Les footballeurs au tempérament un peu sauvage, comme George Best, Diego Maradona, Paul Gascoigne ou Ronaldinho, auront toujours une place à part dans le cœur des supporters du monde entier. On les considère souvent comme plus « normaux », comme des gens ordinaires qui ont réussi grâce à un talent inné leur ayant ouvert les portes d’une célébrité autrement inimaginable.
Leurs frasques hors du terrain font souvent autant de gros titres que leurs performances sur la pelouse, mais cela participe de leur immense popularité. Il ne s’agit ni de saints du sport ni de professionnels modèles formés à maîtriser chacune de leurs paroles face aux médias. Quand ces personnages ont quelque chose à dire, ils disent ce qu’ils pensent, quelles que soient les conséquences ou les réactions.
Ils sortent des sentiers battus et se comportent d’une manière qui fait autant lever les sourcils que les écharpes et les drapeaux dans les stades pleins du monde entier. Ce sont des hommes proches du public, simplement dotés d’un talent dont la plupart ne pourraient que rêver.
Faustino Asprilla appartient pleinement à cette catégorie. Avec ses jambes qui semblent faites de caoutchouc, une panoplie de tours à faire pâlir David Blaine et un sourire toutes dents dehors annonciateur de bêtises, l’énigmatique Colombien incarne le joueur imprévisible par excellence.