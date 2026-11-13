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Wael Mohya NXGN GFX 1-1GOAL

Wael Mohya : le jeune prodige qui a marqué l’histoire et tapé dans l’œil de Jurgen Klopp grâce à ses exploits remarquables au Borussia Mönchengladbach

L’adolescent a déjà attiré l’attention du Bayern Munich, entre autres, grâce à ses performances au Borussia-Park.

Peter McVitie
Traduit par

  • Wael Mohya est passé si vite du statut d’espoir du centre de formation à celui de titulaire régulier en Bundesliga que le joueur de 17 ans en a lui-même été surpris.

    Formé au Borussia Mönchengladbach, il a battu des records du club et du championnat depuis ses débuts au plus haut niveau. Ses performances ont suffisamment impressionné Jurgen Klopp pour que ce dernier le convoque en équipe d’Allemagne.

    Ce milieu offensif vif et agile suscite depuis quelque temps l’intérêt d’autres clubs, dont le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund, qui suivent tous son évolution. Si Gladbach n’a aucune envie de laisser partir dès maintenant ce héros formé au club, issu de sa génération dorée, il pourrait craindre de le perdre prématurément, surtout s’il ne parvient pas à assurer son maintien après un début de saison éprouvant.

    GOAL se penche sur ce jeune Allemand précoce...

  • Le début

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    Mohya s’est imposé comme une figure clé d’une génération dorée à Gladbach.

    Né à Mettmann, à l’est de Monchengladbach, Mohya a commencé sa formation de footballeur en rejoignant le centre de formation de Gladbach en provenance du club local du SV Straelen, à l’âge de sept ans.

    Ce jeune joueur de petite taille, porté vers l’attaque, n’a pas tardé à se distinguer. Sa maîtrise technique et son énergie inépuisable lui ont permis de gravir rapidement les échelons : il a intégré les moins de 17 ans à 15 ans, puis les moins de 19 ans un an plus tard.

    En 2025, il a joué un rôle essentiel dans le titre de champion d’Allemagne remporté par les moins de 17 ans. Il a éclipsé l’étoile montante du Bayern Lennart Karl en inscrivant un doublé lors de la victoire face au Bayern en demi-finale. En finale, il a ensuite laissé un défenseur derrière lui avant de pénétrer dans la surface du RB Leipzig et de marquer dès la neuvième minute. Il a également trouvé Can Armando Guner d’une passe à l’origine du but inscrit en fin de match, qui a scellé la victoire 3-1.

    Peu après, il a participé à la préparation d’avant-saison avec l’équipe première et aurait probablement figuré sur le banc de Gladbach lors des premières semaines de la saison sans une blessure.

    « Nous sommes convaincus des qualités de ce garçon. C’est ainsi que le Borussia donnera à nouveau cette possibilité aux jeunes joueurs », a déclaré le directeur sportif Roland Virkus.

    En octobre de l’année dernière, à moins de deux mois de son 17e anniversaire, il a été retenu dans le groupe pour un déplacement à l’Union Berlin. Moins de deux semaines plus tard, il a fait ses débuts lors du match de Coupe d’Allemagne contre Karlsruher, avant de jouer de nouveau en huitièmes de finale, lorsque St Pauli a battu Gladbach 2-1 en décembre.

  • La percée

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Sa prestation époustouflante chez les jeunes a débouché sur des débuts marqués par un record et sur son premier but chez les seniors.

    Plus tard ce mois-là, l’entraîneur Eugen Polanski l’a fait entrer en jeu lors du match de Bundesliga contre Wolfsburg. À 16 ans et 347 jours, il est devenu le plus jeune joueur de Gladbach à disputer un match de Bundesliga, battant le record jusqu’alors détenu par Marko Marin, qui avait 18 ans.

    Il s’est épanoui durant la seconde moitié de la saison, disputant 15 matches de Bundesliga au total, dont six comme titulaire.

    « Wael a réalisé une performance exceptionnelle pour sa première titularisation chez les professionnels », a déclaré Polanski après sa prestation contre l’Union Berlin en février. « Wael arrive chaque jour sur le terrain avec le sourire, en faisant preuve d’engagement et de plaisir à jouer. C’est exactement l’attitude que nous voulons voir chez lui. »

    Son premier but, qui a fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire du club et le troisième plus jeune de l’histoire de la Bundesliga, est survenu contre le Bayern en mars. Son équipe était menée 4-0 lorsqu’il a récupéré le ballon après un tir repoussé et l’a poussé au fond des filets à environ 5,5 mètres du but.

