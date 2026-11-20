Asprilla est arrivé dans le nord-est de l’Angleterre en février 1996, dans des circonstances restées célèbres. Juste avant la conclusion de son transfert pour 6,7 millions de livres (9 millions de dollars), cet homme davantage habitué au soleil sud-américain évoluait à Parme, dans le nord de l’Italie. Il avait fait sensation en Serie A et connu le succès sur la scène continentale. Mais il avait suivi la finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1993 depuis le banc, sans entrer en jeu, après s’être blessé en se battant avec un chauffeur de bus dans son pays natal.

Gianfranco Zola et Tomas Brolin, qui allaient eux aussi évoluer en Premier League avec des fortunes diverses, figuraient parmi ses coéquipiers dans le club d’Émilie-Romagne. En sélection, une génération dorée colombienne a terminé troisième de deux éditions de la Copa América et disputé la Coupe du monde 1994.

Reste à savoir si le meneur de jeu aux jambes arquées savait ce qui l’attendait en faisant ses valises pour le Tyneside. L’histoire selon laquelle il aurait accepté ce transfert après avoir appris que Newcastle se trouvait « juste à côté de Londres » a été démentie et relève de la légende urbaine.

L’anecdote est amusante, toutefois, et pourrait contenir une part de vérité. Ceux qui ont accueilli Asprilla dans une ville située à quelque 450 kilomètres de la capitale anglaise ne sont pas convaincus que la géographie ait été le point fort de leur fantasque coéquipier, qui semblait passablement déconcerté en découvrant une tempête de neige lors de sa présentation officielle.

Philippe Albert faisait alors partie de l’effectif de Kevin Keegan. Lors d’un entretien exclusif accordé à GOAL en partenariat avec BestCasino.co.uk, il est revenu sur ces premiers instants : « Quand on a appris à connaître Tino, je suis presque certain qu’il ne savait pas où se trouvait Newcastle. Et le jour de sa signature, il neigeait beaucoup à Newcastle. Il a neigé toute la journée.

« Mais Tino était un joueur fantastique et un type fantastique. Quand il était dans un bon jour, c’était l’un des meilleurs joueurs avec lesquels on ait joué à Newcastle. Les gens se souviennent bien sûr de son match contre Barcelone : il a marqué trois buts. Il a inscrit un triplé face à une grande équipe, car Barcelone comptait énormément de bons joueurs. Et nous avons gagné 3-2 à St James’ Park en Ligue des champions. Tino a marqué trois fois. Je me souviens que ces trois buts étaient absolument fantastiques.

« Il a aussi marqué la Premier League avec Newcastle. Je me souviens de son premier match : il est entré en jeu alors que nous étions menés 1-0 à Middlesbrough. Tino a fait la différence et nous avons finalement gagné 2-1.

« Il était tellement gentil avec tout le monde. Et tellement drôle. Il ne parlait pas un mot d’anglais, mais il était drôle. C’était quelqu’un avec qui il était formidable de sortir. Mais avant tout, c’était un joueur fantastique. Le problème avec Tino, c’est que, dans un bon jour, il pouvait tout faire. Dans un mauvais jour, nous jouions à dix. Mais la plupart du temps, il faisait la différence et il est toujours très aimé dans le nord-est, à Newcastle. »