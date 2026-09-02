Verdict du mercato : les notes finales des 10 clubs les plus riches d’Europe après leur mercato estival 2026
Et voilà ! Le marché des transferts de l'été 2026 est terminé, après un dernier jour totalement fou qui a vu une foule de grands clubs se démener pour boucler leur effectif jusqu'aux toutes dernières secondes.
Des milliards ont été dépensés à travers l'Europe au cours des quatre derniers mois, alors que les indemnités de transfert ont atteint un nouveau niveau complètement délirant, avec des sommes folles déboursées régulièrement pour des joueurs sans référence ou en méforme, et des records battus dans tous les sens. Mais maintenant, le vrai travail commence.
Quels clubs ont réussi à trouver le plus de bonnes affaires sur le marché ? Qui s'est le plus rendu coupable de dépenses excessives ? Et quelles cellules de recrutement sont passées complètement à côté ?
GOAL a noté les opérations réalisées par les 10 plus grands clubs du Deloitte Football Money League 2026, et analyse dans quelle situation elles les laissent alors que la saison 2026-2027 bat son plein...
Arsenal | Note : A
Arsenal a encaissé la coquette somme de 120 millions de livres sterling (163 M$) grâce à ses départs après avoir vendu sept joueurs durant le mercato estival, dont Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard et Cristian Norgaard. La vente de Martinelli à Al-Hilal représentait un léger risque et donnait une mauvaise image, car Mikel Arteta n’a pas énormément de solutions de rechange sur l’aile gauche et le Brésilien a encore beaucoup à offrir à 25 ans, mais on peut difficilement reprocher à Arsenal d’avoir accepté une offre record pour le club de 55,7 millions de livres sterling (76 M$) pour un joueur qui n’a inscrit qu’un seul but en Premier League la saison dernière.
Martinelli aurait de toute façon été condamné à un rôle de remplaçant, en raison de l’arrivée de Cristian Tzolis, qui ressemble déjà à une bonne affaire après son transfert à 34 millions de livres sterling (46 M$) en provenance du Club Bruges. Non, il n’est pas au même niveau que Vinicius Junior, mais l’ancien joueur du Club Bruges et de Norwich City est un ailier enthousiasmant, direct, capable d’empiler les passes décisives, avec encore un énorme potentiel à exploiter.
Arsenal a également déboursé 75 millions de livres sterling (102 M$) pour Bruno Guimaraes, ce qui se rapproche autant que possible d’une valeur sûre sur ce marché. Le Brésilien, qui a prouvé sa valeur en Premier League au cours de quatre années impressionnantes à Newcastle, a le profil pour compléter le milieu d’Arteta grâce à son excellente résistance au pressing, sa qualité de passe vers l’avant et sa férocité à la récupération.
Ezri Konsa a été la dernière nouvelle recrue à arriver, en provenance d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert de 55 millions de livres sterling (74 M$), et la polyvalence défensive de l’international anglais pourrait être cruciale alors que William Saliba revient d’une grave blessure. Piero Hincapie sera lui aussi une option fiable, après avoir rendu permanent son transfert à Arsenal à la suite d’un prêt très impressionnant.
Arteta a tous les outils nécessaires pour faire en sorte que le trophée de la Premier League reste à l’Emirates, et peut-être même pour permettre à Arsenal de faire encore mieux en Ligue des champions.
Barcelone | Note : B
Au début de l'été, Barcelone a confirmé son retour tant attendu à la règle du fair-play financier 1:1 de la Liga, ce qui signifie que chaque euro généré par les ventes de joueurs peut de nouveau être dépensé pour de nouvelles recrues, sans les restrictions qui l'avaient freiné ces dernières années. Le champion de Liga a réussi à récolter 120 M€ (103 M£/139 M$) en se séparant de cinq joueurs, le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain pour 50 M€ (43 M£/58 M$) ayant fait la plus grande différence, tandis qu'il a également retiré Robert Lewandowski et Marcus Rashford de sa masse salariale.
Le club a aussi tiré parti de sa note de crédit élevée pour obtenir un prêt bancaire de 210 M€ (180 M£/243 M$), garanti par une avance sur les revenus attendus de ses droits TV au cours des quatre à cinq prochaines années, si bien que Hansi Flick a été autorisé à poursuivre toutes ses principales cibles sur le marché des transferts. L'entraîneur allemand en a obtenu deux, avec Anthony Gordon et Rodri, qui ont coûté au Barça un total combiné de 140 M€ (120 M£/162 M$).