    « J’étais très, très content de Wael, a déclaré Polanski. Il s’est battu très dur ces derniers mois pour obtenir les minutes de jeu qu’il a eues. Il a dû patienter assez longtemps. Je suis heureux que nous puissions former de si jeunes joueurs dans notre centre de formation. »

    Un mois plus tard, il a repris une passe venue de l’aile gauche et marqué contre Heidenheim, avant d’offrir à Hugo Bolin le premier but de son équipe lors d’une victoire 4-0 contre Hoffenheim pour le dernier match de la saison.

  • Comment ça se passe

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    Jurgen Klopp l’a convoqué en équipe d’Allemagne pour l’observer de près, mais il ne fera ses débuts ni contre la Serbie ni contre les Pays-Bas.

    Mohya est revenu de la pause estivale déterminé à décrocher une place de titulaire et l’a conservée depuis le limogeage de Polanski, remplacé par Alexander Blessin en septembre.

    Le début de saison a été difficile pour Gladbach, mais l’importance de Mohya ne fait aucun doute.

    Une semaine après avoir inscrit un but magnifique d’une frappe en cloche contre Hoffenheim, il a joué un rôle décisif dans la seule victoire de son équipe en championnat cette saison, à Stuttgart.

    Dans la surface, l’adolescent combatif a livré un duel physique à deux défenseurs et en est ressorti avec le ballon avant de servir Shuto Machino en retrait pour une belle finition. Parti balle au pied de l’aile gauche, il a glissé le ballon entre les jambes des défenseurs, et celui-ci a inexplicablement poursuivi sa course au-delà du gardien Dennis Seimen.

    « C’est tout simplement un plaisir de le regarder jouer. Il donne tout à l’entraînement et il porte encore les plots, ce qui est important. Il garde les pieds sur terre », a récemment déclaré Bessin à son sujet.

    Ses performances lui ont valu une convocation en sélection nationale par Klopp.

    « J’étais absolument ravi, a-t-il dit au sujet de l’appel de l’entraîneur emblématique. Je l’ai ensuite annoncé à mes parents pendant le dîner, et ils étaient évidemment très heureux eux aussi. Ils se sont même mis à pleurer. Cela compte beaucoup pour moi. Je pense que chaque joueur rêve d’être appelé un jour en sélection nationale. Être arrivé jusque-là est tout simplement incroyable et me rend très fier. »

    Klopp a déclaré à son sujet : « Nos échanges se sont très bien passés. Je n’avais certainement pas autant confiance en moi à 17 ans. Peu de joueurs de 17 ans évoluent en Bundesliga ; c’est déjà, en soi, une réussite exceptionnelle. Mais il s’en sort aussi très bien. Vraiment très bien. »

    Il devra toutefois attendre pour disputer son premier match sous les couleurs de l’Allemagne : Klopp l’a simplement convoqué en renfort pour l’observer à l’entraînement aux côtés des autres joueurs confirmés. Jeudi, il a été écarté, l’entraîneur devant ramener son groupe à 23 joueurs pour les rencontres de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas.

    « Il s’agit simplement de travailler avec lui pendant une semaine, a expliqué Klopp à propos de sa décision d’ajouter un joueur au groupe. Si possible, nous voulons continuer à le faire à l’avenir afin de pouvoir voir si un joueur entre sur le terrain, ou même s’il figure dans le groupe pour un match. »

    Malgré sa mise à l’écart, il s’est rendu à Belgrade avec le reste du groupe. Il rentrera ensuite en Allemagne pour préparer l’important match à domicile de la semaine prochaine contre le Borussia Dortmund.

  • Points forts

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Vif, rapide et difficile à contenir, il a gagné sa place dans le onze de départ de Gladbach.

    Rapide et agile, le jeune joueur évolue le plus souvent au poste de milieu offensif, mais il s’est aussi montré dangereux sur l’aile gauche pour le Borussia Mönchengladbach.

    Il se lance à la poursuite du ballon avec détermination et exerce une pression féroce sur ses adversaires, sans leur laisser le moindre espace. Il ne recule pas non plus devant les duels physiques, au sol comme dans les airs.

    Il déroute les défenseurs par ses changements de direction rapides et ses crochets, et sait enchaîner rapidement les combinaisons dans les petits espaces, ce qui le rend précieux lorsque Gladbach attaque sur l’aile.

    « À l’entraînement, je le vois jouer sans souci. Il joue librement et ne se pose pas trop de questions », a déclaré Blessin.

