West Ham était censé survoler le Championship. Le club a quitté la Premier League pour la première fois en 14 ans malgré ses 39 points, un total nettement supérieur à la moyenne de 34,5 points obtenue par les équipes ayant terminé à la 17e place depuis que le championnat est passé à 20 clubs en 1995.
Des joueurs clés comme Mateus Fernandes, Crysencio Summerville et El Hadji Malick Diouf ont quitté le club, mais West Ham a également recruté cinq joueurs à titre définitif, dont le milieu du Celtic Arne Engels, l’ailier de Tottenham Manor Solomon et le défenseur néerlandais expérimenté Joel Veltman, venu de Brighton. Joel Piroe et Morato ont, quant à eux, été les recrues en prêt les plus marquantes, en provenance respectivement de Leeds et de Nottingham Forest.
Ajoutons à cela que Jarrod Bowen, attaquant emblématique et capitaine du club, a écarté l’intérêt concret de clubs de Premier League pour signer un contrat révisé au London Stadium, et West Ham semblait idéalement placé pour remonter immédiatement en Premier League. C’était en tout cas l’avis des bookmakers, qui faisaient de l’équipe de Nuno Espirito Santo la favorite pour le titre en Championship avant le début de la saison.
Dire qu’elle n’a pas été à la hauteur de ce statut serait un euphémisme. Nous voici début novembre, et West Ham a terminé le week-end à la huitième place après n’avoir remporté que six de ses 13 premiers matches de championnat. Après une deuxième défaite consécutive à domicile samedi, un lourd revers 3-1 face à West Brom, la direction a décidé de limoger Nuno pour relancer les espoirs de montée directe du club.
Mais qu’est-ce qui a bien pu dérailler au cours des trois derniers mois ?