Ancien atout de Newcastle, Gordon est l'ailier parfait pour le système de pressing haut de Flick, et Rodri est le meilleur milieu défensif du monde. Arracher ce dernier à Manchester City a peut-être été le plus gros coup de tout le mercato, car le vainqueur du Ballon d'Or 2024 peut mener les Blaugrana vers leur premier sacre en Ligue des champions depuis 2015.
Flick a également compensé les départs de Lewandowski et Torres en recrutant Karim Adeyemi au Borussia Dortmund et Gabriel Jesus à Arsenal, tandis que le prodige de 18 ans Jesse Bisiwu est arrivé en provenance du Club Bruges. Le Barça a bouclé son mercato en signant Joao Cancelo libre, un mouvement que le joueur de 32 ans avait pleinement mérité après avoir fait de son premier retour en prêt depuis Al-Hilal une telle réussite.
Aucun autre défenseur n'a toutefois été recruté, ce qui est inquiétant, en particulier après le départ en prêt de Ronald Araujo à Liverpool. Un manque de cohésion derrière a coûté cher au Barça en Europe la saison dernière, mais d'un autre côté, il n'avait pas Rodri pour apporter sa protection. Il est possible qu'il se contente de marquer plus que tout le monde avec le héros espagnol de la Coupe du monde à disposition pour étouffer les transitions dangereuses, même si sa poursuite infructueuse de Julian Alvarez, de l'Atlético de Madrid, pourrait laisser des traces durables, car Jesus, sujet aux blessures, est loin d'être à la hauteur comme alternative fiable.
Bayern Munich | Note : C
Le Bayern Munich a connu un été très calme. Dix joueurs ont quitté le club, dont la légende du club Leon Goretzka, qui était arrivé au terme de son contrat, et seuls Joao Palhinha et Noel Aseko ont rapporté plus de 10 M€ en ventes directes.
Vincent Kompany n'a finalement réalisé que deux recrues majeures, la première étant Ismael Saibari en provenance du PSV. Le Bayern a payé 50 M€ (43 M£/58 M$) pour le joueur de 25 ans, auteur de 26 buts en Eredivisie sur ses deux dernières saisons au Philips Stadion et brillant avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026.
Saibari a été le joueur le plus en vue du Maroc pendant son parcours jusqu'en quarts de finale, inscrivant notamment un but lors d'un match nul 1-1 contre le Brésil, et il a délivré deux passes décisives pour ses débuts avec le Bayern, lors d'une victoire 5-1 contre Stuttgart en Bundesliga. Kompany peut compter sur Saibari pour apporter de la flexibilité tactique et de la puissance brute à son attaque, ajoutant une autre dimension que l'ancien joueur prêté par Chelsea Nicolas Jackson ne pouvait pas offrir.
Le Bayern a également arraché l'international allemand Nathaniel Brown à l'Eintracht Francfort dans le cadre d'un autre transfert à 50 M€, et le joueur de 23 ans offrira une concurrence précieuse à Alphonso Davies au poste de latéral gauche. Cependant, le plus grand succès du mercato pour le tenant du titre en Bundesliga a été de conserver Michael Olise.
Le Real Madrid a été fortement associé pendant des semaines à un transfert record au niveau mondial pour l'international français, avant de finalement publier un communiqué niant tout contact formel avec le Bayern. Cela aurait été un désastre de perdre Olise, qui est un candidat au Ballon d'Or après son incroyable saison 2025-2026, mais il fera désormais partie d'une attaque encore plus forte aux côtés de Saibari.
L'effectif de Kompany n'avait pas besoin d'une refonte majeure au vu de sa proximité avec une place en finale de la Ligue des champions en mai, et l'ouverture de discussions pour prolonger le contrat de Harry Kane était également vitale, mais cela reste un mercato globalement conservateur. Seul l'avenir dira si cela finira par se retourner contre le Bayern.
Chelsea | Note : B-
Chelsea a tenté une reconstruction structurelle estivale, explicitement conçue pour correspondre à la philosophie de son nouvel entraîneur principal, Xabi Alonso, en dépensant plus que ses rivaux de Premier League avec une enveloppe de 349 M£ (471 M$) pour recruter de nouveaux talents, compensée par 382 M£ (516 M$) récupérés grâce aux ventes de joueurs.
