avant l'égalisation de Bowen à la 70e minute. Bowen a également manqué un penalty dans le temps additionnel, mais QPR méritait amplement de repartir avec au moins un point.

    Les victoires suivantes à l'extérieur contre Lincoln et Swansea ont quelque peu soulagé Nuno, West Ham inscrivant de nouveau six buts lors du premier de ces deux matches. Mais une défaite 3-2 à domicile contre Southampton l'a brutalement ramené à la réalité. West Ham était mené de deux buts après seulement 12 minutes et, pour ne rien arranger, James Ward-Prowse a dominé l'entrejeu pour Southampton lors de son retour au London Stadium.

    « Nous n'avons pas commencé comme nous le voulions et nous avons encaissé un but », a reconnu Nuno. « Nous avons abordé les situations avec hésitation, sur les ballons qui rebondissaient, en laissant trop d'occasions à Southampton de poursuivre ses actions dans un deuxième, puis un troisième temps, et de marquer. » Ce n'était pas un cas isolé : c'était la neuvième fois en 15 matches que West Ham encaissait le premier but.

    L'ancien milieu de Tottenham et de Wolverhampton Jamie O'Hara a bien résumé le principal problème de West Ham en répondant à un supporter qui saluait sa prestation en seconde période contre Southampton. Il a déclaré sur talkSPORT : « Vous êtes un club trop fort pour rester en retrait, attendre et laisser des équipes venir au London Stadium vous écraser dans les 15 premières minutes. Vous avez le meilleur effectif de cette division. Vous devriez surclasser vos adversaires, pas leur donner deux buts d'avance puis chercher des excuses en parlant de la qualité de votre jeu une fois le match déjà plié. »

  • Le héros de retour

    Burnley v Manchester City - Premier League
    Getty Images Sport

    West Ham s’apprête à confier les clés du vestiaire à son ancien capitaine Scott Parker, mais une tâche ardue l’attend.

    Le même scénario s’est reproduit face à West Brom le week-end dernier : Felix Horn Myhre a marqué à la 20e minute, surprenant West Ham en contre-attaque. Bowen a égalisé avant la pause d’une frappe déviée, mais West Ham a de nouveau sombré défensivement en seconde période. West Brom a profité des erreurs d’Airidas Golambeckis et de Morato pour sceller sa victoire.

    Après quatre matches à domicile sans victoire, dont trois défaites, les jours de Nuno semblaient comptés, et il le savait : « C’est la réalité : nous ne pouvons changer les choses qu’en gagnant des matches. Quand on perd à domicile contre Charlton, Southampton et West Brom, la seule solution est d’améliorer notre jeu. La pression est là tous les jours. Nous avons encaissé six buts à domicile en deux matches et nous devons régler ce problème. Cela ne doit pas arriver. »

    Cela ne devrait probablement pas se reproduire sous les ordres de Scott Parker, pressenti pour remplacer Nuno, car il est mieux armé pour faire de West Ham le poids lourd du Championship que le club devrait être. L’ancien entraîneur de Burnley, Bournemouth et Fulham a obtenu la montée lors de chacune de ses trois saisons à la tête d’une équipe de deuxième division. Il a également été capitaine de West Ham en tant que joueur et connaît donc déjà parfaitement le club.

    Sa nomination devrait aussi être bien accueillie par les supporters, car West Ham sera beaucoup plus difficile à battre sous Parker. Cependant, remettre de l’ordre après le passage de Nuno ne sera pas une mince affaire, surtout en matière de recrutement.

    « Il [Parker] était un très, très bon joueur et, je pense, un entraîneur très avisé. Je pense donc qu’il convient parfaitement à West Ham, a déclaré l’ancien entraîneur du club Harry Redknapp sur talkSPORT. Mais je pense que la première chose qu’il doit faire, [c’est améliorer l’effectif]. J’ai regardé cette équipe de West Ham récemment. Je suis arrivé au club à 14 ans, j’ai rejoint West Ham, et je repense à toutes ces années. Je pense que c’est probablement le pire groupe de joueurs que j’aie vu à West Ham pendant cette période. La tâche ne sera donc pas facile pour lui. À part Bowen, très peu de joueurs de cet effectif auraient eu leur place dans beaucoup d’équipes de West Ham au fil des années. »

    Le simple fait que West Ham se trouve dans cette situation, trois ans seulement après son triomphe historique en Ligue Europa Conférence sous David Moyes, témoigne de la mauvaise gestion chronique du club en coulisses. En accordant aussi aveuglément sa confiance à Nuno, le club s’est retrouvé contraint de repartir de zéro. Il espère désormais que Parker pourra rétablir la stabilité qui semblait acquise à l’époque de Moyes.