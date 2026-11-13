Mohya est revenu de la pause estivale déterminé à décrocher une place de titulaire et l’a conservée depuis le limogeage de Polanski, remplacé par Alexander Blessin en septembre.

Le début de saison a été difficile pour Gladbach, mais l’importance de Mohya ne fait aucun doute.

Une semaine après avoir inscrit un but magnifique d’une frappe en cloche contre Hoffenheim, il a joué un rôle décisif dans la seule victoire de son équipe en championnat cette saison, à Stuttgart.

Dans la surface, l’adolescent combatif a livré un duel physique à deux défenseurs et en est ressorti avec le ballon avant de servir Shuto Machino en retrait pour une belle finition. Parti balle au pied de l’aile gauche, il a glissé le ballon entre les jambes des défenseurs, et celui-ci a inexplicablement poursuivi sa course au-delà du gardien Dennis Seimen.

« C’est tout simplement un plaisir de le regarder jouer. Il donne tout à l’entraînement et il porte encore les plots, ce qui est important. Il garde les pieds sur terre », a récemment déclaré Bessin à son sujet.

Ses performances lui ont valu une convocation en sélection nationale par Klopp.

« J’étais absolument ravi, a-t-il dit au sujet de l’appel de l’entraîneur emblématique. Je l’ai ensuite annoncé à mes parents pendant le dîner, et ils étaient évidemment très heureux eux aussi. Ils se sont même mis à pleurer. Cela compte beaucoup pour moi. Je pense que chaque joueur rêve d’être appelé un jour en sélection nationale. Être arrivé jusque-là est tout simplement incroyable et me rend très fier. »

Klopp a déclaré à son sujet : « Nos échanges se sont très bien passés. Je n’avais certainement pas autant confiance en moi à 17 ans. Peu de joueurs de 17 ans évoluent en Bundesliga ; c’est déjà, en soi, une réussite exceptionnelle. Mais il s’en sort aussi très bien. Vraiment très bien. »

Il devra toutefois attendre pour disputer son premier match sous les couleurs de l’Allemagne : Klopp l’a simplement convoqué en renfort pour l’observer à l’entraînement aux côtés des autres joueurs confirmés. Jeudi, il a été écarté, l’entraîneur devant ramener son groupe à 23 joueurs pour les rencontres de Ligue des nations contre la Serbie et les Pays-Bas.

« Il s’agit simplement de travailler avec lui pendant une semaine, a expliqué Klopp à propos de sa décision d’ajouter un joueur au groupe. Si possible, nous voulons continuer à le faire à l’avenir afin de pouvoir voir si un joueur entre sur le terrain, ou même s’il figure dans le groupe pour un match. »

Malgré sa mise à l’écart, il s’est rendu à Belgrade avec le reste du groupe. Il rentrera ensuite en Allemagne pour préparer l’important match à domicile de la semaine prochaine contre le Borussia Dortmund.