Le transfert phare a été l'achat record pour le club de Morgan Rogers en provenance d'Aston Villa pour 117 M£ (158 M$), et l'international anglais a démarré sur les chapeaux de roue avec deux implications sur but lors de ses deux premières sorties en Premier League avec Chelsea.
Les premiers signes laissent penser que Rogers sera à la hauteur de son prix exorbitant, après avoir immédiatement trouvé une connexion avec Joao Pedro et Cole Palmer dans le dernier tiers. Alonso a également recruté le duo expérimenté Danny Welbeck et Jordan Henderson, qui apporte une expérience et un leadership dont un effectif qui a cruellement manqué du second la saison dernière avait grand besoin.
En défense, Chelsea a investi un total de 111 M£ (150 M$) sur Maxence Lacroix, Marco Palestra et Pep Chavarria, tandis qu'Emi Martinez a suivi Rogers depuis Villa dans le cadre d'une opération à prix réduit de 7,5 M£. Le gardien argentin représente une nette amélioration par rapport à leur précédent n°1 calamiteux, Robert Sanchez.
Ailleurs, le prometteur attaquant Emmanuel Emegha et le milieu argentin Valentin Barco ont rejoint Chelsea en provenance de son club frère Strasbourg, renforçant encore davantage la profondeur de l'effectif. Chelsea a couvert presque tous les besoins en matière de recrues, et a réussi à se débarrasser des éléments indésirables avec une efficacité tout aussi remarquable.
Perdre Marc Cucurella au profit du Real Madrid a été un coup dur, mais le club a brillamment réussi à obtenir de grosses indemnités pour des joueurs comme Andrey Santos, Nicolas Jackson et Liam Delap. Les joueurs formés au club Trevoh Chalobah et Tyrique George ont également été vendus, respectivement à Côme et Everton, pour un bénéfice net cumulé de 50 M£ (68 M$).
Il y a aussi eu du suspense le dernier jour du mercato, Chelsea ayant encaissé sur Enzo Fernandez avec la vente la plus chère de son histoire, en tirant de Manchester City une indemnité de 125 M£, égalant le record de Premier League. Récupérer l'intégralité de son investissement initial sur l'Argentin, avec même un petit supplément, a été une excellente opération, mais Chelsea n'a pas réussi à boucler un accord pour son remplaçant, Lamine Camara de Monaco.
Cela fera définitivement retomber l'optimisme à Stamford Bridge, car Alonso est désormais trop juste au milieu de terrain pour aller chercher le titre de champion. Même un Fernandez mécontent aurait pu apporter beaucoup au nouveau projet de Chelsea, et son départ pourrait le compromettre entièrement.
Liverpool | Note : C-
Liverpool a bouclé son été de manière spectaculaire en finalisant un accord de 120 M£ (162 M$) pour Bradley Barcola, faisant de l’attaquant du Paris Saint-Germain sa deuxième recrue la plus chère de tous les temps. Sans être toujours titulaire régulier au PSG, Barcola a apporté une contribution vitale aux deux triomphes du club en Ligue des champions lors des deux dernières saisons, et il n’y a qu’une poignée d’ailiers gauches meilleurs que lui sur la scène européenne.
Le Français, très rapide, a les qualités pour devenir le nouveau talisman offensif de Liverpool après le départ de Mohamed Salah. Le nouvel entraîneur Andoni Iraola a aussi pu recruter Victor Munoz en provenance d’Osasuna pour seulement 34 M£ (46 M$), ce qui pourrait s’avérer être une excellente affaire si l’on en juge par la frappe splendide de l’attaquant espagnol lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Nottingham Forest.
En défense, pendant ce temps, Liverpool a enfin accueilli le jeune Français Jeremy Jacquet, qui avait accepté son transfert à 60 M£ (81 M$) depuis Rennes dès janvier, ainsi qu’Araujo, prêté par Barcelone. Cependant, Jacquet est encore très brut et ne s’est remis que récemment d’une grave blessure, tandis que le Barça a laissé partir Araujo parce qu’il était devenu en quelque sorte un point faible.
Dans l’ensemble, Iraola n’a pas reçu le soutien qu’il aurait espéré après être passé de Bournemouth à Liverpool. En plus de Salah, Liverpool a aussi dit au revoir à Andrew Robertson, Ibrahima Konate et Curtis Jones, ce dernier ayant rapporté une indemnité de 30 M£ (41 M$) de la part de l’Inter.
