Nuno a été nommé à la tête de West Ham le 27 septembre 2026, deux semaines après son licenciement par Nottingham Forest, qu’il avait mené à la septième place de la Premier League en 2024-2025, son meilleur classement depuis 1994-1995. Dans l’est de Londres, il a hérité d’un effectif en manque de confiance, tombé à la 19e place sous Graham Potter. Il n’a pas réussi à provoquer le déclic attendu de l’arrivée d’un nouvel entraîneur, sans remporter aucun de ses quatre premiers matches.

West Ham n’a ensuite perdu qu’un seul de ses six matches suivants, avant d’enchaîner trois défaites qui l’ont laissé à l’antépénultième place fin décembre, à cinq points du maintien. Toute idée de se séparer de Nuno à ce stade a toutefois été écartée, et le club a pleinement soutenu l’ancien entraîneur de Wolverhampton Wanderers lors du mercato de janvier.

Le milieu vedette Lucas Paqueta est parti à Flamengo, tandis que Valetin « Taty » Castellanos, Pablo Felipe et Adama Traore sont arrivés pour tenter de sortir West Ham de la zone de danger. Aucune de ces recrues n’a toutefois donné satisfaction : l’attaquant argentin Castellanos et l’attaquant portugais Pablo ont peiné à s’adapter au football anglais, tandis que Traore n’a apporté aucune efficacité dans le dernier geste. Prêté par Chelsea, Axel Diasi a été la seule recrue à convaincre en défense, mais sa seule présence n’a pas suffi à sauver West Ham.

Outre ses mauvais choix sur le marché des transferts, la rigidité tactique de Nuno, ses décisions de sélection déroutantes et sa dépendance excessive à l’égard de Bowen ont également largement contribué à l’échec de West Ham. Le club a pourtant décidé de lui maintenir sa confiance une fois sa relégation confirmée.

« Le secteur sportif doit toujours être notre priorité absolue et la préparation de la saison prochaine a commencé dès le coup de sifflet final dimanche, a déclaré West Ham dans un communiqué officiel après la dernière journée de la saison. Nous avons rencontré l’entraîneur principal Nuno Espírito Santo en début de semaine et sommes heureux de confirmer qu’il nous a fait part de sa volonté de poursuivre son engagement envers le club, comme nous le lui avons fait savoir de notre côté. Nuno a clairement indiqué qu’il était très motivé par le défi de ramener West Ham United dans l’élite dès la première tentative. Cela doit être l’objectif incontestable de la saison prochaine.

« Nuno a déjà passé une saison en Championship, avec un succès remarquable puisqu’il a remporté le titre avec Wolverhampton Wanderers en 2018 en obtenant 99 points. Si l’issue de dimanche a été douloureuse, le conseil d’administration estime que des signes plus larges d’amélioration et de progrès sont apparus ces derniers mois, et nous voulons que Nuno poursuive sur cette voie.

« Les 25 points pris lors de nos 17 derniers matches de Premier League représentent une moyenne de 1,47 point par match, un rythme qui nous aurait permis de terminer septièmes sur l’ensemble de la saison. En outre, nous estimons que la nette amélioration de l’état d’esprit et de la cohésion de l’effectif depuis janvier, qui a entraîné cette progression des performances et des résultats, fait de lui l’homme qu’il nous faut pour aller de l’avant. »