    L’entraîneur est également impressionné par sa force mentale et affirme que la pression ne le perturbe pas. « Si j’avais dû faire face à une telle pression médiatique à 17 ans, j’aurais été complètement dépassé », a-t-il ajouté. « Nous devons l’aider à garder ce sang-froid. »

  • Une marge de progression

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Malgré toutes ses qualités, il doit encore progresser physiquement et gagner en précision.

    À seulement 17 ans, Mohya est encore en pleine progression, et ses entraîneurs comme les recruteurs allemands ont relevé plusieurs aspects précis de son jeu qu’il doit développer.

    S’il se montre à l’aise dans les petits espaces, il doit améliorer son jeu long et ses frappes manquent de précision, malgré quelques buts impressionnants.

    Le passage du football de jeunes à la Bundesliga exige naturellement une adaptation à une intensité supérieure. Et même s’il n’hésite pas à se lancer dans les duels pour récupérer le ballon, il est en difficulté dans le jeu aérien et son manque de puissance dans le haut du corps constitue une limite évidente. Cette faiblesse physique le gêne non seulement pour gagner le ballon, mais lui fait aussi perdre la possession trop souvent.

    L’entraîneur Blessin a reconnu qu’il ne serait peut-être « jamais un tacleur acharné », mais il est déterminé à tirer le meilleur de lui : « Au bout du compte, c’est aussi mon travail d’aplanir les difficultés et de l’accompagner par le dialogue. Il y aura toujours des hauts et des bas, et j’espère pouvoir guider sa progression pour qu’il s’améliore régulièrement. »

  • La situation sur le marché des transferts

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Les grands clubs de Bundesliga sont déjà sur les traces du milieu offensif, tandis que l’Ajax avait un temps espéré le recruter.

    Sans surprise, d’autres clubs s’intéressaient à lui avant même son éclosion chez les professionnels. L’an dernier, l’Ajax l’avait identifié comme une cible intéressante alors que son contrat avec Gladbach approchait de son terme, mais l’Eintracht Francfort était prêt à concurrencer le club néerlandais.

    Monchengladbach a été soulagé de le voir signer un nouveau contrat en juin de cette année-là, le liant à son club de cœur jusqu’en 2028. Selon certaines informations, des discussions sont en cours pour prolonger encore cet engagement.

    Toutefois, alors que le club du Borussia Park occupe la dernière place du classement et risque la relégation, il pourrait hésiter à signer une nouvelle prolongation, du moins sans clause libératoire raisonnable au cas où la crise s’aggraverait. Selon certaines informations, Gladbach serait déterminé à obtenir un montant record pour son transfert s’il venait à le vendre prochainement, en visant plus que les 45 millions d’euros perçus pour Granit Xhaka.

    « Nous avons des discussions tout à fait normales et aucune des deux parties ne subit de pression ! Ce que nous avons, en revanche, c’est une relation de confiance mutuelle incroyablement forte », a déclaré le directeur sportif Rouven Schroder à Sky. « Les deux parties veulent faire le meilleur travail possible ensemble et n’ont pas besoin de prendre une décision à court terme. »

    L’intérêt qu’il suscite est déjà considérable. Sky a récemment rapporté que le Bayern Munich avait déjà pris contact avec ses représentants. Kicker a affirmé que le Bayer Leverkusen l’avait placé en tête de sa liste de cibles, tandis que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig suivent également de près cette pépite issue du centre de formation.

    « Tous les jeunes talents allemands sont dans le viseur du FC Bayern, et le club suit ce garçon de très près », a déclaré le directeur sportif Max Eberl. « Nous n’avons pas échangé un mot avec ce garçon, son agence ou Gladbach. »

  • Et maintenant ?

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Encore à ses débuts, Mohya espérera ne laisser d’autre choix à Klopp que de lui offrir sa première sélection en équipe nationale A.

    Son éviction de l’équipe d’Allemagne a pu être un coup dur pour le joueur de 17 ans, mais s’entraîner sous les ordres de Klopp, aux côtés de joueurs comme Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz et Jonathan Tah, aura été une expérience positive.

    Ce jeune talent prometteur sera déterminé à rester dans la course pour une place après la Ligue des nations. Dans l’immédiat, il espérera aider son club à sortir de sa situation désastreuse en Bundesliga.

    Alors que Klopp, Vincent Kompany et Niko Kovac gardent un œil sur lui, jouer un rôle clé dans le maintien du Borussia Mönchengladbach renforcerait considérablement sa réputation.