Il y a le sentiment que Liverpool est désormais plus faible, surtout derrière. Une lutte pour le titre semble clairement hors de portée, et Iraola pourrait aussi avoir du mal à ramener le club dans les places qualificatives pour la Ligue des champions s’il est frappé par la malchance avec les blessures.
Manchester City | Note : C+
Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Savinho, Manuel Akanji, Nathan Ake, James Trafford : c’est la liste complète des stars de l’équipe première qui ont quitté Manchester City définitivement pendant l’été. Elles ont rapporté au club un total de 327 M£ (442 M$), tandis qu’Omar Marmoush et Jack Grealish sont aussi partis en prêt, respectivement à Tottenham et à Everton.
C’est une grosse partie du vestiaire qui s’en est allée, avec en plus l’entraîneur légendaire Pep Guardiola, et son successeur Enzo Maresca a désormais une énorme tâche devant lui. Pour compenser ces départs, City a déboursé un total de 421 M£ (570 M$) pour trois recrues phares : Enzo Fernandez, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, 18 ans.
City devrait tout de même finir dans le top 4 de la Premier League après avoir recruté ce trio, et atteindre les dernières phases de la Ligue des champions, mais l’équipe n’a pas assez pour remporter l’une ou l’autre compétition. Les trois milieux ne sont pas au niveau de Rodri en termes de qualité individuelle, même s’il faut nuancer avec le fait que Bouaddi est clairement un joueur d’avenir. Fernandez devrait vite trouver ses marques après avoir retrouvé son ancien entraîneur à Chelsea, Maresca, mais il ne sera pas la recrue transformatrice que son prix de 125 M£ (169 M$) devrait garantir.
Maresca peut toujours compter sur Erling Haaland et Rayan Cherki pour donner à City une efficacité clinique devant, et l’ailier brésilien Allan, recruté à Palmeiras pour 32 M£ (43 M$), offre à Maresca une autre option en attaque, mais l’équipe a semblé bien trop vulnérable à l’autre bout du terrain lors de ses deux premiers matches de Premier League. C’est une équipe qui paraît soudainement désunie, et on ne saurait trop insister sur le caractère dévastateur du départ de Rodri ; c’est lui qui faisait tenir l’ensemble.
L’effectif n’est pas assez fort pour ramener City aux sommets grisants des meilleures années de Guardiola, ni même pour répéter le succès modeste, à leur échelle, du doublé FA Cup-Carabao Cup de la saison dernière. Le club n’a pas été assez proactif sur le marché et a exposé les nouvelles recrues à des critiques écrasantes en ne renforçant pas suffisamment l’effectif autour d’elles.
Manchester United | Note : F
Manchester United a laissé partir Casemiro, Jadon Sancho et Tyrell Malacia à l’expiration de leurs contrats en juin, et a récupéré 50 M£ (68 M$) grâce aux ventes de l’attaquant jugé indésirable Rasmus Hojlund et du gardien remplaçant Radek Vitek à Naples et Middlesbrough, respectivement. Ces départs ont largement allégé la masse salariale, mais le groupe de propriétaires mené par INEOS est tout de même resté assez prudent sur le front du recrutement.
Sept nouveaux joueurs ont été présentés à Old Trafford pour un coût de 160 M£ (217 M$), mais seuls trois entrent dans la catégorie des recrues majeures pour l’équipe première. Ils évoluent tous dans la même zone du terrain, puisque Carlos Baleba, Youri Tielemans et Andrey Santos ont été recrutés pour combler le vide laissé par le départ de Casemiro et l’absence de Manuel Ugarte, blessé.
Baleba est arrivé avec un problème à la cheville, et Carrick a confirmé que ses débuts pourraient être retardés jusqu’à trois semaines, mais l’ancien joueur de Brighton devrait apporter l’impact physique dont le milieu de terrain de United a tant besoin. Tielemans est lui aussi un joueur expérimenté de Premier League, et il a offert aux supporters un premier vrai aperçu de son génie créatif lors du large succès 5-2 de dimanche contre Ipswich, mais lui et Santos ont souffert dans leur association lorsque United s’est incliné à la surprise générale sur le terrain de Hull City lors du week-end d’ouverture.
