Enfin, et non des moindres, vient le club qui a semblé perdre toute inhibition et brûler du cash sans le moindre souci. Tottenham était tellement déterminé à éviter une 17e place en Premier League pour une troisième saison consécutive qu'il a offert à Roberto De Zerbi une enveloppe de 302 M£ (408 M$), la troisième plus importante du championnat cet été derrière seulement Manchester City et Chelsea, ce qui montre la grande confiance accordée à l'Italien.

Cependant, on peut facilement soutenir qu'aucun des joueurs recrutés ne vaut l'argent payé par Tottenham. Sando Tonali est un bon milieu avec beaucoup d'expérience en Premier League, mais Newcastle a quand même bien roulé les Spurs en réclamant 100 M£ (135 M$).

Mateus Fernandes est un jeune prospect enthousiasmant à 22 ans, mais il est descendu avec West Ham la saison dernière, et il ne valait tout simplement pas 85 M£ (115 M$). Ensuite, il y a Savio, qui n'a inscrit que deux buts en Premier League en autant de saisons avec Manchester City, mais que les Spurs ont jugé digne de la même dépense insensée que Fernandes. C'est l'un des pires transferts de l'histoire du football anglais, et de l'histoire du football en général.

Les Spurs ont fait venir un deuxième flop de Manchester City, pour faire bonne mesure, en la personne d'Omar Marmoush. Il a rejoint le club sous la forme d'un prêt initial, mais Tottenham a l'obligation de l'acheter définitivement pour 60 M£ (81 M$) l'été prochain, ce qui constitue une autre mauvaise affaire. Un étrange coup de dernière minute a aussi permis à Tottenham de finaliser l'arrivée de l'indésirable de Chelsea Mykhailo Mudryk, avec une option d'achat de 75 M£ (101 M$) incluse dans l'accord.

Brighton a aussi dû être ravi de récupérer 52 M£ (70 M$) de Tottenham pour Jan Paul van Hecke. La signature tardive de Tosin Ararabioyo en provenance de Chelsea pour seulement 10 M£ a été la seule opération financièrement sensée des Spurs, sans compter les arrivées libres de Marcos Senesi et Andrew Robertson.

Tottenham a bien vendu huit joueurs pour tenter d'équilibrer les comptes, mais a laissé à désirer à la table des négociations. Cristian Romero est parti à l'Atletico Madrid pour 32 M£ (40 M$) et Djed Spence a rejoint l'Inter pour 30 M£ (33 M$), un faible retour au vu de leur importance au club et du fait qu'ils ont tous les deux réalisé de solides Coupes du monde.

Ces dernières années, Liverpool, Chelsea et Manchester United, entre autres, ont montré que jeter de l'argent par les fenêtres à l'aveugle ne fonctionne pas. L'horrible début de nouvelle saison des Spurs laisse penser qu'ils seront les prochains à l'apprendre à leurs dépens.