Le nouveau milieu de terrain de United pourrait mettre du temps à trouver ses automatismes et, en attendant, l’équipe a de vrais problèmes en défense ainsi qu’un manque d’options naturelles au poste de n°9. Au minimum, Carrick avait besoin de quelqu’un pour concurrencer Luke Shaw au poste d’arrière gauche après avoir ramené le club en Ligue des champions, et un autre défenseur central expérimenté aurait pu faire toute la différence alors que Matthjis de Ligt continue de revenir d’un problème de dos de longue durée.
United est aussi resté les bras croisés pendant que son ancien joyau du centre de formation Danny Welbeck rejoignait Chelsea en provenance de Brighton et qu’Ollie Watkins quittait Aston Villa pour Al-Hilal. Chacun de ces deux internationaux anglais aurait pu apporter une couverture offensive experte et encadrer Benjamin Sesko, sans qu’il soit nécessaire de casser la banque pour les recruter.
En l’état, Carrick se retrouve handicapé par le conseil d’administration. Ce serait un miracle si United parvenait à franchir un cap et à s’imposer comme un prétendant à la Premier League et à la Ligue des champions après un mercato aussi décevant.
Paris Saint-Germain | Note : A
Il n’y a pas si longtemps, le modèle de recrutement du Paris Saint-Germain faisait plutôt figure de risée, avec toute une série de superstars, dont Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar, incapables de lui permettre d’atteindre son objectif ultime : remporter la Ligue des champions. Cependant, tout a changé après la nomination de Luis Enrique, qui a offert des Coupes d’Europe consécutives en adoptant une approche bien plus sensée dans le recrutement.
Cette tendance s’est poursuivie cet été, puisque le PSG a déboursé 50 M€ (43 M£/58 M$) chacun pour Ferran Torres et Maghnes Akliouche, 45 M€ (38 M£/52 M$) pour Mika Godts et 7 M€ pour Luca Digne. Torres, qui a aidé Barcelone à remporter deux titres consécutifs en Liga avant de mener l’Espagne au sacre en Coupe du monde durant l’été, est exactement le type d’attaquant polyvalent qu’adore Luis Enrique, et il a montré à quel point il sera un atout utile en inscrivant un doublé pour ses débuts en Ligue 1 contre Rennes.
Akliouche, de son côté, a été l’un des meilleurs joueurs du championnat avec Monaco la saison dernière, tandis que Godts est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs sortis des Pays-Bas depuis un certain temps, après une éblouissante saison 2025-2026 de révélation à l’Ajax. Le très expérimenté Digne, lui, sera la doublure idéale de Nuno Mendes au poste d’arrière gauche, et il revient dans son pays après une victoire en Ligue Europa avec Aston Villa et une Coupe du monde impressionnante avec la France.
Le PSG a rapidement renforcé son secteur offensif après avoir laissé Goncalo Ramos et Randal Kolo Muani quitter le club, le premier dans un transfert ridicule à 74 M€ vers l’AC Milan, et le second à la Juventus pour 41 M€. Barcola est également parti dans les derniers instants du mercato, un départ regrettable au vu de tout ce que le Français a apporté aux récents succès du PSG, mais le club ne pouvait tout simplement pas refuser l’offre de 125 M€ de Liverpool. Récupérer aussi 55 M€ (47 M£/64 M$) grâce au transfert d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa a également été un coup de maître.
L’effectif de Luis Enrique semble d’une manière ou d’une autre encore plus fort désormais, et le PSG est soudainement devenu la référence absolue en matière de recrutement efficace. Il est de nouveau l’équipe à battre sur la scène nationale comme internationale.
Real Madrid | Note : B+
Jose Mourinho traîne depuis longtemps une réputation de plaintes au sujet du mercato, mais il n’aura aucune raison de s’en servir comme excuse si son deuxième passage au Real Madrid ne se passe pas comme prévu. Le géant espagnol a mis le paquet sur les principales cibles de Mourinho, et en a obtenu la majorité, dont Yan Diomande, recruté pour un montant record dans l’histoire du club de 125 M€ (107 M£/144 M$), arraché juste sous le nez du PSG.
Madrid a aussi signé la légende de Manchester City Bernardo Silva en transfert libre, et se retrouve donc parfaitement armé sur le côté droit du terrain. En défense, Ibrahima Konate est arrivé libre après son départ de Liverpool, et le Real a recruté Marc Curcurella et Denzel Dumfries à Chelsea et à l’Inter, respectivement, pour un montant cumulé de 75 M€ (64 M£/87 M$). Ces joueurs ont eu un effet immédiat sur une défense qui n’a encaissé que deux buts lors des trois premiers matches de Liga de Madrid.
Carlos Espi est arrivé en attaque, un achat malin à 25 M€ (21 M£/29 M$) en provenance de Levante, et le joueur de 21 ans s’est immédiatement attiré les faveurs des supporters en inscrivant un but victorieux dans les dernières minutes contre l’Espanyol. Espi va essentiellement prendre la relève de Gonzalo Garcia, envoyé poursuivre son travail sous les ordres d’Alvaro Arbeloa à Fulham, pour 40 € (34 M£/46 M$). Les autres produits du centre de formation Cesar Palacios et Manuel Angel ont eux aussi rejoint Craven Cottage.
Madrid a également récupéré 4 M€ supplémentaires en vendant Fran Garcia au Real Betis, et a dit adieu au duo défensif adoré formé par Dani Carvajal et David Alaba. Tout n’a toutefois pas été simple.
La priorité de Mourinho était de faire venir Rodri depuis Manchester City, mais le capitaine de l’Espagne a choisi Barcelone à la place. Une pilule très difficile à avaler, d’autant plus que Rodri a le niveau pour aider le Barça à rester le patron du football espagnol pendant encore au moins deux ans.
Cependant, le Real sera prêt à se battre jusqu’au bout. Il conserve toujours le secteur offensif supérieur, car Vinicius Junior a finalement décidé de prolonger son contrat au lieu de partir à Arsenal. Ces négociations réussies ont prouvé que Madrid reste un superclub et que le nouveau projet de Mourinho a de solides fondations.
Tottenham | Note : D
Enfin, et non des moindres, vient le club qui a semblé perdre toute inhibition et brûler du cash sans le moindre souci. Tottenham était tellement déterminé à éviter une 17e place en Premier League pour une troisième saison consécutive qu'il a offert à Roberto De Zerbi une enveloppe de 302 M£ (408 M$), la troisième plus importante du championnat cet été derrière seulement Manchester City et Chelsea, ce qui montre la grande confiance accordée à l'Italien.
Cependant, on peut facilement soutenir qu'aucun des joueurs recrutés ne vaut l'argent payé par Tottenham. Sando Tonali est un bon milieu avec beaucoup d'expérience en Premier League, mais Newcastle a quand même bien roulé les Spurs en réclamant 100 M£ (135 M$).
Mateus Fernandes est un jeune prospect enthousiasmant à 22 ans, mais il est descendu avec West Ham la saison dernière, et il ne valait tout simplement pas 85 M£ (115 M$). Ensuite, il y a Savio, qui n'a inscrit que deux buts en Premier League en autant de saisons avec Manchester City, mais que les Spurs ont jugé digne de la même dépense insensée que Fernandes. C'est l'un des pires transferts de l'histoire du football anglais, et de l'histoire du football en général.
Les Spurs ont fait venir un deuxième flop de Manchester City, pour faire bonne mesure, en la personne d'Omar Marmoush. Il a rejoint le club sous la forme d'un prêt initial, mais Tottenham a l'obligation de l'acheter définitivement pour 60 M£ (81 M$) l'été prochain, ce qui constitue une autre mauvaise affaire. Un étrange coup de dernière minute a aussi permis à Tottenham de finaliser l'arrivée de l'indésirable de Chelsea Mykhailo Mudryk, avec une option d'achat de 75 M£ (101 M$) incluse dans l'accord.
Brighton a aussi dû être ravi de récupérer 52 M£ (70 M$) de Tottenham pour Jan Paul van Hecke. La signature tardive de Tosin Ararabioyo en provenance de Chelsea pour seulement 10 M£ a été la seule opération financièrement sensée des Spurs, sans compter les arrivées libres de Marcos Senesi et Andrew Robertson.
Tottenham a bien vendu huit joueurs pour tenter d'équilibrer les comptes, mais a laissé à désirer à la table des négociations. Cristian Romero est parti à l'Atletico Madrid pour 32 M£ (40 M$) et Djed Spence a rejoint l'Inter pour 30 M£ (33 M$), un faible retour au vu de leur importance au club et du fait qu'ils ont tous les deux réalisé de solides Coupes du monde.
Ces dernières années, Liverpool, Chelsea et Manchester United, entre autres, ont montré que jeter de l'argent par les fenêtres à l'aveugle ne fonctionne pas. L'horrible début de nouvelle saison des Spurs laisse penser qu'ils seront les prochains à l'apprendre à leurs dépens.